SANKON'un, 2020'de Afrika'daki hedefi 15 milyar dolar

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) bünyesindeki şirketler ile Afrika kıtasındaki 54 ülkede 2020 yılı ekonomin hedefinin 15 milyar dolarlık olduğunu açıkladı.



Genel merkezi Ankara'da bulunan Arap devletleri, Afrika devletleri, Orta Asya Türk devletleri ve Avrupa devletlerinde temsilcilikleri ve üye şirketleri bulunan SANKON, Türkiye ile 100 dünya devletleri arasında uluslar arası ekonomik işbirliği konferansları yaparak ekonomiye büyük katkılar sağladı. Türkiye'nin en büyük uluslar arası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından bir olma özelliğine sahip SANKON, şimdide Afrika kıtasındaki devletler ile ekonomik iş birliğini geliştirmeye yönelik bir dizi adımlar atmaya hazırlanıyor.



SANKON Genel Başkan Vekili Orhan Beşiktepe konu ile ilgili yaptığı açıklamada,"SANKON Genel Merkezi geçtiğimiz yıllarda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti hükümetimizin destek ve katkıları ile Afrika devletleri Ankara Büyükelçilikleri organizasyonu ile Afrika kıtasındaki 54 devletle iş birliğini gitti. İş adamları ve iş kadınlarından oluşan heyetler gittikleri Afrika ülkelerinde ticaret odaları, sanayi odaları ve ekonomik sivil toplum kuruluşlarıyla hükümetlerin bilgisi dahilinde işbirliği protokolleri imzalamıştır. 54 Afrika ülkesinden iş adamları ve iş kadınları heyetlerini Türkiye'de misafir etmiştir. SANKON, Türkiye ile 54 Afrika ülkesi arasında yaptığı uluslar arası ekonomik işbirliği konferansları ve iş birliği devam edecektir. SANKON yönetim kurulu olarak, Afrika Kıtasını 5 bölgeye ayırdık. Batı Afrika ülkeleri bölge başkanlığı Senegal Cumhuriyeti'nin Başkenti Dakar, Doğu Afrika ülkeleri bölge başkanlığı Uganda Cumhuriyeti'nin Başkenti Kampala, Kuzey Afrika ülkeleri bölge başkanlığı Fas Krallığının Başkenti Rabat, Güney Afrika ülkeleri bölge başkanlığı Güney Afrika Cumhuriyeti Başkenti Johannesburg, Orta Afrika ülkeleri bölge başkanlığı Çad Cumhuriyeti Başkenti Encemine olarak belirledik" dedi. - İSTANBUL