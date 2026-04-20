Şanlıurfa 2029 hedefiyle İstanbul'da gastronomi sahnesine çıktı
Şanlıurfa 2029 hedefiyle İstanbul'da gastronomi sahnesine çıktı

Şanlıurfa 2029 hedefiyle İstanbul’da gastronomi sahnesine çıktı
20.04.2026 10:31
Şanlıurfa’nın 2029 Dünya Gastronomi Şehri adaylığı lansmanı İstanbul’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda kentin binlerce yıllık mutfak kültürü tanıtılırken, uluslararası hedefler vurgulandı.

Şanlıurfa’nın köklü mutfak mirasını dünya sahnesine taşımayı amaçlayan “Şanlıurfa 2029 Dünya Gastronomi Şehri Adaylığı Lansmanı”, İstanbul’da Tersane İstanbul’da düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen programa, İstanbul Valisi Davut Gül ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'da katıldı. Programda, kentin gastronomi zenginliği özel sunumlar ve güçlü bir anlatımla davetlilere tanıtıldı. Etkinlik, Şanlıurfa’nın sadece geçmişiyle değil, geleceğe dönük vizyonuyla da uluslararası arenada yer alma hedefini ortaya koydu.

GASTRONOMİ VE TARİH AYNI SOFRADA BULUŞTU

Kokteyl ile başlayan etkinlikte Şanlıurfa mutfağına özgü lezzetler davetlilerle buluşturulurken, Harran Üniversitesi Vox Humanis Grubu’nun performansı geceye farklı bir atmosfer kattı. Programda sunulan altı aşamalı özel menü, “Buğdayın Sesi”, “Toplamak”, “Öğütmek”, “Közlemek”, “Paylaşmak” ve “Hatırlamak” temalarıyla hazırlanarak kentin tarihsel ve kültürel derinliğini gastronomi üzerinden anlattı. Şefler tarafından hazırlanan bu konsept, insanlık tarihinin sofra yolculuğunu simgeleyen güçlü bir anlatı sundu.

BAŞKAN GÜLPINAR: “GASTRONOMİ BİR HAFIZA MESELESİ”

Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kentin tarihsel birikimine dikkat çekerek gastronominin yalnızca yemek değil, aynı zamanda bir kültür ve hafıza meselesi olduğunu vurguladı. Gülpınar, Şanlıurfa’nın Göbeklitepe ve Karahantepe gibi insanlık tarihine yön veren merkezlere ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, bu zenginliğin mutfak kültürüne de yansıdığını ifade etti. Ayrıca “Halil İbrahim Sofrası” anlayışının paylaşma ve bereket kültürünü temsil ettiğini belirtti.

2029 HEDEFİYLE ULUSLARARASI VİZYON

Lansmanda, 2029 Dünya Gastronomi Şehri adaylığının sadece bir unvan hedefi olmadığı, aynı zamanda sürdürülebilir bir kalkınma modeli sunduğu ifade edildi. Tarımdan üretime, turizmden kültüre uzanan bütüncül bir yaklaşım benimsendiği belirtilirken, Şanlıurfa’nın hem yerel hem de küresel ölçekte güçlü bir marka haline getirilmesi amaçlanıyor. Programın sonunda katılımcılara teşekkür edilirken, kentin gastronomi yolculuğunun uluslararası platformda daha da güçleneceği vurgulandı.

Haber: Ali Karademir

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Gastronomi, Davut Gül, Şanlıurfa, İstanbul, Yerel, Son Dakika

