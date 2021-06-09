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Şanlıurfa'nın iki takımı ligde kalmayı başardı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın iki takımı ligde kalmayı başardı

09.06.2021 18:51
Şanlıurfa'nın iki takımı ligde kalmayı başardı, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde kalmayı başardı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde kalmayı başardı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu ve Bursa Orhangazi Spor Salonunda yapılan HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2021-2021 sezonu 3'üncü etap müsabakaları oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Karşılaşmaların sonunda Şanlıurfa'yı temsil eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübü süper ligde kalmayı başardı.

Play-off mücadelesi veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, kritik maçlardan mağlubiyet ile ayrılarak Play-offa kalamayarak sezonu 5 galibiyet, 9 mağlubiyet ile 10'uncu sırada tamamladı. Sezon bitiminin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Serdar Yıldırım yaptığı açıklamada, "Zor bir sezon oldu. Kısa sürede bir çok maç oynamak zorunda kaldık. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi takımlarla nerdeyse her gün oynadık. Yoğun maç trafiği sonucunda hedefimiz Play-offta yer alabilmekti fakat bunu başaramadık. Önümüzdeki sezon daha iyi bir takım kurarak ligde daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ceylanpınar ligi 11'inci sırada tamamladı

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2021-2021 sezonu 3'üncü etap müsabakalarında ligde kalma mücadelesi veren Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübü de sezonu 4 galibiyet, 9 mağlubiyet ile 11'inci sırada tamamladı. Ligde oynadıkları son Beşiktaş maçının ardından açıklama yapan Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübü Antrenörü Metin İdoğ, "Zorlu ve sıkıntılı bir sürecin ardından maçlarımızı oynamak zorunda kaldık. Süper Lig'de tutunmak için bütün mücadeleyi verdiğimize inanıyorum. Bu mücadele sonunda ligde kalmanın sevincini yaşıyoruz. Ceylanpınar bu ligin en renkli takımı, bunu oynadığımız maçlarda da gösterdik. Önümüzdeki yıl daha iyi bir kadro kurarak daha iyi yerlerde yer almak istiyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın iki takımı ligde kalmayı başardı
Şanlıurfa'nın iki takımı ligde kalmayı başardı
Şanlıurfa'nın iki takımı ligde kalmayı başardı

Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Süper Lig, Bedensel Engelliler, Şanlıurfa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şanlıurfa'nın iki takımı ligde kalmayı başardı - Son Dakika Spor


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