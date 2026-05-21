Şanlıurfa’da UMKE ekiplerinden gerçeğini aratmayan feribot kazası tatbikatı

Şanlıurfa’da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından gerçekleştirilen medikal kurtarma tatbikatı, gerçeğini aratmayan görüntülere sahne oldu. Sağlık Bakanlığı’nın yıllık faaliyet planı kapsamında düzenlenen tatbikat, Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Tatbikatta feribot kazası senaryosu canlandırılırken, olay yerine sevk edilen UMKE ekipleri zamana karşı yarıştı. Senaryo kapsamında toplam 6 yaralının bulunduğu değerlendirilirken, yaralılardan 5’i kırmızı kod, 1’i ise yeşil kod olarak sınıflandırıldı. Ekipler, olay yerindeki yaralılara hızlı şekilde müdahale ederek afet ve acil durumlara yönelik hazırlık kapasitesini sahada test etti.

FERİBOT KAZASI SENARYOSU GERÇEĞİNİ ARATMADI

Tatbikat kapsamında oluşturulan senaryoda meydana gelen feribot kazasının ardından sağlık ve kurtarma ekipleri hızla olay bölgesine yönlendirildi. UMKE personeli, yaralıların olay yerinden güvenli şekilde çıkarılması ve sağlık durumlarına göre önceliklendirilmesi için koordineli çalışma yürüttü.

Sahada gerçekleştirilen uygulamalarda tıbbi müdahale teknikleri, yaralı taşıma yöntemleri ve triaj uygulamaları birebir canlandırıldı. Acil Müdahale Ünitesi’ne hasta devri süreçlerinin de uygulamalı şekilde değerlendirildiği tatbikat, ekiplerin afet anındaki reflekslerini geliştirmeyi hedefledi.

Yetkililer, bu tür uygulamaların olası afet ve toplu yaralanmalı olaylara hazırlık açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

UMKE EKİPLERİNİN KOORDİNASYON KABİLİYETİ TEST EDİLDİ

Tatbikatla ilgili açıklamalarda bulunan 19 Bölge Koordinatörü Murat Alpay, Sağlık Bakanlığı’nın yıllık faaliyet planı kapsamında düzenlenen eğitimin ekiplerin saha performansını geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Alpay, gerçekleştirilen senaryolar sayesinde UMKE personelinin olaylara hızlı müdahale, koordinasyon sağlama ve hasta yönetimi konularında önemli deneyim kazandığını ifade etti. Tatbikatta ekiplerin kriz anında doğru karar alma ve etkin müdahale becerilerinin de değerlendirildiği belirtildi.

Tatbikat boyunca ekiplerin profesyonel müdahalesi dikkat çekerken, uygulamanın başarıyla tamamlandığı bildirildi.

“AFETLERE HAZIRLIK AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Tatbikatı yerinde takip eden Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Yılmaz Gerger ise bu tür eğitim çalışmalarının afet ve acil durum hazırlıkları açısından kritik rol üstlendiğini vurguladı.

Gerger, ekiplerin koordinasyon kabiliyetinin, müdahale kapasitesinin ve saha etkinliğinin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, UMKE personelinin her türlü olumsuz duruma karşı hazırlıklı olması için eğitimlerin aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen tatbikatın ardından ekiplerin performansına ilişkin değerlendirmeler yapılırken, benzer uygulamaların farklı senaryolarla devam edeceği öğrenildi.

Haber: Ali Karademir