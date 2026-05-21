Şanlıurfa’da UMKE ekiplerinden gerçeğini aratmayan feribot kazası tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa’da UMKE ekiplerinden gerçeğini aratmayan feribot kazası tatbikatı

Şanlıurfa’da UMKE ekiplerinden gerçeğini aratmayan feribot kazası tatbikatı
21.05.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde düzenlenen UMKE tatbikatında feribot kazası senaryosu canlandırıldı. Sağlık Bakanlığı yıllık faaliyet planı kapsamında gerçekleştirilen uygulamada ekipler, yaralı kurtarma, triaj ve acil müdahale süreçlerini sahada birebir uyguladı. Tatbikatta ekiplerin koordinasyon ve müdahale kapasitesi test edildi.

Şanlıurfa’da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından gerçekleştirilen medikal kurtarma tatbikatı, gerçeğini aratmayan görüntülere sahne oldu. Sağlık Bakanlığı’nın yıllık faaliyet planı kapsamında düzenlenen tatbikat, Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Tatbikatta feribot kazası senaryosu canlandırılırken, olay yerine sevk edilen UMKE ekipleri zamana karşı yarıştı. Senaryo kapsamında toplam 6 yaralının bulunduğu değerlendirilirken, yaralılardan 5’i kırmızı kod, 1’i ise yeşil kod olarak sınıflandırıldı. Ekipler, olay yerindeki yaralılara hızlı şekilde müdahale ederek afet ve acil durumlara yönelik hazırlık kapasitesini sahada test etti.

Şanlıurfa’da UMKE ekiplerinden gerçeğini aratmayan feribot kazası tatbikatı

FERİBOT KAZASI SENARYOSU GERÇEĞİNİ ARATMADI

Tatbikat kapsamında oluşturulan senaryoda meydana gelen feribot kazasının ardından sağlık ve kurtarma ekipleri hızla olay bölgesine yönlendirildi. UMKE personeli, yaralıların olay yerinden güvenli şekilde çıkarılması ve sağlık durumlarına göre önceliklendirilmesi için koordineli çalışma yürüttü.

Sahada gerçekleştirilen uygulamalarda tıbbi müdahale teknikleri, yaralı taşıma yöntemleri ve triaj uygulamaları birebir canlandırıldı. Acil Müdahale Ünitesi’ne hasta devri süreçlerinin de uygulamalı şekilde değerlendirildiği tatbikat, ekiplerin afet anındaki reflekslerini geliştirmeyi hedefledi.

Yetkililer, bu tür uygulamaların olası afet ve toplu yaralanmalı olaylara hazırlık açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Şanlıurfa’da UMKE ekiplerinden gerçeğini aratmayan feribot kazası tatbikatı

UMKE EKİPLERİNİN KOORDİNASYON KABİLİYETİ TEST EDİLDİ

Tatbikatla ilgili açıklamalarda bulunan 19 Bölge Koordinatörü Murat Alpay, Sağlık Bakanlığı’nın yıllık faaliyet planı kapsamında düzenlenen eğitimin ekiplerin saha performansını geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Alpay, gerçekleştirilen senaryolar sayesinde UMKE personelinin olaylara hızlı müdahale, koordinasyon sağlama ve hasta yönetimi konularında önemli deneyim kazandığını ifade etti. Tatbikatta ekiplerin kriz anında doğru karar alma ve etkin müdahale becerilerinin de değerlendirildiği belirtildi.

Tatbikat boyunca ekiplerin profesyonel müdahalesi dikkat çekerken, uygulamanın başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Şanlıurfa’da UMKE ekiplerinden gerçeğini aratmayan feribot kazası tatbikatı

“AFETLERE HAZIRLIK AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Tatbikatı yerinde takip eden Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Yılmaz Gerger ise bu tür eğitim çalışmalarının afet ve acil durum hazırlıkları açısından kritik rol üstlendiğini vurguladı.

Gerger, ekiplerin koordinasyon kabiliyetinin, müdahale kapasitesinin ve saha etkinliğinin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, UMKE personelinin her türlü olumsuz duruma karşı hazırlıklı olması için eğitimlerin aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen tatbikatın ardından ekiplerin performansına ilişkin değerlendirmeler yapılırken, benzer uygulamaların farklı senaryolarla devam edeceği öğrenildi.

Haber: Ali Karademir

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Şanlıurfa Şanlıurfa’da UMKE ekiplerinden gerçeğini aratmayan feribot kazası tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü 13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Fenerbahçe’de Robertson transferinde korkulan oldu Fenerbahçe'de Robertson transferinde korkulan oldu
Malatya’da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada Malatya'da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız
Atatürk’e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar Atatürk'e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
ABD, İran bayraklı gemiye asker çıkardı ABD, İran bayraklı gemiye asker çıkardı
Manchester City, Bernardo Silva’ya veda etti Manchester City, Bernardo Silva'ya veda etti
Sakatlığı bulunan Arda Güler’den Dünya Kupası öncesi yeni haber Sakatlığı bulunan Arda Güler'den Dünya Kupası öncesi yeni haber
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş 10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon: FETÖ firarisi yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: FETÖ firarisi yakalandı

16:47
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi
Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
16:40
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi
16:20
Fatih Erbakan’dan çok konuşulacak “butlan“ yorumu: Çıkma ihtimali yüksek
Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak "butlan" yorumu: Çıkma ihtimali yüksek
15:59
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: “Saçma sapan haberler“ diyen Tan Taşçı da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: "Saçma sapan haberler" diyen Tan Taşçı da gözaltında
15:59
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
15:45
CHP’de “mutlak butlan“ krizi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
CHP'de "mutlak butlan" krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
14:59
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
14:59
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
"Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
14:54
Resmen açıklandı İşte Süper Lig’de uygulanacak yabancı kuralı
Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı
14:52
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
14:49
Dilek İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun videosuna çok konuşulacak yorum
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum
14:29
Fatih Erbakan, iktidar olmaları halinde asgari ücreti 50 bin TL yapacak formülü verdi
Fatih Erbakan, iktidar olmaları halinde asgari ücreti 50 bin TL yapacak formülü verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 17:03:37. #7.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa’da UMKE ekiplerinden gerçeğini aratmayan feribot kazası tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.