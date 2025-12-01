Sarıyer'de eşinin altınlarını çalıp kumar borcu için bozdurdu; kuaförde traş olurken yakalandı - Son Dakika
Sarıyer'de eşinin altınlarını çalıp kumar borcu için bozdurdu; kuaförde traş olurken yakalandı

01.12.2025 09:57
Sarıyer'de yaşayan Ezgi Ö.'nün evinden ziynet eşyaları çalındı. Eşyaların kaybolması üzerine polise başvuran Ezgi Ö., eşyaların kendi eşi Mert Ö. tarafından çalındığını öğrendi. Mert Ö., eşinin ziynet eşyalarını kumar borcu kapatmak için çalmış ve kuyumcuda bozdurmuş. Olayın ardından Mert Ö., 'Evden hırsızlık' suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı ancak savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Sarıyer'de bir kadının evindeki ziynet eşyalarının kaybolmasıyla ortaya çıkan olay, polis ekiplerinin kamera incelemesi sonucu çözüme kavuştu.

EŞİNİN ALTINLARI ÇALIP BOZDURMUŞ

Yeniköy Mahallesi'nde 13 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarındaevindeki ziynet eşyalarının kaybolduğunu fark eden Ezgi Ö., durumu polis ekiplerine bildirdi. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera incelemesinde ziynet eşyalarının, 5 Kasım Çarşamba günü Ferahevler Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda Ezgi Ö.'nün eşi Mert Ö. tarafından bozdurulduğu tespit edildi.

ALTINLARI KUMAR BORCU İÇİN ALIP SATMIŞ

Bunun üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mert Ö.'yü Yeniköy Mahallesi'ndeki bir erkek kuaföründe traş olduğu sırada yakaladı. Gözaltına alınan Mert Ö., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan şüpheli, eşinin ziynet eşyalarını kumar borcu nedeniyle aldığını söyledi. Hakkında 'Evden hırsızlık' suçundan adli işlem yapılan Mert Ö., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Şüphelinin kuyumcuda altınları bozdurduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

