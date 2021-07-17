Sat Buzul Gölleri'nde renkli festival - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen başarılı operasyonlarla terörden temizlenen 3 bin 400 rakımlı Cilo Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri'nde ikincisi gerçekleştirilen "Doğa Sporları Festivali" renkli geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı kapsamında "Milli Park" ilan edilen Yüksekova'da bulunan İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, kültür, sanat ve sportif faaliyetlerle şenleniyor.

Bölgedeki doğal güzellikleri turizme kazandırmak ve bölgenin tanıtımına katkı sunmak için Valiliğin desteğiyle Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğince (CİSAD) ikincisi düzenlenen festival renkli geçti.

Yerli ve yabancı 1000 yakın doğasever ve sporcunun katıldığı festivalde, akşam saatlerinde yakılan kamp ateşi etrafında toplanan kampçılar, Türkçe ve Kürkçe Türküler eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Yamaç paraşütü, kano ve dağ bisikleti etkinlikleri de yapıldı

Yoğun ilgi gören festivalde, trekking, yamaç paraşütü, kano, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinlikler de gerçekleştirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, beraberinde Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve bazı kurum amirleri ile festival alanını ziyaret etti.

Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, CİSAD ile bölgede doğa sporları festivalinin ikincisini düzenlediklerini söyledi.

Festivalde emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür eden Akbıyık, " Türkiye'nin her yerinden bu güzellikleri görmek için buraya gelen vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Buralar bir zamanlar maalesef Hakkariliye, Kürt'e, Türk'e, Türkiye'ye kötülük yapmak isteyen terör örgütünün cirit attığı, eğitim yaptığı yerlerdi. Ama çok şükür bugün ne Hakkari'de ne bu dağlarda 3 bin 500 rakımda terörün 't'sinden dahi söz edilemez. Bir tane dahi terörist buralarda bulunmuyor. İnşallah tam manasıyla bir terörist dahi kalmayana kadar güvenlik güçlerimizle, Hakkari halkıyla beraber mücadele edeceğiz." dedi.

"Pandemiye rağmen inanılmaz bir rağbet var"

Güvenlik güçlerinin halkın desteğiyle yurdun her noktasında ve sınır dışında güvenliği sağladığını aktaran Akbıyık, şunları kaydetti:

"Bu sene özellikle huzurun gelmesiyle pandemiye rağmen inanılmaz bir rağbet var. Dağlarımıza, Sat Gölleri'ne, Reşko Geçidi'ne, Cennet Cehhenem Vadisi'ne ilgi var. Şu manzara ancak Alpler'de, Himalayalar'da vardır. İnşallah hep birlikte bu potansiyeli hem Hakkarililerin hem de Türkiye ekonomisine, turizmine kazandıracağız. Güvenlik güçlerimiz bu dağlarda en üst düzeyde güvenliği sağlıyorlar. Hakkarililerin çocuklarını, Cilo'nun Sat'ın çocuklarını, Zap'ın çocuklarını kurda kuşa yem etmemek için, kötülüğe, şiddete gitmemeleri için biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak sizlerle beraber yek vücut olmuş şekilde iyiliğe, güzelliğe yönelmeleri konusunda çaba sarf ediyoruz."

CİSAD Başkanı Azad Ölmez de dernek olarak kentteki doğal güzelliklerini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını anlattı.

İlk festivali 2018'de 150 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiklerini anımsatan Ölmez, "Bu yıl da 800'ü aşkın katılımcımız oldu. Bunların 400'ü il dışından geldi. Ülkenin birçok şehrinden katılım oldu. Gayet güzel bir festival oluyor." diye konuştu.

Festivale İzmir'den katılan Ayşe Kartal da bölgenin görülmeye değer bir yer olduğunu belirterek, "Burada bin kişiden fazla insanla birlikte çadır kurduk. Birçok dağcılık kulübüyle buradayız. Hepimiz kardeşiz, hep birlikte eğleniyoruz. 4 mevsimi bir arada yaşıyoruz." dedi.

Adana'dan gelen Tuğba Özacan ise bölgeye önyargılarla geldiklerini fakat bu ön yargının yersiz olduğunu gördüklerini belirterek, "Burası muhteşem, doğa harikası. Çok güzel bir atmosfer var. Güzel bir gece geçirdik. Çok farklı bir sabaha uyandık." ifadelerini kullandı.

Akbıyık ve beraberindekiler, daha sonra doğaseverlerle halay çekti, kano yaptı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin de hazır bulunduğu festivale, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.