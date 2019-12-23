SAÜ'de Ali Şir Nevai ve Babür Şah anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAÜ'de Ali Şir Nevai ve Babür Şah anıldı - Son Dakika

SAÜ'de Ali Şir Nevai ve Babür Şah anıldı

7 saat önce

Sakarya Üniversitesi Türk Dünyası Öğrenci Topluluğunca "Şiirin ve Hükmün Sultanları Ali Şir Nevai ve Babür Şah'ı Anma Günü" etkinliği düzenlendi.

SAÜ'de Ali Şir Nevai ve Babür Şah anıldı, System.String[]

Sakarya Üniversitesi Türk Dünyası Öğrenci Topluluğunca "Şiirin ve Hükmün Sultanları Ali Şir Nevai ve Babür Şah'ı Anma Günü" etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Afganistan'ın Ukrayna ve Moldova Büyükelçisi Sardar Mohammad Rahmanoghli, SAÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Köksal Şahin, SAÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, İstanbul Kültür Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahit Türk ve Prof. Dr. Mehmet Alpargu katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasında konuşan Belediye Başkanı Ekrem Yüce, gençlerin tarihi iyi bilmesi ve bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyleyerek, Ali Şir Nevai, Babür Şah ve Osmanlı Devleti hakkında bilgi verdi. Başkan Yüce, "Biz tek milletiz, tek yüreğiz diyorum, devletlerimiz ayrı olsa da biz tek bir milletiz." dedi.

Afganistan'ın Ukrayna ve Moldova Büyükelçisi Sardar Mohammad Rahmanoghli ise Ali Şir Nevai'nin Türk edebiyatı için önemine değinerek, " Dante, İtalya'yı ve İtalyan kültürüne yeniden can kazandırmıştır. Ali Şir Nevai ise Özbek edebiyatının Dantesi'dir. Türk edebiyatına, Türk kültürüne, Türk siyasetine çok büyük payı olan insandır. 32'den fazla eser yazmıştır. Kitapları da örnek olacak kitaplardır." diye konuştu.

Babür Şah hakkında da bilgi veren Rahmanoghli, "Babür öyle bir kişidir ki kendisi bir imparatorluk kurmuştur. Babür 11 yaşında hükümdar olmuştur. 20 yaşında bugünkü Afganistan'ı, Kabe'yi ve Irak'ı fethetmiştir. Babür kendisine Özbek, Moğol dememiştir. Türkleri sevmedikleri için Babür'e Moğol demişler. Öğrencilere tavsiyem, Nevai'nin ve Babür'ün hayatını okumalarıdır." dedi.

Etkinlik, Rahmanoghli'nin konuşmasının ardından düzenlenen panel ile devam etti. Panelde Prof. Dr. Vahit Türk, Prof. Dr. Mehmet Alpargu ve Doç. Dr. Köksal Şahin konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinlikte video ve tiyatro izletisi, şiir dinletisi yapıldı, Özbek pilavı ikram edildi.

Ali Şir Nevai, Babür Şah, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:04 Kaynak: AA
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