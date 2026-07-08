Savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin: Ankara Zirvesi organizasyonuyla fark yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin: Ankara Zirvesi organizasyonuyla fark yarattı

08.07.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ni Haberler.com'a değerlendiren savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin, organizasyonun hem savunma sanayii gündemi hem de ev sahipliği açısından önceki zirvelerden ayrıştığını söyledi. Zirvenin NATO'nun geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdiğini belirten Şahin, "Ankara Zirvesi organizasyonuyla fark yarattı." ifadelerini kullanarak özellikle yabancı basın mensuplarının ağırlama ve organizasyondan duyduğu memnuniyete dikkat çekti.

Savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin, Haberler.com'a yaptığı değerlendirmede Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin önceki zirvelerden farklı olarak savunma sanayi odaklı bir anlayışla şekillendiğini söyledi. Avrupa'nın güvenlik politikalarında yeni bir döneme girildiğini belirten Şahin, zirvenin bu değişimin en güçlü şekilde hissedildiği organizasyonlardan biri olduğunu ifade etti.

SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ÖN PLANDA

Ankara Zirvesi'nin savunma sanayi forumuyla başladığını hatırlatan Şahin, ABD'nin Avrupa güvenlik mimarisindeki rolünü azaltacağı yönündeki mesajlarının ardından Avrupa ülkelerinin savunma alanında yeni ortaklık arayışına yöneldiğini belirtti. Şahin, Ankara Zirvesi'nde Avrupa ülkeleri ile Avrupa dışındaki müttefiklerin savunma sanayii iş birliklerini geliştirme isteğinin açık şekilde ortaya konulduğunu söyledi.

KÜLFET PAYLAŞIMINDA YENİ DÖNEM

Geçmiş zirvelerde alınan kararların uygulanmasında zaman zaman sıkıntılar yaşandığını ifade eden Şahin, bu kez NATO üyelerinin savunma harcamalarını artırma konusunda daha kararlı bir görüntü sergilediğini dile getirdi. ABD'nin NATO bütçesindeki yükünü azaltacağı yönündeki yaklaşımının ardından Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Polonya ve Baltık ülkeleri başta olmak üzere birçok üyenin savunma bütçelerini artırarak külfet paylaşımına daha fazla katkı sunacağını vurguladı.

"ANKARA ZİRVESİ ORGANİZASYONUYLA FARK YARATTI"

Ankara'daki organizasyonun yabancı basın mensupları tarafından da takdir edildiğini söyleyen Şahin, zirvede temsil ve ağırlama faaliyetlerinin önceki NATO zirvelerine kıyasla daha başarılı bulunduğunu aktardı. Basın mensuplarının ulaşımdan ikrama kadar birçok konuda memnuniyet dile getirdiğini belirten Şahin, Ankara Zirvesi'nin organizasyon kalitesiyle diğer zirvelerden ayrıştığını ifade etti.

Diplomasi, Türkiye, Ankara, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Ankara Savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin: Ankara Zirvesi organizasyonuyla fark yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Zirvesi’nde 50 milyar dolar değerinde anlaşma NATO Zirvesi'nde 50 milyar dolar değerinde anlaşma
Aydın’daki yangın 7 saattir söndürülemedi, “uçan kale“ sahaya indi Aydın'daki yangın 7 saattir söndürülemedi, "uçan kale" sahaya indi
Trump’ın Ankara’ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yok Trump'ın Ankara'ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yok
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ine bir Türk daha geldi Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ine bir Türk daha geldi
Adliye önünde silahlı kavga: 2 yaralı Adliye önünde silahlı kavga: 2 yaralı
Dursun Özbek’ten transfer müjdesi Dursun Özbek'ten transfer müjdesi
Arjantin’den Mısır karşısında mucizevi geri dönüş Arjantin'den Mısır karşısında mucizevi geri dönüş
Külliye’de tarihi NATO resepsiyonu: Liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı Külliye'de tarihi NATO resepsiyonu: Liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı
Trump, mehter marşını “OK“ işaretiyle onayladı Trump, mehter marşını "OK" işaretiyle onayladı

17:52
Trump’tan diplomasi tarihine geçecek gaf Öyle bir ülkeye “İslam Cumhuriyeti“ dedi ki...
Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...
17:29
Trump, Beştepe’de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak
Trump, Beştepe'de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak
17:24
İran’dan Trump’ın “Vuracağız“ tehdidine cevap
İran'dan Trump'ın "Vuracağız" tehdidine cevap
17:09
Trump’ın konuşması öncesi salonda alarm Apar topar boşaltıldı
Trump'ın konuşması öncesi salonda alarm! Apar topar boşaltıldı
16:29
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan’ın elinden çıktı
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı
16:19
Trump: Ukrayna’ya Patriot lisansı vereceğiz
Trump: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz
16:11
NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027’de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak
NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027'de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak
16:03
Zirve sonrası Trump’tan yeni açıklama: Bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız
Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız
16:01
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay Ukrayna’ya 70 milyar avroluk destek
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek
15:41
NATO Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayımlandı 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 18:13:11. #7.12#
SON DAKİKA: Savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin: Ankara Zirvesi organizasyonuyla fark yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.