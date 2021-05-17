SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı - Son Dakika

SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı

17.05.2021 17:55
SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı, System.String[]

Yurtdışında bulunan SBK Holding'in sahibi iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı, "mal varlığı değerini aklama" davasının ilk duruşması bugün gerçekleşti. Mahkeme, 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istenen sanık Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki yakalama kararının kaldırarak, yokluğunda tutuklama kararı aldı.

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile 5'i firari, 5'i tutuksuz toplamda 10 sanığın 'mal varlığı değeri aklama' suçundan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner, Ziyaattin Bartik, Kamil Feridun Özkaraman ve Doğa Doğan ile sanık avukatları ve iddianamede malen sorumlu olarak geçen şirketlerin yetkilileri hazır bulundu.

BASIN MENSUPLARI DURUŞMAYA ALINMADI

Yaklaşık 6 saat süren duruşmaya salonun küçük olması gerekçesiyle basın mensupları alınmadı. Kapıları kilitlenen duruşma salonunun önünde güvenlik görevlisi bekledi. Duruşmada savunma yapan sanıkların suçlamaları kabul etmedikleri, avukatlarının ise beraate ilişkin taleplerini dile getirdikleri öğrenildi.

SBK Holding davasında ilk duruşma görüldü! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama karar

3 SANIĞA EV HAPSİ KALDIRILDI

Sanıklar Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasına karar veren mahkeme, haklarındaki diğer adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Mahkeme, sanıklar Kamil Feridun Özkaraman ve Doğa Doğan hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

YABANCI SANIKARIN YAKALAMA KARARI KALDIRILDI

Türkiye'de olmadıkları tespit edilen sanıklar Olessia Zoubkova, Levon Termendzhyan ve Jacob Ortell Kıngston'ın hakkındaki yakalama kararlarının kaldırılmasına karar veren mahkeme, savunma ve delillerinin tespiti için ilgili ülke adli makamlarına yazı yazılmasına hükmetti. Mahkeme, hakkında yakalama emri bulunan sanık Alptekin Yılmaz'ın hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi.

SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN YOKLUĞUNDAN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Sanık Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasına karar veren mahkeme, toplanan deliller doğrultusunda adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Korkmaz'ın yokluğunda tutuklanmasına hükmetti.

SBK Holding davasında ilk duruşma görüldü! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama karar

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NIN KATILMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı vekilinin katılma talebini suçtan doğrudan zarar görmediğini gerekçesiyle reddeden mahkeme, malen sorumlu olan şirketlerin kamu davasına katılan, vekillerinin ise katılan vekili olarak kabullerine karar verdi. Mahkeme, ifadesi alınan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına hükmetti.

ABD MAKAMLARINA YAZI YAZILMASINA HÜKMEDİLDİ

Mahkeme, sanıklar Jacob Ortell ve Levon Termendzhyan'ın Amerika'da devam eden yargılamalarında mahkeme bilgilerinin tespiti halinde ilgili mahkemelerden dosyanın karara çıkıp kesinleşmiş olması halinde gerekçeli karar ve kesinleşme şerhini içeren mahkeme ilamının istenmesi için Amerika Birleşik Devletleri adli makamlarına uluslararası adli talimat yazılmasına karar verdi.

Mahkeme, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine müzekkere yazılarak sanık Jacob Ortell'in Türkiye'de 2013 yılında yabancı yatırımcı sıfatının olup olmadığı hususunun sorulmasına hükmetti.

SBK Holding davasında ilk duruşma görüldü! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama karar

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede, 'malen sorumlu' olarak Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Isanne S.A.R.L, Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mega Varlık Yönetim A.Ş. ve SBK Holding A.Ş., 'suçtan zarar gören olarak ' ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) gösterildi.

İddianamede, şüphelilerin süreli hapis cezası almaları halinde elde ettikleri maddi menfaat-ekonomik kazançların zorla alınmasına karar verilmesi ve aralarında SBK Holding'in de yer aldığı 6 şirket ile ilgili özel hukuk tüzel kişileri olarak faaliyet izinlerinin iptaline yönelik hükmedilmesi talep edildi. MASAK'ın Başsavcılığa gönderilen mali analiz raporunun yer aldığı iddianamede, "Sezgin Baran Korkmaz'ın çevresinde bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, ABD'de bulunan bir kısım şahıslarla kurduğu irtibatlar sayesinde, elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurdukları veya sonradan yöneticisi sıfatıyla yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları" kaydedildi.

Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında MASAK'a gerek Türkiye'de gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işleyip işlemedikleri ve hangi usulle işlendiğinin araştırılması için talimat verildiğinin anlatıldığı iddianamede, bu doğrultuda yapılan incelemede, ABD Utah Bölgesi Federal Savcılık Bürosu tarafından da yargılama yapıldığının tespit edildiği, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü Amerika Genel Müdür Yardımcılığı makamı ile yazışmalar yapıldığı, 12, 18, 26 Kasım ve 15 Aralık 2020 tarihli belgelerin temin edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında temin edilen belgeler doğrultusunda şüpheli Sezgin Baran Korkmaz hakkında da gizli bir iddianamenin bulunabileceğinin belirtildiğinin öne sürüldüğü iddianamede, şüpheliler Jacob Ortell, İsaiah Elden, Rachel Ann, Sally Louise Kingston ve Levon Termendzhyan'ın, 'vergi teşviklerinden ve kredilerinden yararlanabilmek için teşekkül kurmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak, gerçeğe aykırı belgeler düzenlemek, kara para aklamak, ulusal ve uluslararası düzeyde kara para aklama faaliyetlerini gizlemeye yönelik faaliyetlerde bulunmak' gibi sekiz ayrı federal suçu düzenleyen, toplamda 46 ayrı suçlamayla itham edildikleri, ABD hazinesinden 511 milyon dolar tutarında haksız kazanç elde ettikleri ve haksız kazançlarını Sezgin Baran Korkmaz ile bağlantılı olduğu kişilerin hesaplarına ve şirketlerin hesaplarına aktardıklarının kaydedildi.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, tutuklu sanık Kamil Feridun Özkaraman, yakalamalı sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, tutuksuz sanıklar Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik'in 'suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak' suçundan 3'er yıldan 7'şer yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, ABD uyruklu yakalamalı sanıklar Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan'ın (Lev Aslan Dermen), 'bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak ' suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık Doğa Doğan'ın ise 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yardım etme' suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı
SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı
SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı

Amerika Birleşik Devletleri, Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding, Mahkeme, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı - Son Dakika Ekonomi


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