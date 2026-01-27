Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi - Son Dakika
3. Sayfa

Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi

Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
27.01.2026 16:12  Güncelleme: 16:15
Sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza şeklinde adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Anadolu Adliyesine sevk edilen Kabaş'ın savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılıkta ifadesi alınan Kabaş, adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"MİLYONLARCA İNSANIN KULLANMIŞ OLDUĞU İFADEDİR"

Sedef Kabaş savcılık ifadesinde, "Üzerime atılı suçlama hakkında bilgi sahibiyim. Avukatım eşliğinde karakolda vermiş olduğum ifadeyi aynen tekrar ederim. Bana sormuş olduğunuz @sedefkabas rumuzlu X isimli sosyal medya hesabı bana aittir. Hesabı sadece ben kullanırım. Bana sormuş olduğunuz paylaşımları anladım. 9 Eylül 2025 tarihinde yapmış olduğum "Darbeyi hala sadece askerler yapar sanan var mı" şeklinde başlayan paylaşımı ben yaptım. Burada kullanmış olduğum sivil darbe ifadesi bir suç unsuru içermez. Milyonlarca insanın kullanmış olduğu bir ifadedir. 29 Eylül 2025 tarihli "Motoru olmayan uçak yapmışlar.... Sahte diploma ile mezun olmuşlar, meşruiyeti olmadan ülke yönetiyorlar" şeklindeki paylaşım bana aittir. Sahte diploma ile kastettiğim sahte diploma skandalı kapsamındaki kişilerdir. Haberlerde 400'den fazla kişinin sahte diploma ile mezun olduğunu bende tüm kamu gibi öğrendim" dedi.

Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi

"SOMUT OLARAK HERHANGİ BİR KİŞİYİ KASTETMEDİM"

Kabaş, "Somut olarak herhangi bir kişiyi kastetmedim. Zaten kullanmış olduğum ifadelerde çoğul ifadelerde bulundum. Herhangi bir kişiyi işaret etmedim. 9 Eylül 2025 tarihli "bundan sonra seçimler göstermelik yapılacaktır, sandık olacak ama demokrasi olmayacaktır, bundan böyle tek çözüm sivil itaatsizliktir" şeklindeki paylaşımda bana aittir. Sivil itaatsizlik bir anayasal haktır. Tıpkı grev, boykot sine-i millete dönmek, protesto, yürüyüş gibi, Burada kastettiğim Anayasal hakkın kullanılmasıdır. Anayasal hakkın kullanılmasına yönelik söylemimde suç unsuru aramak esasen suçtur. Burada herhangi bir şekilde suç işlemeye yönelik bir çağrı yoktur. Yapmış olduğum tüm paylaşımlar ifade özgürlüğü kapsamındadır. Hiçbir şekilde hakaret, suça teşvik ya da bir suç unsuru barındırmaz. Benim bir gazeteci olarak bunları dahi yazamamam halinde herhangi bir şekilde söz söyleme hakkım bulunmaz. Mümkün de olmaz. Suçlamayı kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" ifadelerini kullandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Kabaş, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza şeklinde adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Sedef Kabaş, 3. Sayfa, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi - Son Dakika
