Seferihisar'da köylülerden JES eylemi - Son Dakika

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde binlerce yıllık zeytin ağaçlarının da olduğu Orhanlı köyünde Jeotermal Enerji Santrali (JES) kurulmasını istemeyen halk, projenin iptal edilmesi için eylem düzenleyip, bugün gerçekleştirilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısına da katılmadı.

İzmir Yarımadası'na özgü erkence türü zeytinliklerden oluşan ve aynı zamanda organik tarım,