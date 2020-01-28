Şehit Erol Olçok'un annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Erol Olçok'un annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Erol Olçok'un annesi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un 90 yaşında vefat eden annesi Asiye Olçok'un cenazesi toprağa verildi.

Şehit Erol Olçok'un annesi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un 90 yaşında vefat eden annesi Asiye Olçok'un cenazesi toprağa verildi.

Asiye Olçok için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Olçok'un oğlu Cevat Olçok ve yakınlarının yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşi Mustafa Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve vatandaşlar katıldı.

Törende Cevat Olçok, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Asiye Olçok'un cenazesi, kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Erol Olçok, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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