Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri - Son Dakika

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 23. Zafer Koşusu kapsamında, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağı, Balıkesirli atletlere teslim edildi.

Çanakkaleli atletlerin taşıdığı toprak, su ve bayrağın devir teslim töreni, Denizkent Jandarma Karakolu'nda yapıldı.

Törende konuşan Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Çanakkale'deki mücadelenin tarihin akışı içinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Teslim edilecek emanetlerin bir ruhun iletilmesi olduğunu belirten Yurt "Çanakkale'den yola çıkan ve Ankara'da Cumhurbaşkanımıza takdim edilecek olan bu emanetler, aslında 105 yıl önce dünyanın o dönemin en gelişmiş silahları ve orduları ile kuşatılmak ve yok edilmek istenen Türk milletinin Çanakkale topraklarında 250 bin şehidin kanıyla yazdığı bir ruhun iletilmesidir." diye konuştu.

Törene Biga Kaymakamı Mustafa Can, Gönen Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Demirtaş, Biga Gençlik ve Spor Müdürü Celal Avcı, Biga Emniyet Müdürü Aladdin Tekin, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

Gönenli atletler tarafından teslim alınan toprak, su ve Türk bayrağı Bursa, Bilecik, Eskişehir, Ankara güzergahında il sınırlarında törenlerle devir teslimleri yapıldıktan sonra, 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.