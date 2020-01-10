Selçuk'ta Roman krizinde önemli gelişme: Talimat Kılıçdaroğlu'ndan - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selçuk'ta Roman krizinde önemli gelişme: Talimat Kılıçdaroğlu'ndan - Son Dakika

Selçuk'ta Roman krizinde önemli gelişme: Talimat Kılıçdaroğlu'ndan

6 saat önce

Bir süredir kamuoyu gündeminde yer alan İzmir Selçuk Belevi'deki Roman vatandaşların yaşadığı çadır polemiğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son noktayı koydu.

Selçuk'ta Roman krizinde önemli gelişme: Talimat Kılıçdaroğlu'ndan, System.String[]

Bir süredir kamuoyu gündeminde yer alan İzmir Selçuk Belevi'deki Roman vatandaşların yaşadığı çadır polemiğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son noktayı koydu. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'ya bölgedeki çadırların kaldırılması talimatını veren Kılıçdaroğlu, "Herkes yasalara uymak zorundadır" dedi.


Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Belevi konusu için beraberindeki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İlçe Başkanı Mehmet Karanfil ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Ankara'ya gitti. CHP Genel Merkezinde gerçekleşen ve CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun da katılımıyla gerçekleşen toplantıda Belevi konusu masaya yatırıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, söz konusu çadırların bulundukları bölgeden kaldırılarak yasalar çerçevesinde ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdi.


Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Efes Selçuk'ta yaşayan Roman vatandaşlarımızın yaşadığı 32 sosyal konutun tadilatını yapacağız. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi bu kentte kimseyi açıkta bırakmayacağız. Bu konuda hiçbir vatandaş ayrımı yapmadan, tamamen insan bazlı bakıyoruz. Gücümüz yettiğince bunları yapacağız" diye konuştu. - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
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