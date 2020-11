Şenol Güneş: Fransa'yı yendik diye Deschamps'tan daha mı çok kazanmam lazım!

"Bir günde başarı olmadı, Trabzonspor Yusuf'u, Galatasaray Bruma'yı, Beşiktaş Cenk'i sattı"

"Suçlama yaparken terazinin diğer tarafına kendinizi koyun""Yabancı oyuncu TL'yi kabul etmiyorsa alma""Hedefimiz FIFA sıralamasında ilk 10""Tarihimizde hep eksideyiz"" Fenerbahçe , Beşiktaş, Galatasaray hepsi Avrupa'da kazansın""Kiminle savaşıyoruz, aynı yoldayız""Üretim yapmalıyız, yeni oyuncular çıkarmalıyız""Uluslar Ligi'nde istediğimizi alamadık"İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Şenol Güneş , " Fransa 'yı yenmek bizi yanıltmasın, Fransa ekoldür. Fransa'yı yendik diye Deschamps'tan daha mı çok kazanmam lazım" dedi.A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Her zaman eleştirilere açık olduğunu söyleyen Güneş, yalan haberlerin topluma da zarar verdiğini dile getirdi. Şenol Güneş, kendisi için çıkan haberler ile ilgili olarak, "Futbol dışına çıktı para kaçırılıyor algısı oldu. Ekonomiden bahsedeceğiz. Nereden geldiğimi nereye gittiğimi biliyorum. 70'li yılların başında dünya kupasında Pele 'yi izlemiştik sonra da Maradona çıktı. Maradona dünya çapında futbolcuydu. Burak, Yusuf ve Mert gibi isimler var. Marka olmak kolay değil. Meşhur olmakla marka olmak farklı. Çamurdan, beton zeminde olamayan olanaklarla oyuncu ürettik. Bugün tesisler mükemmel. Eskiden hiç para yoktu. Kulüplerin seyahat etmesi de büyük olaydı. Yöneticiler her şeylerini ortaya koyuyorlar ama eleştiriler var. Yoklukta Maradona markası oldu. Malzeme yokken dünya kupası geçirdik. Başarısızlık benimse başarı da benimdir. Fransa'yı yenmek bizi yanıltmasın, Fransa ekoldür. Fransa'yı yendik diye Deschamps'tan daha mı çok kazanmam lazım. Gazete ve televizyonda görev alabilirsiniz ama yanınızdakini kovduruyorsanız bu doğru değil. Kimseye şikayet etmedim, haddim de değil. Bana ekonomik konuyla gelinmesi diğer antrenörlere de hakarettir. Nefret tohumu olduğu yerde futbol olmaz. Maradona bu işi para için yapmadı. Son dönemde problem o. Son dönemde iş aşkını göstermeliyiz, hedef olarak parayı değil. Başarısız sonuçlar her milli takımda var. Almanya 'da da var. Kaybettiğim maçtan sonra eleştiri alıyorum eleştiri olacak" diye konuştu. "BİR GÜNDE BAŞARI OLMADI, TRABZONSPOR YUSUF'U GALATASARAY BRUMA'YI, BEŞİKTAŞ CENK'İ SATTI"Başarının zamanla geleceğini söyleyen Güneş, "Çocuklarımıza doğru örnekler vermeliyiz. Başarılı olamazsan tartışılırsın. Üretemiyoruz diye konuşuyorduk. Bir günde mi başarı oldu. Ahmet Ağaoğlu Yusuf Yazıcı 'yı sattı. Yabancı oyuncu alıp sattı. Galatasaray Bruma'yı, Beşiktaş Cenk'i sattı. Hata olacak tabii ki olacak ama bu olanlar da görülmeli" şeklinde konuştu. "BENİ SEVEN DE SEVMEYEN DE ANLAMALI YETER, KORUMAK ZORUNDA DEĞİL"Yapısal olarak bir sistem kurulması gerektiğini söyleyen Güneş, "Önce üretim yapacağız. İHA, SİHA'ları yapıyoruz. Biz üretiyoruz. Futbolcuyu da biz üreteceğiz. Bugün antrenörler, hakemler, medya, belediyeler hepsinin değişmesi lazım. Başakşehir Manchester 'ı bir hafta içinde yenince muhteşem ama kaybedince 'böyle maça mı çıkılır' eleştirisi var. Eleştiri olur ama maaşla ne ilgisi var. İlkelerimizi ve yapısal reformları oturtamadığımız için konuşmalarımız hep günlük. Beni seven de sevmeyen de anlamalı, beni korumak zorunda değil" ifadelerini kullandı. "SUÇLAMA YAPARKEN TERAZİNİN DİĞER TARAFINA KENDİNİZİ KOYUN " Koronavirüs pandemisi nedeniyle futbolun olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirten Güneş, " Maç kaybedince futbol batmış gibi bakıyoruz. 3 aydır maç yapmıyoruz ve herkes olağanüstü durumdan geçiyor. Ekonomik olarak değil ruhsal olarak da etkileniyorsunuz. Siz beni suçlayabilirsiniz. Ama terazinin diğer tarafına kendinizi koyun. Ben gelecek nesiller için konuşuyorum. Kulüplerin iyi niyetli olduğunu biliyorum gününde maaş vermek isterler ama geçmişten gelen borçlar var" diye konuştu. "YABANCI OYUNCU TL'Yİ KABUL ETMİYORSA ALMA"Yabancı ve yerli futbolcuya Türk Lirası üzerinden ödeme yapılması gerektiğini dile getiren Şenol Güneş, "Biz Türk parasını korumak istiyoruz. Bir sistem olsun. Yabancılar da TL alsın yerli de TL alsın. Kabul etmeyecekse alma oyuncuyu. Maç kaybettiğimizde en çok üzülen biziz. Sonra da arkadan vurayım diyorsunuz. Senin varlığın o kuruma zarar veriyor. Oyuncular üzerinden sahiplenip kulüpçülük üzerinden milli takımı aşağılamak kimseye yarar getirmez. Milli oyuncu gittiği zaman ne yapıyor içeriye döviz getiriyor" şeklinde konuştu."HEDEFİMİZ FIFA SIRALAMASINDA İLK 10"Milli takım olarak FIFA sıralamasında ilk 10'u hedeflediklerini ifade eden Güneş, "Ekonomik olarak kaybettik ama manevi olarak da kaybettik. Hedefimiz FIFA sıralamasında ilk 10. Şu an 33'üncü sırdaydık, bakalım kaçıncı olacağız onu bekliyoruz. Maradona'nın vefatı nedeniyle bugün açıklanacaktı ertelendi" şeklinde konuştu."TARİHİMİZDE HEP EKSİDEYİZ"Futbolda geriden gelmenin zorluğunu yaşadıklarını ve hala artıya çıkamadıklarını söyleyen Güneş, "Tarihimizde hep eksideyiz. Daha artıya geçemedik. Milli takımda 222 galibiyet, 223 mağlubiyetimiz vardı. Macaristan 'a yenildik 2 fark oldu. Bunu kapatacağız ama biz eksideyiz bunu söylüyorum. Biz eksiden geliyoruz" dedi. "FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ, GALATASARAY HEPSİ AVRUPA'DA KAZANSIN"Uluslararası alanda her takımın kazanması ülke futbolunun yararına diyen Güneş, "Takımlarımızın uluslararası alanda aldığı sonuçlar çok önemli. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hepsi kazansın. Rekabet yok etmek değil, en iyiyi ortaya çıkarma savaşıdır. Sırbistan'ı 25 ülkede 525 oyuncu temsil ediyor. Brezilya 'nın 29 ülkede 1600 oyuncusu var. Bu ekonomik anlamda da büyük bir kazanç sağlıyor" ifadelerini kullandı."KİMİNLE SAVAŞIYORUZ, AYNI YOLDAYIZ"Milli takımda yapılan eleştirilerin futbolcuları etkilediğini dile getiren Güneş, "Almanya maçında Enes Ünal ve Yusuf Yazıcı'yı oynattım. O kadar ağır eleştiriler geldi ki Yusuf ve Enes'e. Sonraki mücadelede son anlarda oyuna aldım. Bir girsinler moral alsınlar dedim. İdeal kadrodan bahsediyoruz İrfan ve Mahmut benim Fransa maçında oyuncularımdı. Eleştiri yapılacak ama yok etmeye gidersen geleceği de yok ediyorsun. Arkadan gelen oyuncular bu oyuncuları geçmek istiyor. 2002'de oldu. Hakaretlere vardı eleştiriler. Bu oyuncular Seul 'de cevap vereceğiz, konuşacağız dediler. Kiminle savaşıyoruz. Aynı yoldayız. Almanya 6-0 yenildiğinde eleştirilmiyor mu? Eleştiri olacak. Bu oynasın, şu oynasın diye eleştiri olacak. Kayıplarda hatalı bensem başarı da benim o zaman" şeklinde konuştu. "ÜRETİM YAPMALIYIZ, YENİ OYUNCULAR ÇIKARMALIYIZ"Futbolda üretim yapılması gerektiğini söyleyen Güneş, "Üretim yapmalıyız. Üretirken yarıştan geri kalamayız. Macaristan'a karşı Burak, Çağlar, Zeki, Cengiz'i oynatmazdım. Önemli oyuncularımız ama onlar olmadan da kazanmamız lazım. Ben, 20 kişilik grup bana yeter demedim. Bu doğru değil. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Alacağımız sonuçlar geleceği etkileyecek. Milli takıma gelen yeni sponsorlar var. Kazanç elde etmeye çalışılıyor" şeklinde konuştu. "ULUSLAR LİGİ'NDE İSTEDİĞİMİZİ ALAMADIK"

Uluslar Ligi'nde istenilen başarının elde edilemediğini belirten Güneş, "Son kampta böyle mesafeli bir toplantı yaptık. Bir pandemi olayı oldu. Sağlığı ilk sıraya aldık. Bir tane pozitif çıktı. Bir Mert'te pozitif çıktı o da yanlıştı. 3 aydır maç yapıyoruz uzun bir ara verdik. Bir haftada 3 maç oynadık. Bir turnuvanın sonunda isteğimiz sonuç çıkmadı. Beklenti büyüktü. Bu bizim görevimiz. Herkes fikrini söyleyecek. Kulüplere neden ihtiyaçlarımız var; çünkü oyuncularımızı oradan alıyorum. Bakan Kasapoğlu'na katılıyorum birlikte tartışarak doğruyu yapabiliriz. Eleştirelim ama birlikte doğruya varalım" dedi.