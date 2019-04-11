Son Dakika Haberleri: Serka, Bakü'de Serhat İllerini Tanıttı

Serka, Bakü'de Serhat İllerini Tanıttı

1 saat önce

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 18'inci Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinin tarihi ve turistik değerlerini tanıttı.

Serka, Bakü'de Serhat İllerini Tanıttı, System.String[]
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 18'inci Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinin tarihi ve turistik değerlerini tanıttı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 18'inci Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (AITF 2019), Bakü Expo Merkezi'nde açıldı. 17 ülkeden 190 turizm firması ve kuruluşun katıldığı fuarda, Serhat Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Hava Yolları ile bazı kamu kurumları ve seyahat acenteleri stant açtı. SERKA standına yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, sanal gözlükler aracılığıyla bölge illerinin tarihi ve turistik mekanlarını sanal ortamda gezme fırsatı buldu. Bölge illerinin rota kitapları ve broşürlerini alan ziyaretçiler, Sarıkamış Kayak Merkezi, Ani Antik Kenti, Çıldır Gölü, İshak Paşa Sarayı ve Şeytan Kalesi hakkında SERKA uzmanları Gizem Coşkun ve Gökhan Özince'den bilgi aldı. Fuar süresince turizm ve seyahat acenteleri ile düzenlenen toplantılarda, bölge illerinin turizm potansiyeli hakkında ziyaretçilere bilgi verildi. Firmalar, bu yıl yolcu taşımacılığının başlanması beklenen Kars-Bakü-Tiflis demiryolu ile birlikte özellikle Azerbaycan ve Türki Cumhuriyetlerden yoğun talep olacağını ifade etti.

Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral da SERKA standını ziyaret ederek sanal gözlükle bölge turu yaptı ve uzmanlardan bölge illeriyle ilgili bilgi aldı. Fuarın ikinci gününde Büyükelçilik tarafından verilen resepsiyona, Türkiye'den giden kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri katıldı. Büyükelçi Özoral, Kars-Bakü-Tiflis demiryolu hattının açılmasıyla bölge turizminin canlanacağını söyledi ve destek sözü verdi. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:28 Kaynak: İHA
Azerbaycan, Bakü, Yaşam
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