Yaşam

Para cezaları nafile! Kara koca araçtan inip dehşeti yaşattı

Para cezaları nafile! Kara koca araçtan inip dehşeti yaşattı
11.01.2026 17:20  Güncelleme: 17:43
Para cezaları nafile! Kara koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Haber Videosu

İstanbul Pendik’te iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre hafif ticari araç sürücüsü takip ettiği servis minibüsünün önünü kesti. Araçtan inen sürücü diğer şoföre küfür ve hakaret etti; "Seni vururum" diye bağırarak servis minibüsünün camını yumrukladı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle iki sürücü arasında yaşanan gerginlik, tehdit ve hakaretlere dönüştü.

KİLOMETRELERCE TAKİP ETTİ

Olay saat 01.20 sıralarında D-100 Karayolu Kaynarca mevkii Tuzla istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yolda ilerleyen servis minibüsü hafif ticari araç sürücüsüne yol vermedi. İki sürücü arasında yaşanan gerginlik bir süre daha devam ederken, hafif ticari araç sürücüsü diğer şoförü Kaynarca D-100 Karayolundan Gülyalı'ya kadar takip etti.

Servis minibüsünün camını yumrukladı; 'Seni vururum' diye bağırdı

KADIN DA ARAÇTAN İNDİ

Bir süre sonra hafif ticari araç sürücüsü servis minibüsüne korna çalarak önünü kesti. Aracından inen sürücü servis minibüsü şoförüne "Aşağı in yolun ortasında artistlik yapıyorsun" diye bağırmaya başladı. Hafif ticari araç sürücüsünün yanında bulunan kadın da araçtan indi.

Servis minibüsünün camını yumrukladı; 'Seni vururum' diye bağırdı

"SENİ VURURUM"

Servis minibüsü şoförü, "Ben sana ne yaptım, ben senden neden kaçayım, sen kiminle karıştırdın beni" diye karşılık verdi. Hafif ticari araç sürücüsü ise, "Madem bir şey yapmıyorsun neden kaçıyorsun" diye bağırdı. Küfür ve hakaretlerini sürdüren sürücü aracın camını da yumrukladı.

Servis minibüsünün camını yumrukladı; 'Seni vururum' diye bağırdı

Servis minibüsü şoförünün "Sen beni başkasıyla karıştırdın" sözlerine aldırış etmeyen hafif ticari araç sürücüsü "Seni vururum" diyerek bağırmaya devam etti.

YAŞANANLAR KAMERADA

Tartışmanın ardından sürücü aracına binerek olay yerinden uzaklaşırken, yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

