Setur İstiklal Treni Turu, 100. yılında Kurtuluş Savaşı'nın izinde - Son Dakika

Setur, Milli Mücadele'nin 100. yılında Türk tarihinin çok önemli döneminin büyük olaylarının ve savaşlarının yaşandığı mekanları kapsayan "İstiklal Treni" turu düzenliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur, Milli Mücadele'nin 100. yılında "İstiklal Treni" turu düzenleyerek bir ilke daha imza atıyor. 28 Ekim'de İstanbul'dan başlayacak olan Kurtuluş Savaşı'na bir saygı duruşu niteliğindeki tur, sadece Setur misafirlerine özel ilk kez takip edilecek bir rotada özel bir trenle, tarihi savaşların gerçekleştiği ve önemli olaylara tanıklık eden mekanları ziyaret etme fırsatı sunuyor. Bu özel trenin yolcuları yalnızca eşsiz bir yolculuk yapmakla kalmayacak, tarihimize de bambaşka bir gözle bakma şansı yakalayacak.

İstiklal Treni Turu'nun ilk gününde İstanbul'dan trene binecek misafirler, Ankara'da önce Anıtkabir ve burada yer alan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzeleri'ni gezdikten sonra 1922'den 1932'ye kadar Atatürk'ün özel konutu olarak kullanılan Çankaya Atatürk Müze Köşkü ile 1. Milli Meclis binasında yer alan Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezme fırsatı bulacaklar. Oteldeki akşam yemeğinin ardından ise Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı alanları başta olmak üzere Türkiye ve dünyanın çeşitli savaş alanlarına yapılan gezilerde uzman rehberlik yapan Serhan Güngör tarafından verilecek seminerde, 2 gece 3 gün sürecek "İstiklal Treni 100. Yılında Kurtuluş Savaşı'nın İzinde" turu ile ilgili detaylı bilgi edinebilecekler.

Turun 2. gününde ilk ziyaret noktası Ankara Tren Garı içerisinde yer alan ve Milli Mücadele döneminde savaşın komuta merkezi olan Atatürk Konutu ve Demiryolları Müzesi (Direksiyon Binası) olacak. Ardından başlayacak tren yolculuğunda ilk durakta Sakarya Meydan Muharebesi sırasında Türk kuvvetlerinin ana lojistik ikmal merkezi olan ve 2 faal uçaktan ibaret Türk Hava Kuvvetleri'nin üstlendiği Malıköy'de yer alan TCDD Malıköy Tren İstasyonu Müzesi ziyaret edilecek. Daha sonra karayolu ile Atatürk ve silah arkadaşlarının Yunan taarruzu başlamadan 10 gün önce, 12 Ağustos 1921'de yerleşip, 9 Eylül'de Polatlı, Karapınar Köyü'ne geçene kadar karargah olarak kullandıkları ve Sakarya Savaşı'nı planladıkları Alagöz Karargah Müzesi'ne geçilecek. Bu ziyaretin ardından karayolu ile Polatlı'ya gidecek olan misafirler öğle yemeğinin ardından Duatepe Anıtı'nı ziyaret edecekler.

Kartaltepe Mehmetçik Anıtı da ziyaret edilecek

10 Eylül 1921 tarihinde başlayan Türk karşı hücumunda kanlı çarpışmalar sonucunda, 15. Tümen'in 38. Alayı ve 1. Tümen'in bir kısım birlikleri tarafından ilk ele geçen bu tarihi tepeye yapılacak ziyaretin ardından gezi, Koç Holding ve Tüpraş sponsorluğunda 2008 yılında yapılan 10 metrelik kaidesiyle birlikte toplam 32 metre yüksekliğindeki Kartaltepe Mehmetçik Anıtı ziyaretiyle devam edecek. Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) ile Sakarya Şehitler Anıtı ve Sakarya Şehitliği ziyaretlerinden sonra İstiklal Treni ile Eskişehir'e doğru hareket edilecek. Akşam yemeği özel trende alınacak ve yaklaşık 2,5 saatlik yolculuğun ardından varılacak Eskişehir Tren İstasyonu'nda inilip, Kurtuluş Savaşı'nda demiryollarından sorumlu komutan, TCDD'nin kurucusu ve ilk Genel Müdürü Behiç Erkin'in mezarı ziyaret edilecek ve sonrasında Afyon Ali Çetinkaya Tren Garı'na doğru gece yolculuğu başlayacak.

İstiklal Treni Turu'nın 3. günü Afyon Zafer Anıtı ziyareti ile başlayacak. Ardından Türkiye tarihinin en önemli mekanlarından biri olan Kocatepe'ye geçilecek ve misafirler Kocatepe'den 26 Ağustos 1922 sabahındaki muharebe alanını görüp, anlama fırsatı bulacaklar. Büyük Taarruz'da 57'nci Tümen Komutanı olan Albay Reşat'ın görevlendirildiği ve taarruz hattının en batısı olan Çiğiltepe'ye ise Kocatepe'den muharebe alanlarının içinden geçerek ulaşılacak. Daha sonra Dumlupınar Şehitliği, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı ve Zafertepe ziyaretleri gerçekleşecek. Tren ile yaklaşık 1,5 saatlik yolculuğun ardından varılacak Uşak Tren Garı'ndan, esir edilen Yunan Generaller Trikupis ve Digenis'i kabul ettiği eve, Atatürk ve Etnografya Müzesi'ne geçilecek. Ardından İzmir Basmane Tren Garı'na uzanan gece yolculuğu başlayacak.

Rotada Başkomutanlık Karargahı da var

Turun 4. gününde sabah saatlerinde İzmir Basmane Garı'na varılacak ve İzmir'de ilk ziyaret noktası Atatürk'ün İzmir'in kurtuluşunun altıncı günü, 14 Eylül 1922'de geldiği ve 16 gün kaldığı süre boyunca "Başkomutanlık Karargahı" olarak kullandığı, yerli ve yabancı birçok devlet adamı ve gazeteciyi ağırladığı Uşakizade Köşkü olacak. Oradan Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Anıt Mezarı'na ve son günlerini yaşadığı Latife Hanım Köşkü ve Anı Evi'ne geçilecek. Son olarak İzmir Atatürk Evi Müzesi ziyaret edilecek ve gezi İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul'a uçuş ile sona erecek.