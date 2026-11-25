Seyşeller Finansal Hizmetler Otoritesi (FSA), kripto para türev işlemleri sunan Margex hakkında yayımladığı resmi uyarıda, platformun arkasındaki şirketin hukuki statüsüne ilişkin önemli bilgiler paylaştı. FSA'nın açıklamasına göre margex.com adresinin işletmecisi olarak gösterilen Margex Trading Solutions Ltd, Seyşeller'de sanal varlık hizmet sağlayıcısı olarak hiçbir zaman yetkilendirilmedi. Düzenleyici kurum ayrıca şirketin 18 Aralık 2024 tarihinde ticaret sicilinden silinerek feshedildiğini ve artık Seyşeller'de kayıtlı bir tüzel kişilik olmadığını bildirdi. Bu açıklama, Margex'in kullanıcılarına sunduğu kurumsal bilgiler ile resmi şirket kayıtları arasındaki farklılığı gündeme getirdi.

TÜRKÇE İNTERNET SİTESİNDE FESHEDİLEN ŞİRKETİN ADI KULLANILMAYA DEVAM EDİYOR

Seyşeller'deki şirketin feshedilmesinin üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen Margex'in Türkçe internet sitesinde hizmet sağlayıcı olarak Margex Trading Solutions Ltd gösteriliyor. Kasım 2026 itibarıyla erişilebilen internet sitesi metinlerinde, platformun hizmetlerinin söz konusu şirket tarafından sunulduğu belirtiliyor. Avrupa Birliği'nden gelen ziyaretçilere yönelik bilgilendirme metninde de şirketin Seyşeller'de kayıtlı olduğu ifadesi yer alıyor.

Benzer bir durum Apple App Store'daki uygulama kayıtlarında da görülüyor. Margex'e ait iki uygulamanın satıcı bilgilerinde Margex Trading Solutions Ltd adı bulunuyor. Üstelik uygulamaların Eylül ve Ekim 2026'da, şirketin resmi fesih tarihinden yaklaşık 21 ay sonra güncellendiği görülüyor. Bu durum, platformun güncel işletmecisinin hangi tüzel kişilik olduğu ve kullanıcıların hangi şirketle sözleşme yaptığı konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

FRANSA VE İSPANYA DA MARGEX HAKKINDA UYARI YAYIMLADI

Margex hakkında düzenleyici uyarı yayımlayan tek ülke Seyşeller değil. Fransa'nın finansal piyasa düzenleyicisi AMF, 3 Şubat 2026 tarihinde margex.com adresini kara listesine ekledi. İspanya'nın sermaye piyasası düzenleyicisi CNMV ise 7 Şubat 2022 tarihinde platform hakkında uyarı yayımlayarak gerekli kayıt ve yetkilere sahip olmadan finansal hizmet sunan kuruluşlar arasında gösterdi.

Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü'nün (IOSCO) kayıtlarında da İspanya'daki düzenleyicinin uyarısı bulunuyor. Böylece Margex, farklı tarihlerde üç ayrı ülkenin finansal düzenleyici kurumunun uyarılarına konu oldu.

TÜRKİYE'DE 100 KAT KALDIRAÇ VE 10 BİN DOLARLIK BONUS TANITIMI

Yurt dışındaki düzenleyici uyarılara rağmen Margex, Türkçe internet sitesi üzerinden Türkiye'deki kullanıcılara yönelik tanıtımlarını sürdürüyor. Platformun ana sayfasında 100 kata kadar kaldıraçlı işlem imkanı öne çıkarılırken, Türkçe tanıtım içeriklerinde "10.000 $ bonus" ifadesi kullanılıyor. Promosyon sayfasında ise "50 $ kayıt bonusu" ve WELCOME2026 kodu yer alıyor.

Margex, Eylül 2026'dan itibaren Türkçe duyurularında kripto varlıkların yanı sıra geleneksel finansal ürünlere dayalı işlemleri de tanıtmaya başladı. Bu kapsamda Meta ve Amazon hisseleri ile petrol ve gümüş gibi varlıklara dayalı tokenlaştırılmış kaldıraçlı ürünler sunuluyor. Platformun sunduğu 100 kata kadar kaldıraç oranı, Türkiye'de yetkili kuruluşların geleneksel kaldıraçlı işlemlerinde uygulanan 1:10 sınırının oldukça üzerinde bulunuyor.

TÜRKİYE YASAKLI ÜLKELER LİSTESİNDE BULUNMUYOR

Margex'in kullanım koşullarında hizmet verilmesi kısıtlanan ülkeler arasında Türkiye yer almıyor. Platformun Türkçe dil desteği sunması, Türkçe kampanya sayfaları hazırlaması ve Türkiye'deki içerik üreticileri aracılığıyla tanıtılması, Türkiye pazarına yönelik faaliyetlerini ortaya koyuyor.

Buna karşılık, incelenen SPK bültenlerinde Margex veya margex.com adresi hakkında bir erişim engeli kararına rastlanmadı. Türkiye'den erişilebilir olması ise platformun SPK tarafından yetkilendirildiği anlamına gelmiyor.

RESMİ UYGULAMA FARKLI ŞİRKET BİLGİLERİYLE YAYIMLANIYOR

Margex'in kurumsal bilgilerindeki farklılıklar mobil uygulama kayıtlarında da dikkat çekiyor. Platformun resmi internet sitesinden yönlendirilen Android uygulaması, Google Play'de "MX Dev Studio" geliştirici adıyla yayımlanıyor. Uygulamanın mağaza bilgilerinde, Saint Vincent ve Grenadinler adresli bir LLC şirketi gösteriliyor.

Buna karşılık uygulamanın gizlilik politikası bağlantısı farklı bir şirketin internet sitesine yönlendiriyor. Seyşeller'de feshedilen Margex Trading Solutions Ltd'nin internet sitesinde ve Apple uygulamalarında kullanılmaya devam etmesi, Android uygulamasında ise farklı şirket bilgilerinin bulunması, platformun kurumsal yapısına ilişkin belirsizlikleri artırıyor. Ancak bu bilgiler, uygulama kayıtlarında adı geçen diğer şirketin Margex'in yeni sahibi olduğunu tek başına göstermiyor.

TRUSTPILOT, MARGEX'İN PUANINI KURAL İHLALİ NEDENİYLE GİZLEDİ

Margex hakkındaki kullanıcı değerlendirmelerinde de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çevrim içi değerlendirme platformu Trustpilot, Margex'in genel puanını platform kurallarının ihlal edilmesi gerekçesiyle gizlediğini açıkladı. Trustpilot ayrıca sahte olduğu tespit edilen bazı kullanıcı yorumlarının kaldırıldığını belirtti.

İncelenen verilerde Margex hakkındaki değerlendirmelerin önemli bir bölümünün bir yıldızlı olduğu görülüyor. Bu durum, platformun kullanıcı değerlendirmelerinin güvenilirliği ve hizmet kalitesine ilişkin tartışmaları gündeme getiriyor. Bununla birlikte Trustpilot'un aldığı karar, tek başına Margex'in finansal faaliyetlerinin hukuka aykırı olduğunu göstermiyor.

İZİNSİZ KRİPTO VARLIK HİZMET SAĞLAYICILIĞINA HAPİS CEZASI

Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında düzenleniyor. Kanunun 99/A maddesine göre yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Türkiye'deki kişilere yönelik faaliyetleri, belirli koşullarda Türkiye'de yürütülen faaliyet olarak değerlendirilebiliyor. Türkçe internet sitesi oluşturulması ve Türkiye'deki kullanıcılara yönelik tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmesi, bu değerlendirmede dikkate alınan ölçütler arasında yer alıyor.

Aynı kanunun 109/A maddesi kapsamında izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetleri için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor. Margex'in Türkiye'deki faaliyetlerinin bu hükümler kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ise yetkili kurumların incelemesine bağlı.

ŞİRKET FESHEDİLDİ, TÜRKÇE KAMPANYALAR DEVAM EDİYOR

Seyşeller Finansal Hizmetler Otoritesinin Margex Trading Solutions Ltd'nin hiçbir zaman lisanslı olmadığını ve 2024 yılında feshedildiğini açıklamasına rağmen, Margex'in Türkçe internet sitesinde aynı şirketin hizmet sağlayıcı olarak gösterilmeye devam etmesi dikkat çekiyor.

Fransa ve İspanya'nın düzenleyici uyarıları, mobil uygulamalardaki farklı şirket bilgileri ve Trustpilot'un kullanıcı değerlendirmelerine yönelik müdahalesi de platformun kurumsal yapısı ve faaliyetleri hakkında soruları artırıyor. Buna rağmen Margex, Türkçe internet sitesi, yüksek kaldıraçlı işlem ürünleri ve bonus kampanyalarıyla Türkiye'deki kullanıcılara ulaşmayı sürdürüyor. Platformun Türkiye'deki faaliyetleri ve güncel işletmeci şirketinin hukuki statüsü konusunda yetkili kurumlardan yapılacak açıklamalar önem taşıyor.