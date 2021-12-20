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Şiddetli kar yağışın etkili olduğu 5 ilde yüz yüze eğitime ara verildi - Son Dakika

Şiddetli kar yağışın etkili olduğu 5 ilde yüz yüze eğitime ara verildi

20.12.2021 19:34
Şiddetli kar yağışın etkili olduğu 5 ilde yüz yüze eğitime ara verildi

Ülkemizin pek çok bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilimizin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu iller arasında Bingöl, Bitlis, Adana, Konya ve Muş yer alıyor.

Yurdun pek çok bölgesinde kar yağışı etkisini hissettirmeye devam ediyor. Şiddetli kar yağışı ve olumsuz koşullar nedeniyle 5 ilimizde bazı ilçelerde yüzde yüze eğitime ara verildi. Buna göre 21 Aralık Pazartesi tarihinde Bingöl'ün Karloıva ve Yedisu ilçesinde, Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Adana'nın Saimbeyli ve Yufanbeyli ilçelerinde, Konya'da 9 ilçede ve Muş'ta tüm ilçelerde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

BİNGÖL'DE KARLIOVA VE YEDİSU İLÇELERİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de de bazı ilçelerde eğitime verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Karlıova ve Yedisu ilçelerinde eğitime yarın ara verildi. Yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği Adaklı ve Yayladere ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi. Eğitime ara verilen ilçelerde kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

BİTLİS'TE TATVAN İLÇESİ

Bitlis merkez ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Tatvan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede 21 Aralık 2021 Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 21 Aralık 2021 Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 21 Aralık 2021 Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

ADANA'DA SAİMBEYLİ VE TUFANBEYLİ İLÇELERİ

Adana'nın Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların yarın da tatil olacağı açıklandı. Tufanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve Öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 21 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

KONYA'DA 9 İLÇE

Kentte cumartesi günü akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bugün 24 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi. Yağış ve buzlanmanın sürdüğü Beyşehir, Seydişehir, Bozkır, Taşkent, Hadim ve Altınekin ilçelerinde ise yüz yüze eğitime yarın için de ara verilmesi kararlaştırıldı. Öte yandan Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde eğitime verilen 1 günlük ara yarın için de uzatıldı. Böylece yarın il genelinde 9 ilçede okullar tatil edildi.

MUŞ'TA TÜM İLÇELER

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 21 Aralık 2021 Salı günü il genelinde (yatılı okulların pansiyon kısmında kalan öğrenciler hariç olmak üzere) eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin ise 21 Aralık 2021 Salı günü idari izinli sayılacağı bildirildi.

Şiddetli kar yağışın etkili olduğu 5 ilde yüz yüze eğitime ara verildi

Hisarcık, Bitlis, Adana, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şiddetli kar yağışın etkili olduğu 5 ilde yüz yüze eğitime ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şiddetli kar yağışın etkili olduğu 5 ilde yüz yüze eğitime ara verildi - Son Dakika
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