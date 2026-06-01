Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş: COP32'ye hazırlanıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş: COP32'ye hazırlanıyoruz

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş: COP32\'ye hazırlanıyoruz
01.06.2026 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’ın konuğu olarak Sıfır Atık Haftası ve Sıfır Atık Forumu kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikleri anlattı. Emine Erdoğan’ın öncülüğünde büyüyen Sıfır Atık Hareketi’nin artık küresel bir platform haline geldiğini belirten Ağırbaş, İstanbul’da düzenlenecek forumun dünyanın dört bir yanından katılımcıları ağırlayacağını ifade etti.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’ın konuğu oldu. Emine Erdoğan’ın öncülüğünde küresel ölçekte büyüyen Sıfır Atık Hareketi kapsamında düzenlenecek Sıfır Atık Forumu hakkında bilgi veren Ağırbaş, “Bu yıl Sıfır Atık Forumu’na 183 ülke katılıyor” dedi. İstanbul’un 1-7 Haziran tarihleri arasında Sıfır Atık Haftası ilan edildiğini belirten Ağırbaş, kent genelinde 1500’den fazla etkinlik gerçekleştirileceğini ve festivale 120’den fazla bakanın katılacağını söyledi.

“1-7 HAZİRAN TARİHLERİ ARASI İSTANBUL’DA SIFIR ATIK HAFTASI İLAN EDİLDİ”

Sıfır Atık Vakfı’nın faaliyetlerinden bahseden Samed Ağırbaş, “Sıfır Atık Vakfı, Türkiye’de ve dünyada sıfır atık kültürünü oluşturmak için çalışan küresel bir vakıf” dedi.

İstanbul’da önemli bir organizasyona ev sahipliği yapılacağını belirten Ağırbaş, “1-7 Haziran tarihleri arası İstanbul’da Sıfır Atık Haftası ilan edildi” ifadelerini kullandı. Bu kapsamda kent genelinde yoğun bir program hazırlandığını söyleyen Ağırbaş, “1-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da 1500’den fazla etkinlik gerçekleştirilecek” dedi.

“BU YIL SIFIR ATIK FORUMU’NA 183 ÜLKE KATILIYOR”

Sıfır Atık Festivali ve Forumu’nun uluslararası boyutuna dikkat çeken Ağırbaş, “Sıfır Atık Festivali’nin ana teması enerji verimliliği ve enerjide dönüşüm olacak” dedi.

Forumun küresel çapta büyük ilgi gördüğünü ifade eden Ağırbaş, “Bu yıl Sıfır Atık Forumu’na 183 ülke katılıyor” ve “Festivale 120’den fazla bakan gelecek” sözleriyle organizasyonun büyüklüğünü anlattı.

“GIDA İSRAFINI, AÇLIĞI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ KONUŞACAĞIZ”

Forumda ele alınacak başlıklara değinen Ağırbaş, “Gıda israfını, açlığı ve enerji verimliliğini konuşacağız” dedi.

Tarım, gıda güvenliği ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin günümüzün en önemli meseleleri arasında yer aldığını belirten Ağırbaş, bu konuların uluslararası düzeyde değerlendirileceğini ifade etti.

“TÜRKİYE’NİN 81 İLİNDE ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞTAYLARI YAPIYORUZ”

Türkiye genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Ağırbaş, “Türkiye’nin 81 ilinde çevre, sıfır atık ve iklim değişikliği çalıştaylarını yapıyoruz” dedi.

Sıfır Atık Vakfı’nın sadece farkındalık oluşturmakla kalmadığını, aynı zamanda yerel düzeyde çözüm önerileri geliştirdiğini belirten Ağırbaş, vatandaşların da sürece aktif şekilde katılabildiğini söyledi.

“COP32’YE HAZIRLANIYORUZ”

Uluslararası iklim diplomasisindeki çalışmalara da değinen Ağırbaş, “Sıfır Atık Vakfı olarak bir adım öteye geçtik, COP32’ye hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Vakıf bünyesinde yürütülen projelerin küresel ölçekte ilgi gördüğünü belirten Ağırbaş, “Sıfır Atık Vakfı vatandaşlarımızın fikirlerini hayata geçirebileceği en önemli platformlardan bir tanesi” dedi. Ayrıca, “Vakıf olarak organize ettiğimiz etkinlikte 500’den global partner var” sözleriyle uluslararası iş birliklerinin ulaştığı boyutu anlattı.

“TARIMI VE HAYVANCILIĞI SONUNA KADAR DESTEKLEYECEĞİZ”

Tarım ve hayvancılığın sürdürülebilir kalkınma açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Ağırbaş, “Tarımı ve hayvancılığı sonuna kadar destekleyeceğiz” dedi.

Tarımsal üretimin güçlendirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve iklim değişikliğine dayanıklı üretim modellerinin geliştirilmesinin forumun önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını ifade etti.

Emine Erdoğan, COP31, Son Dakika

Son Dakika COP31 Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş: COP32'ye hazırlanıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Kılıçdaroğlu’nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin Kılıçdaroğlu'nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
Ağabeyden kardeşe kanlı pusu: Aileyi kurşun yağmuruna tuttu Ağabeyden kardeşe kanlı pusu: Aileyi kurşun yağmuruna tuttu
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eşiyle birlikte bir restoranda kahve içerken görüntülendi Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eşiyle birlikte bir restoranda kahve içerken görüntülendi
Bebek Sahili’nde teknede çıkan yangın söndürüldü Bebek Sahili'nde teknede çıkan yangın söndürüldü
Şara ile Trump telefonda görüştü: Gündemde Suriye’ye yönelik yaptırımlar var Şara ile Trump telefonda görüştü: Gündemde Suriye'ye yönelik yaptırımlar var
Engelli kızın sosyal medyadaki feryadı kan dondurdu: Annem beni istismar ediyor, evden kaçacağım Engelli kızın sosyal medyadaki feryadı kan dondurdu: Annem beni istismar ediyor, evden kaçacağım

19:16
İsrail, Lübnan’da hastaneyi vurdu Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail, Lübnan'da hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
19:10
Türkiye-Kuzey Makedonya mücadelesinin 11’leri belli oldu
Türkiye-Kuzey Makedonya mücadelesinin 11'leri belli oldu
18:43
Kabine sonrası CHP’ye uyarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’deki “mutlak butlan“ tartışmalarına ilk yorum
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki "mutlak butlan" tartışmalarına ilk yorum
18:36
AVM’de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak
AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak
18:17
Batman Petrolspor’dan iddialı transfer
Batman Petrolspor'dan iddialı transfer
18:14
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay
18:07
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
18:06
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 19:39:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş: COP32'ye hazırlanıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.