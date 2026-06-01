Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş: COP32\'ye hazırlanıyoruz

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’ın konuğu oldu. Emine Erdoğan’ın öncülüğünde küresel ölçekte büyüyen Sıfır Atık Hareketi kapsamında düzenlenecek Sıfır Atık Forumu hakkında bilgi veren Ağırbaş, “Bu yıl Sıfır Atık Forumu’na 183 ülke katılıyor” dedi. İstanbul’un 1-7 Haziran tarihleri arasında Sıfır Atık Haftası ilan edildiğini belirten Ağırbaş, kent genelinde 1500’den fazla etkinlik gerçekleştirileceğini ve festivale 120’den fazla bakanın katılacağını söyledi.

Sıfır Atık Vakfı’nın faaliyetlerinden bahseden Samed Ağırbaş, “Sıfır Atık Vakfı, Türkiye’de ve dünyada sıfır atık kültürünü oluşturmak için çalışan küresel bir vakıf” dedi.

İstanbul’da önemli bir organizasyona ev sahipliği yapılacağını belirten Ağırbaş, “1-7 Haziran tarihleri arası İstanbul’da Sıfır Atık Haftası ilan edildi” ifadelerini kullandı. Bu kapsamda kent genelinde yoğun bir program hazırlandığını söyleyen Ağırbaş, “1-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da 1500’den fazla etkinlik gerçekleştirilecek” dedi.

Sıfır Atık Festivali ve Forumu’nun uluslararası boyutuna dikkat çeken Ağırbaş, “Sıfır Atık Festivali’nin ana teması enerji verimliliği ve enerjide dönüşüm olacak” dedi.

Forumun küresel çapta büyük ilgi gördüğünü ifade eden Ağırbaş, “Bu yıl Sıfır Atık Forumu’na 183 ülke katılıyor” ve “Festivale 120’den fazla bakan gelecek” sözleriyle organizasyonun büyüklüğünü anlattı.

Forumda ele alınacak başlıklara değinen Ağırbaş, “Gıda israfını, açlığı ve enerji verimliliğini konuşacağız” dedi.

Tarım, gıda güvenliği ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin günümüzün en önemli meseleleri arasında yer aldığını belirten Ağırbaş, bu konuların uluslararası düzeyde değerlendirileceğini ifade etti.

Türkiye genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Ağırbaş, “Türkiye’nin 81 ilinde çevre, sıfır atık ve iklim değişikliği çalıştaylarını yapıyoruz” dedi.

Sıfır Atık Vakfı’nın sadece farkındalık oluşturmakla kalmadığını, aynı zamanda yerel düzeyde çözüm önerileri geliştirdiğini belirten Ağırbaş, vatandaşların da sürece aktif şekilde katılabildiğini söyledi.

Uluslararası iklim diplomasisindeki çalışmalara da değinen Ağırbaş, “Sıfır Atık Vakfı olarak bir adım öteye geçtik, COP32’ye hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Vakıf bünyesinde yürütülen projelerin küresel ölçekte ilgi gördüğünü belirten Ağırbaş, “Sıfır Atık Vakfı vatandaşlarımızın fikirlerini hayata geçirebileceği en önemli platformlardan bir tanesi” dedi. Ayrıca, “Vakıf olarak organize ettiğimiz etkinlikte 500’den global partner var” sözleriyle uluslararası iş birliklerinin ulaştığı boyutu anlattı.

Tarım ve hayvancılığın sürdürülebilir kalkınma açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Ağırbaş, “Tarımı ve hayvancılığı sonuna kadar destekleyeceğiz” dedi.

Tarımsal üretimin güçlendirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve iklim değişikliğine dayanıklı üretim modellerinin geliştirilmesinin forumun önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını ifade etti.