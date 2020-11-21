'Sihirli Flüt'ün notaları Azerbaycan'a destek için yankılanacak - Son Dakika

'Sihirli Flüt'ün notaları Azerbaycan'a destek için yankılanacak

21.11.2020 17:27
'Sihirli Flüt'ün notaları Azerbaycan'a destek için yankılanacak, System.String[]

Türkiye'nin "sihirli flüt" unvanlı dünyaca ünlü sanatçısı Şefika Kutluer, "11. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali" kapsamında Ankara'da düzenleyeceği konserin gelirini, Ermenistan'ın saldırıları sonucu şehit olan Azerbaycanlı sivillerin ailelerine ulaştıracak.

Türkiye'nin "sihirli flüt" unvanlı dünyaca ünlü sanatçısı Şefika Kutluer, "11. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali" kapsamında Ankara'da düzenleyeceği konserin gelirini, Ermenistan'ın saldırıları sonucu şehit olan Azerbaycanlı sivillerin ailelerine ulaştıracak.

Bu yıl "Klasikten Latin'e" temasıyla düzenlenen festival etkinliğine, Kapadokya bölgesindeki tarihi yapılardan Eleni Kilisesi'nde başlayan flüt virtüözü Kutluer, Portekizli gitar sanatçıları Artur Caldeira ve Daniel Paredes eşliğinde 27 Kasım'da Ankara Devlet Opera Balesi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

2012'den beri UNICEF İyi Niyet Elçisi görevini yürüten Kutluer, festival çerçevesinde Azerbaycan halkı yararına düzenleyeceği etkinliğin verimli geçeceğine inandığını ifade etti.

Kutluer, "Yaşadığımız çağda bunca doğal felaket varken, ülkeler arası pozitif diyaloglar yok, maalesef savaşlar var. Buna çok üzülüyorum ve ilkel buluyorum. Azerbaycan'daki son üzücü olaydan sonra hayatını kaybeden bebekler ve sivil vatandaşlar için Ankara'da anma konserimiz olacak. Halkımızın ve devletimizin duyarlı olduğunu biliyorum. Umarım bizim de bir damla katkımız olur." dedi.

"Festivalin amacı Anadolu'nun kültürel zenginliğini tanıtmak"

Festivalle Anadolu'nun zengin kültürel mozaiğini dünyaya tanıtmayı ana gaye edindiklerini belirten Kutluer, aynı zamanda klasik müziği daha önce dinlememiş kitlelere bunu tanıtmayı da hedeflediklerini, bu kapsamda etkinlikleri Anadolu kentlerinde düzenlediklerini dile getirdi.

Anadolulu kadın kimliğiyle çok sayıda ülkede konser verdiğini anlatan Kutluer, Anadolu ruhunu dünya çapında yansıtmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu kültüründe nefesli çalgıların önemli yer tuttuğuna dikkati çeken Kutluer, nefesi, "ruhun parmak izi" olarak nitelendirdiğini, flütle üfleyerek aktardığı duygunun dinleyicilere yansıdığını ifade etti.

"Kültürler arası diyalogda en barışçıl yol müziktir"

Müziğin evrensel olduğunu, bu yolda uluslararası başarılar elde etmenin bir sanatçıya heyecan verdiğini dile getiren, Kutluer, şunları kaydetti:

"Doğduğu şehir Ankara'dan dünyaya açılan bir sanatçıyım. Anadolu ruhunu taşımak son derece değerli bir duygu. Çünkü Anadolu çok kültürlü zengin bir mozaiğe sahip. Bu ruha sahip olmak da sanatçı olarak zenginlik getiriyor. Bunu yansıtmak çok önemli. Uluslararası festival yapıp, oluşturduğum kariyerimle dünyanın en kaliteli müzisyenlerini Ankara'ya getirmeyi hedefledim. Onların bizzat Anadolu'yu tanımalarını sağlamayı amaçladık. Bu yılki festival için Portekiz'den gelen konuklarımız ülkelerine döndüklerinde gördükleri Anadolu'yu anlatacaklar. Kültürler arası diyalogda en barışçıl yol müziktir. Müzik evrenseldir, insandan insana toplumdan topluma barış köprüleri kuruyor, bu nedenle insanları çok etkiliyor."

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü, İtalya Devlet Nişanı, Avusturya Cumhuriyeti Altın Liyakat Nişanı, Kazakistan Devlet Kültür Nişanı ve Slovakya Cumhuriyeti Altın Devlet Şeref Madalyası sahibi Kutluer'in kendi adını taşıyan ve bu yıl Nevşehir, Aydın, Ankara ve Mersin'de gerçekleştirilen festival, 21 Aralık'ta sona erecek.

'Sihirli Flüt'ün notaları Azerbaycan'a destek için yankılanacak

Azerbaycan, Ermenistan, Festival, Ankara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Sihirli Flüt'ün notaları Azerbaycan'a destek için yankılanacak - Son Dakika Magazin


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