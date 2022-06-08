Şile 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi hizmete açıldı

ŞİLE Belediyesi tarafından atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması amacıyla hayata geçirilen '1. Sınıf Atık Getirme Merkezi' hizmete açıldı.

Şile Belediyesi tarafından atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için sağlanan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, 'Türkiye Çevre Haftası'nda resmi törenle hizmete açıldı. Programa, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul İller Bankası Bölge Müdürü Muhammet Ferit Yüksel, Garnizon Komutanı Albay Hazel Yılmaz katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Hazım Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Okan Ayhan, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi ilçe başkanlarının yanı sıra belediye meclis üyeleri ve STK temsilcilerinin de yer aldığı törene yoğun ilgi oldu. Şehit Levent Birben Anaokulu öğrencilerinin atık kağıtlardan hazırladıkları renkli kıyafetler ile sergiledikleri mini defile açılışa renk kattı.

"İLÇEMİZE 1. SINIF ATIK GETİRME MERKEZİ KAZANDIRDIK"

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Önemli günlerde önemli eserleri açıyoruz. Bugün de çevre haftası münasebetiyle ilçemize 1. Sınıf Atık Getirme, Geri Dönüşüm Merkezi'ni kazandırdık. Burayı anlamlı ve tanımlı kılan eğitim merkezi olması. Şehrin ilçenin merkezinde, herkese ulaşabilecek bir noktada olması bizim için çok önemli, insanlar için de çok önemli. Aynı zamanda bizim için en önemli değer burada çocuklarımıza, evlatlarımıza geri dönüşümle ilgili bunun önemiyle ilgili buradan eğitim verilecek olması. Bir anlamda okul sayabilirsiniz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve gerekli kurumlar arası görüşmeler sağlanmıştır. Burası çevrecilik anlamında önemli bir okul, ilçemize hayırlı olsun. Bu eseri ilçemize kazandıran Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, belediyedeki arkadaşlarımıza, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, çok teşekkür ediyorum" dedi.

"ŞİLEMİZE VE BU DOĞAL GÜZELLİKLERE SAHİP ÇIKMAK GEREKLİDİR"

Açılışa katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Çevre gününü 'Çevre haftası' olarak kutlayan bir ülkedeyiz. Dolayısıyla Türkiye'nin çevreye saygısı, doğaya sevgisi, tabiata olan aşkını bu haftada gösterecek en güzel eserlerimizden birisini bugün Şile Belediyemiz, Bakanlığımızın da katkılarıyla ilçemize kazandırmış oldu. Burası hem bir atık toplama merkezi olmakla beraber aynı zamanda bir eğitim merkezi. Ayrıca belirtmek isterim ki Şile İstanbul'un çok önemli bir ilçesi çünkü İstanbul'un çok yükünü çekiyor. Şile İstanbul'un hem nefesi, hem rüzgarı, hem akciğeri.. Canımız sıkılır Şilemize geliriz, tatil yapmak isteriz Şilemize geliriz, denize gitmek isteriz Şile'ye geliriz, piknik yapmak isteriz Şile'ye geliriz, pandemi olur kaçar Şile'ye geliriz. O zaman Şilemize ve bu doğal güzelliklere sahip çıkmak gereklidir" şeklinde konuştu.

1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, Ahmetli Mahallesi Üsküdar Caddesi Reform Sokak üzerinde 2 bin 635 metre kare alan üzerinde projelendirildi. Geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan, kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması, geri kazanım veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılması ve gelecek nesillere geri dönüşüm bilincinin aktarılması amacıyla tasarlanan proje, 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Atık Getirme Merkezi, "Değerlendirilebilir (geri dönüştürülebilir) atıkların, evsel atıklar ve bertaraf edilmesi gereken diğer atıkların ayrı toplanarak, yönetmeliklere bağlı kalınarak toplanıp, gerekli proseslerin takibi sonucu, kısa süreli depolanarak uygun şekilde taşınması için kuruldu. Ayrıca çocuklar için kurulan eğitim atölyesinde; anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri, ileri dönüşüm ile yeteneklerini keşfetme fırsatı yakalayacak ve çevre eğitimleri alarak geleceğin çevreci nesilleri olacak.

ATIK YAĞ TOPLAMA YARIŞMASI'NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

'Okullar Arası Geri Dönüşüm Yarışması'nda atık yağ toplayan okullar ödüllerine kavuştu. Proje süresince okullardan toplanan bitkisel atık yağlar, tartılarak kayıt altına alındı. Sene sonunda her okulun topladığı yağların miktarı, öğrenci sayılarıyla oranlanarak sıralama yapıldı. İlçede bulunan 26 eğitim kurumundan öğrenciler, aileleri ile birlikte evlerinde biriktirdiği atık yağları okullarına getirdi. Böylece öğrencilerde, bir yandan okul arkadaşları ile yarışmaya ortak katılarak toplum aidiyetlerini pekiştirme, bir yandan da atıkları kaynağında ayrı toplayarak geri dönüşüm ve çevre bilinci hedeflendi. Yarışmada kazanan Ağva Kanan İlkokulu, Demirtaşpaşa Anaokulu, Üvezli Yıldız Aytaman Anaokulu, hediye ve ödüllerini Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ile protokolün elinden aldı.