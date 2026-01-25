Siroz Hastası Gazeteci Karaciğer Nakli Bekliyor

İZMİR'de ulusal bir televizyon kanalının temsilcisi olan gazeteci Hasan Yıldırım (57), karaciğer nakli için uygun donör bekliyor. Düzensiz beslenme ve uykusuzluk nedeniyle siroz olduğunu söyleyen Yıldırım, "Şu an ilaç tedavisiyle ayaktayım" dedi.

İzmir'de ulusal bir televizyon kanalının temsilcisi olan 36 yıllık gazeteci Hasan Yıldırım, geçen yıl ocak ayında aniden rahatsızlandı. Yıldırım'a karnında şişlik şikayetiyle başvurduğu hastanede siroz teşhisi konuldu. Yıldırım, geçen aralık ayında Ege Üniversitesi Hastanesi'nde operasyon geçirdi. Taburcu edildikten sonra ilaç tedavisine başlayan Yıldırım'a, doktorlar tarafından karaciğer nakli yapılması gerektiği söylendi. Sahadaki görevine döndüğünü ve uygun donörü umutla beklediğini ifade eden Yıldırım, "Hastanede karaciğer yetmezliği teşhisi kondu. Siroz olduktan sonra beyin fonksiyonlarım da olumsuz etkilendi. Bu nedenle trafik kazası da geçirdim. Allah'tan önüme o anda kimse çıkmadı ve refüje çarptım. Doktorlar organ nakli olmam gerektiğini söyledi. Bunun için uygun donörün çıkması gerektiği söylendi" ifadelerini kullandı.

'İLAÇ TEDAVİSİYLE AYAKTAYIM'

Sirozun yalnızca alkol kullanımına bağlı olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Siroz olunca akla ilk olarak alkol geliyor. Alkol ve sigara kullanmıyorum. Siroz olmamdaki etken yağlı gıdalar, uykusuzluk ve düzensiz beslenme. Şu an gördüğüm ilaç tedavisi beni oldukça rahatlattı. Karaciğer ve beyin fonksiyonlarımı düzenledi. Şu an ilaç tedavisiyle ayaktayım" dedi.

Organ bağışının önemine de dikkati çeken Yıldırım, "Karaciğer, vefalı bir organ. Kendini yeniliyor. Kimse karaciğerini kaybedeceğini düşünmesin. İnsanlar yedikleri yemeğe, içtikleri suya kadar dikkat etmeli. Dışarıdan çok yememeliler, ev yemeği tüketmeliler. Herkes siroz olabilir. Siroz için illa alkol içmek gerekmiyor. Düzensiz beslenme de siroz yapar" diye konuştu.