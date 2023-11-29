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Şişli'de intihar girişimi - Son Dakika

Şişli'de intihar girişimi

Şişli'de alkolü olduğu iddia edilen bir kadın, evinin penceresinin önündeki klima motorunun üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. İtfaiye ekibi son anda kurtardı.

Şişli\'de intihar girişimi
29.11.2023 - 10:08,  Güncelleme: 10:12
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Şişli'de alkolü olduğu iddia edilen bir kadın, evinin penceresinin önündeki klima motorunun üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Dördüncü kattan aşağı atlamak isteyen vatandaşı itfaiye ekibi merdiven yardımıyla son anda kurtardı. Aşağı indirilen kadın, dakikalarca gözyaşlarına hakim olamadı. Yüreklerin ağızlara geldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün 16.00 sıralarında Şişli Feriköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir binanın 4. katındaki dairede yaşayan eden K.S.M. isimli bir kadın, alkolün de etkisiyle pencerenin önündeki klima motorunun üzerine çıktı. Kadın ardından motorun üzerine oturarak intihar girişiminde bulundu. Ayaklarını sarkıtarak dakikalarca motorun üzerinde oturan kadın, adeta yürekleri ağızlara getirdi.

"Serap ben geleyim mi"

Çevredeki vatandaşlar, kadının atlamak üzere olduğunu görünce itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri genç kadını ikna etmek için büyük çaba gösterdi. Aynı dakikalarda yaşlı bir kadın intihar girişiminde bulunan genç kadını, "Serap, ben geleyim mi?" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Genç kadının atlamak üzere olduğunu fark eden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla hızlı bir şekilde müdahale etmeyi başardı.

Alkollü kadını itfaiye kurtardı

Kadını, sakince araca alan ekipler, aşağıya indirdi. Olayın ardından genç kadın, dakikalarca gözyaşlarına hakim olamazken, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaşanan panik anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de intihar girişimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de intihar girişimi - Son Dakika
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