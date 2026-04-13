Sivasspor Tesisleri önünde facia: 4 genç futbolcu yaralı, birinin durumu ağır

Sivas'ta Sivasspor tesislerine girmek üzere dönüş yapan taksiye karşı yönden gelen otomobilin çarpması sonucu yaşanan kazada 4'ü altyapı futbolcusu 6 kişi yaralandı.

TAKSİYE İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, saat 13.00 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde Ankara-Erzincan kara yolu üzerinde Sivasspor Tesisleri önünde yaşandı. Altyapı oyuncularını tesise götüren, Hasan Ö. yönetimindeki 58 T 0646 plakalı taksiye, karşı yönden gelen İsa Ü. yönetimindeki 58 ABY 275 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan otomobil alev aldı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüsü ile takside bulunan Sivasspor'un U13 takımında görev yapan altyapı oyuncuları Ayaz Şentürk, Burak Şahin, Ebubekir Atıcı ve Ahmet Talha Yılmaz yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale, sağlık ekiplerince yapıldı. Daha sonra ambulanslara alınan yaralılar, kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Burak Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kazanın ardından Sivasspor Kulübü yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün kulüp tesislerimiz önünde meydana gelen trafik kazasında, altyapımızda forma giyen U13 takımımıza mensup 4 sporcumuzun içinde bulunduğu araç kazaya karışmıştır. İstanbulspor karşılaşması öncesinde top toplayıcı görevleri kapsamında tesislerimize doğru hareket halinde olan sporcularımızın sağlık durumları, olayın hemen ardından sağlık ekiplerimiz tarafından yakından takip altına alınmıştır. İlk müdahaleleri yapılan oyuncularımızın genel sağlık durumlarıyla ilgili detaylı kontroller sürmekte olup, kulübümüz süreci titizlikle takip etmektedir. Sporcularımızın ve ailelerinin yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız. Yaşanan bu üzücü olay nedeniyle başta sporcularımız olmak üzere ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" denildi.