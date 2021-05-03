Sivasspor'un yenilmezlik serisi 16 maça çıktı

Ligde çıktığı 37 maçta 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 7 yenilgisi olan kırmızı-beyazlı ekibin, 58 puanı bulunuyor.

Son 16 karşılaşmada 9 galibiyet ve 7 beraberlik elde edip hanesine 34 puan yazdıran Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 28 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.

Ligin 34. haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor 'u 3-1, 35. haftada Gençlerbirliği 'ni deplasmanda 3-2 yenen Sivasspor, 36. haftada sahasında Beşiktaş ile 0-0, 37. haftada dış sahada Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 30. haftasında iç sahada Fatih Karagümrük 'ü 1-0, 31. haftada deplasmanda Göztepe'yi 5-3'lük skorla yenen kırmızı-beyazlı ekip, ligin 32. haftasında evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı, 33. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor 'u 4-2 mağlup etti.

Ligin 23. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü 'nü 4-1 mağlup etti.

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