Sivas'ta üretilen vagonlar Tanzanya'ya ihraç edildi, ilk parti yola çıkıyor - Son Dakika
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Sivas'ta üretilen vagonlar Tanzanya'ya ihraç edildi, ilk parti yola çıkıyor

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Sivas\'ta üretilen vagonlar Tanzanya\'ya ihraç edildi, ilk parti yola çıkıyor
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Türkiye’nin raylı sistem araçları ihracatında yeni adres Tanzanya oldu. TÜRASAŞ’ın Sivas’taki tesislerinde üretilecek 100 yük vagonu, 109 ton taşıma kapasitesiyle Tanzanya’nın demir yolu taşımacılığında kullanılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projeyle Türkiye’nin yurt dışındaki demir yolu araçları ihracatına bir yenisinin daha ekleneceğini açıkladı.

Türkiye, demir yolu araçları ihracatında Tanzanya’ya yönelik yeni bir adım atıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve millî imkânlarla üretilecek 100 yük vagonunun Tanzanya’ya ihraç edileceğini açıkladı. Her biri 109 ton taşıma kapasitesine sahip olacak vagonlar, Sivas’ta üretilecek.

Sivas'ta üretilen vagonlar Tanzanya'ya ihraç edildi, ilk parti yola çıkıyor

100 YÜK VAGONU SİVAS’TA ÜRETİLECEK

Tanzanya’ya gönderilecek 100 adet Sggmrs tipi yük vagonunun üretimini TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü üstlenecek. Projeyle birlikte Sivas’taki üretim kapasitesi uluslararası pazara yönelik yeni bir ihracat çalışmasında kullanılacak.

Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ’ın üretim kabiliyetini yeni ihracatlarla uluslararası pazarlara taşımayı sürdürdüklerini belirterek, vagonların Tanzanya’nın demir yolu yük taşımacılığına katkı sağlayacağını söyledi.

Sivas'ta üretilen vagonlar Tanzanya'ya ihraç edildi, ilk parti yola çıkıyor

VAGONLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Tanzanya için üretilecek Sggmrs tipi yük vagonları, konteyner taşımacılığına uygun şekilde tasarlanacak. Vagonların teknik özellikleri şöyle:

- Taşıma kapasitesi: 109 ton

- Aks sayısı: 6

- Uzunluk: Yaklaşık 21 metre

- Kullanım amacı: Farklı uzunluklardaki konteynerlerin demir yoluyla taşınması

Vagonlar, Tanzanya’nın genel demir yolu taşımacılığı ağında lojistik hizmetlerde kullanılacak.

Sivas'ta üretilen vagonlar Tanzanya'ya ihraç edildi, ilk parti yola çıkıyor

TANZANYA’YA BİR YILDA İKİNCİ DEMİR YOLU ARACI İHRACATI

Türkiye, daha önce Tanzanya’ya DE10000 tipi ana hat lokomotifi ihraç etmişti. Yeni yük vagonlarıyla birlikte aynı ülkeye bir yıl içinde ikinci kez demir yolu aracı ihracatı gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Uraloğlu, ihracata ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“TÜRASAŞ tarafından yerli ve millî imkânlarla üretilecek 100 yük vagonumuzu Tanzanya’ya ihraç etmeye hazırlanıyoruz. TÜRASAŞ’ın üretim kabiliyetini, yeni ihracatlarla uluslararası pazarlara taşımayı sürdürüyoruz.”

Yeni proje, Türkiye’nin demir yolu araçları üretimindeki kapasitesini yurt dışı pazarlara taşırken Sivas’taki üretimin de ihracata yönelik değerlendirilmesini sağlayacak.

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