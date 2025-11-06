Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen 112'ye haber verdiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen 112'ye haber verdiler

Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen 112\'ye haber verdiler
06.11.2025 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar tarafından, yol kenarında silahla vurularak öldürülmüş erkek cesedi bulundu. İhbarla olay yerine gelen ekipler olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu. Kadri Yeşiltaş'a ait olduğu tespit edilen ceset morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da Siverek-Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde kenarında yerde hareketsiz bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen 112'ye haber verdiler

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, cesedin Kadri Yeşiltaş'a ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin yakınlarında çok sayıda boş kovan buldu. Yeşiltaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen 112'ye haber verdiler
Kaynak: AA

Şanlıurfa, İnceleme, Jandarma, Siverek, olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen 112'ye haber verdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih verildi Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 taşınmazını satacak Tarih verildi! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 taşınmazını satacak
Doktordan 79 yaşındaki kadına korkunç tuzak Bakımevinden valiz dolusu para çıktı Doktordan 79 yaşındaki kadına korkunç tuzak! Bakımevinden valiz dolusu para çıktı
“Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun“ afişleri şehri ayağa kaldırdı "Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" afişleri şehri ayağa kaldırdı
Ali İhsan Yavuz: Yargıtay ile AYM arasındaki karmaşa Anayasa’nın açık olmamasından kaynaklanıyor Ali İhsan Yavuz: Yargıtay ile AYM arasındaki karmaşa Anayasa'nın açık olmamasından kaynaklanıyor
Premier Lig yıldızına silahlı tehdit Premier Lig yıldızına silahlı tehdit
Hac kurasında ismi çıkan hacı adayları gözyaşlarına boğuldu Hac kurasında ismi çıkan hacı adayları gözyaşlarına boğuldu

10:55
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor İşte konuşulan rakamlar
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar
10:23
Semih Çelik’in mezarını parçaladılar
Semih Çelik'in mezarını parçaladılar
10:18
Galatasaray’ın sahada yaptıklarını gören Ajax taraftarı çıldırdı
Galatasaray'ın sahada yaptıklarını gören Ajax taraftarı çıldırdı
10:10
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı
09:43
Tanju Özcan’dan kendisine ’’Yezit’’ diyen Davutoğlu’na yanıt
Tanju Özcan'dan kendisine ''Yezit'' diyen Davutoğlu'na yanıt
09:40
Ruslar bile peşindeydi: Musul petrolü Erzurum’dan mı doğuyor
Ruslar bile peşindeydi: Musul petrolü Erzurum'dan mı doğuyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2025 11:08:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen 112'ye haber verdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.