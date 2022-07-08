Siyasette dengeleri değiştirecek anket! Zafer Partisi, 6'lı masadaki dört partiyi de geride bıraktı - Son Dakika
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Siyasette dengeleri değiştirecek anket! Zafer Partisi, 6'lı masadaki dört partiyi de geride bıraktı

08.07.2022 22:00

MetroPOLL Araştırma, haziran ayında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankete göre, AK Parti yüzde 32.8 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 23.6 ile ikinci sırada kaldı. İYİ Parti'nin yüzde 14 oy topladığı ankette HDP, MHP'nin 6 puan önünde yer aldı. Zafer Partisi ise, yüzde 2.2 oy oranıyla 6'lı masadaki Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'yi geride bıraktı.

MetroPOLL Araştırma, 28 ilde 2 binden fazla kişiyle gerçekleştirdiği " Türkiye'nin Nabzı" anketinin sonuçlarını yayınladı. Araştırmada vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankette önemli verilere ulaşılırken Zafer Partisi'nin oy oranı da dikkat çekti.

AK PARTİ CHP'YE 9 PUAN FARK ATTI

Ankete göre, AK Parti yüzde 32.8 oy toplayarak listenin en başına yerleşti. AK Parti bu sonuçla en yakın rakibi olan ana muhalefet partisi konumundaki CHP'ye yaklaşık 9.2 puan fark attı. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi, yüzde 23.6 oy alarak listenin ikinci sırasında yer aldı.

CHP İLE İYİ PARTİ ARASINDAKİ FARK 7 PUAN

CHP, Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'nin 7 puan önünde yer aldı. Ankette İYİ Parti'yi destekleyeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 16.6 olarak ölçüldü.

HDP, MHP'Yİ GERİDE BIRAKTI

Verilere göre HDP, yüzde 12.5 oy ile en çok oy alan dördüncü parti olmayı başardı. Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığındaki Milliyetçi Hareket Partisi ise HDP'nin 7 puan gerisinde kalarak yüzde 5.3 oy topladı.

ZAFER PARTİSİ 6'LI MASADAKİ 4 PARTİYİ GEÇTİ

Anketin en dikkat çeken partisi ise Zafer Partisi oldu. Sığınmacı karşıtlığıyla bilinen Ümit Özdağ'ın liderliğindeki Zafer Partisi, yüzde 2.2 oy olarak MHP'den sonra en çok oy toplayan parti oldu. Zafer Partisi bu oy oranıyla birlikte, 6'lı masadaki Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'yi geride bıraktı. Bu pazar seçim olsa Saadet Partisi'ne oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 1.7 olarak kaydedildi. Ankette, Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 1.6, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ise yüzde 0.8 oy topladı. Demokrat Parti diğer partilerin içinde yer aldı.

YENİDEN REFAH VE MEMLEKET PARTİSİ YÜZDE 1'İ GEÇEMEDİ

Fatih Erbakan önderliğindeki Yeniden Refah Partisi ve Muharrem İnce'nin genel başkanlığını üstlendiği Memleket Partisi yüzde 1 barajını geçemedi. Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 0.7, Memleket Partisi'nin oy oranı yüzde 0.7 olarak ölçüldü.

İşte paylaşılan anketin sonuçları:

Siyasette dengeleri değiştirecek anket! Zafer Partisi, 6'lı masadaki dört partiyi de geride bıraktı
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