SNHR: Suriye rejiminin BM İnsan Hakları Konseyi üyeliği askıya alınmalı - Son Dakika
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SNHR: Suriye rejiminin BM İnsan Hakları Konseyi üyeliği askıya alınmalı

21.04.2022 14:51
SNHR: Suriye rejiminin BM İnsan Hakları Konseyi üyeliği askıya alınmalı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Rusya gibi Beşşar Esed rejiminin de BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasını istedi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Rusya gibi Beşşar Esed rejiminin de BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasını istedi.

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, yayımladığı raporunda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı nedeniyle 7 Nisan'da BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Raporda, "Bu kararı, insan haklarına karşı işlediği suçlardan dolayı Rusya'yı hesaba çekme çerçevesinde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Bu adım Ukrayna'daki kurbanların hakları lehinedir. Ancak Suriye'deki insan hakları savunucuları olarak, Suriye'deki askeri müdahalesi ve korkunç insan hakları ihlallerinden sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Rusya'ya karşı neden böyle bir adım atmadığını merak ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Raporda, BM İnsan Hakları Konseyinde, Suriye'de Mart 2011'den bu yana devam eden iç savaş döneminde ülkedeki insan hakları durumuna ilişkin 38 karar alınırken, 12 üye ülkenin bu kararların çoğuna karşı çıktığı aktarılan raporda, Çin 31, Küba 31, Venezuela 28, Rusya 21, Bolivya 14, Burundi 9, Cezayir 9, Irak 7, Eritre 7, Ermenistan 4, Filipinler 4, Mısır'ın ise 3 kez söz konusu kararlara karşı çıkarak rejim lehine oy kullandığı belirtildi.

Libya'nın 2011'de BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarıldığı hatırlatılan raporda, "Suriye rejiminin de Suriye halkına karşı savaş suçu işlediği için Rusya gibi konsey üyeliğinin askıya alınması gerektiğine" vurgu yapıldı.

BM İnsan Hakları Konseyi

BM İnsan Hakları Konseyi, 2006'da kuruldu. BM üyesi ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine, BM Genel Kurulunca 3 yıllığına seçiliyor.

47 üyesi bulunan Konsey, insan hakları sicili iyi olmayan ülkelerin dönem dönem üye olarak seçilmesi sebebiyle hem BM üyesi ülkeler hem de sivil toplum örgütlerince eleştiriliyor.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin kararları, "tavsiye" niteliği taşıyor ve yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçilen bir ülkenin üyeliği, BM Genel Kurulu'nda üçte iki çoğunlukla askıya alınabiliyor.

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Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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