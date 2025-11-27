Tepkiler çığ gibi! Direksiyonu bırakıp oynamaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tepkiler çığ gibi! Direksiyonu bırakıp oynamaya başladı

Haberin Videosunu İzleyin
Tepkiler çığ gibi! Direksiyonu bırakıp oynamaya başladı
27.11.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tepkiler çığ gibi! Direksiyonu bırakıp oynamaya başladı
Haber Videosu

Konyaspor-Antalyaspor maçı için taraftarları taşıyan otobüs şoförünün, seyir halindeyken koltuğundan kalkıp dans etmesi sosyal medyada eleştirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Süper Lig ekibi Antalyaspor taraftarını Konya'da oynanacak maç için taşıyan otobüsün şoförünün seyir sırasında koltuğundan kalkarak oynadığı görüntüler, tepkilere neden oldu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Tümosan Konyaspor-Antalyaspor deplasmanına giden Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüs şoförünün, seyir sırasında koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla birlikte oynadığı görüldü. Sosyal medyada yer alan görüntüler, tepkilere neden oldu. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Futbol, Olay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tepkiler çığ gibi! Direksiyonu bırakıp oynamaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini 9 kurşunla öldüren adamın ses kayıtları mahkemede dinletildi Eşini 9 kurşunla öldüren adamın ses kayıtları mahkemede dinletildi
Devrek’te bir rezil görüntü daha Dolaplar fare pisliklerinden geçilmiyor Devrek'te bir rezil görüntü daha! Dolaplar fare pisliklerinden geçilmiyor
Almanya’da aile katliamı: 4 kişiyi öldürüp intihar etti Almanya'da aile katliamı: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
50 bin mahkuma tahliye yolu 11. Yargı Paketi yarın Meclis’e sunuluyor 50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Dünya devinin takım otobüsüne saldırı: Pusuya düşürdüler Dünya devinin takım otobüsüne saldırı: Pusuya düşürdüler
Hasta ve yakınları kendini rolüne kaptırdı, tatbikatta ortalık karıştı Hasta ve yakınları kendini rolüne kaptırdı, tatbikatta ortalık karıştı
Yedikleri yemekten sonra bir anda rahatsızlandılar Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu Yedikleri yemekten sonra bir anda rahatsızlandılar! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Ernest Muçi, Türkiye’de gelecekte forma giymek istediği takımı açıkladı Ernest Muçi, Türkiye'de gelecekte forma giymek istediği takımı açıkladı
Metro kazasında ölümden dönen kadına rekor tazminat Metro kazasında ölümden dönen kadına rekor tazminat
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı
O anlar viral oldu 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi Nedeni akıllara zarar 3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

14:30
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş’a hapis istemi
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo’yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı
14:00
AVM çalışanı kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı Kabinin altından...
AVM çalışanı kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı! Kabinin altından...
13:56
DEM Partili vekilin “Tecavüz“ iddiası Türkeş’in kızını küplere bindirdi
DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi
13:46
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu
13:27
Papa 14. Leo, Anıtkabir’i ziyaret etti İşte Özel Defter’e yazdığı not
Papa 14. Leo, Anıtkabir'i ziyaret etti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
12:34
Papa 14. Leo, Ankara’da İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
12:12
Bakan Tunç’tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Kovid düzenlemesi bir af değil
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Kovid düzenlemesi bir af değil
12:01
Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek
Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek
11:43
İmran Han’ın hayatını kaybettiği iddiası Pakistan’ı karıştırdı
İmran Han'ın hayatını kaybettiği iddiası Pakistan'ı karıştırdı
11:40
İstanbul’un en başarılı ilçe belediyeleri anketi: Listede CHP’den tek isim var
İstanbul'un en başarılı ilçe belediyeleri anketi: Listede CHP'den tek isim var
11:39
Japon deprem uzmanı açık açık uyardı: Balıkesir’in Bandırma ilçesi ve Bursa’da risk var
Japon deprem uzmanı açık açık uyardı: Balıkesir'in Bandırma ilçesi ve Bursa'da risk var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2025 14:40:52. #7.13#
SON DAKİKA: Tepkiler çığ gibi! Direksiyonu bırakıp oynamaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.