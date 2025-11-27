Tepkiler çığ gibi! Direksiyonu bırakıp oynamaya başladı

Süper Lig ekibi Antalyaspor taraftarını Konya'da oynanacak maç için taşıyan otobüsün şoförünün seyir sırasında koltuğundan kalkarak oynadığı görüntüler, tepkilere neden oldu.
Tümosan Konyaspor-Antalyaspor deplasmanına giden Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüs şoförünün, seyir sırasında koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla birlikte oynadığı görüldü. Sosyal medyada yer alan görüntüler, tepkilere neden oldu. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.
