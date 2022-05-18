Son 24 saatte korona virüsten 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son 24 saatte korona virüsten 3 kişi hayatını kaybetti

18.05.2022 21:27
Son 24 saatte korona virüsten 3 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 443 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 443 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 18 Mayıs'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 443 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu. Bir günde toplam 135 bin 563 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 274 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,48 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,18 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 661 bin 034'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, 18 mayıs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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