Son dakika... AYDIN'DAN DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA EL YAPIMI CAMİ ALEMİ SATIYOR - Son Dakika

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, bakır ustası Kenan Çalışkan (65), cami minareleri için yaptığı alemleri Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine pazarlıyor. Çalışkan, son olarak 70 kilogram bakır kullanarak yaptığı 3,80 metre boyundaki alemin, 37 yıllık meslek hayatı boyunca yaptığı en büyük alem olduğunu söyledi.

Bakırcılık mesleğini 3 kuşaktır sürdüren evli, 2 çocuk babası Kenan Çalışkan, elinden geldiğince camiler için alem üretmeye devam edeceğini söyledi. Askerden geldikten sonra baba mesleği olan bakırcılığa devam ettiğini belirten Çalışkan, "Kendimi geliştirerek 1983 yılından itibaren camilerin minarelerine alem yapmaya başladım. O gün bugündür de pek çok camiye alem yaptım. Kahramanmaraş ve Manisa'nın Kula ilçesinden aldığım bakırlarla alemleri büyüklüğüne göre 1 ile 15 gün arasında bir sürede yapıyorum. 3 metrelik bir alemi yapmak ortama 15 gün sürüyor. Sabır isteyen bir iş. Tamamen el dövmesi ile yaptığımız, parçaları birbirine birleştiriyoruz. Alemin özelliği dizaynını çok iyi ayarlamaktan geçiyor. Çok emek isteyen bir iş" dedi.

Türkiye'nin her iline alem yaparak yolladığını belirten Çalışkan, "Yurt dışında ise Libya, Almanya, Irak, Bulgaristan, Gürcistan, Rusya, Polonya, Fransa, İngiltere, Azerbaycan ve Danimarka gibi çok sayıda ülkedeki caminin minaresi için alem yapıp, kargoyla yolladım. İlk yıllarda sadece bu bölgede bizi tanıyanlar alem yaptırıyordu. İnternet ortamı oluştuktan sonra kendimizi daha da geliştirdik. Sosyal medya üzerinden dünyanın her yerinden görenler, internetten alem siparişi veriyor. Verilen ölçülere göre alem yapıyoruz" diye konuştu.

MESLEK HAYATININ EN BÜYÜK ALEMİNİ YAPTI

Alem ustası Çalışkan, "En son yaptığım 3 metre 80 santim alem ise Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılay semtindeki bir camiye gitti. 3 hafta çalıştım ve 70 kilo bakır kullanarak tamamladım. Yüksek olunca yapımı çok zor oluyor. 1 veya 1.5 milimetrelik bakır kullanıyoruz ve tamamen el işçiliği ile yapılıyor. 37 yıllık meslek hayatım boyunca yaptığım en büyük alem oldu. Türkiye'de alem göndermediğim il yok. Batman'da yapılan külliye camisine 25 adet alem yapıp, yollamışlığım var. Yalnız çalışıyorum. Gücüm yettiğince de devam edeceğim" dedi.