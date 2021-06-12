Üye Girişi
Son Dakika | Bakan Yanık: "Çocuk işçiliği meselesinde utanç duyacağımız tarihe sahip değiliz" - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Yanık: "Çocuk işçiliği meselesinde utanç duyacağımız tarihe sahip değiliz"

12.06.2021 16:05

Son dakika gündem haberine göre Bakan Yanık: "Çocuk işçiliği meselesinde utanç duyacağımız tarihe sahip değiliz" "Sorunu tamamen ortadan kaldıracak sonuçlarını da giderecek politikaları ve hizmetleri hükümetlerimiz olarak sürdürüyoruz" 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Paneli düzenlendi Dünya Çocuk İşçiliği...

Bakan Yanık: "Çocuk işçiliği meselesinde utanç duyacağımız tarihe sahip değiliz"

"Sorunu tamamen ortadan kaldıracak sonuçlarını da giderecek politikaları ve hizmetleri hükümetlerimiz olarak sürdürüyoruz"

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Paneli düzenlendi

ANKARA - Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Paneli Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Çocuk işçiliği meselesi dünyanın her tarafında tarih boyunca çeşitli zamanlarda değişik biçimlerde sorun olmuştur. Ülkemiz açısından baktığımızda, bu meselede utanç duyacağımız tarihe sahip değiliz" dedi.

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Paneli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Başkentte bulunan Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve 81 ilin Çocuk Hakları İl Komitelerindeki çocuklar katıldı.

"Sizin de bir şekilde tarafı olduğunuz bir konuyu müzakere ediyor olmak önemli"

Gerçekleştirilen programın öneminden bahseden ve çocukların fikrinin alınmasının önemli olduğunu söyleyen Bakan Yanık, "12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü programımız bizim için önemli. Hem TBMM hem de MEB ile beraber ortak alanımızın konusu. Önümüzdeki süreçte bu çalışmaların devamını sürecek. Ayrıca Meclisimizle beraber, yasama tarafıyla beraber yaptığımız bir çalışma olması bakımından da önemli. Daha önemlisi sizin de bir şekilde tarafı olduğunuz bir konuyu müzakere ediyor olmak önemli" diye konuştu.

Çocuk işçiliğin tarihin her dönemine konu olduğuna dikkat çeken Yanık şunları kaydetti:

"Çocuk işçiliği meselesi dünyanın her tarafında tarih boyunca çeşitli zamanlarda değişik biçimlerde sorun olmuştur. Ülkemiz açısından baktığımızda, bu meselede utanç duyacağımız tarihe sahip değiliz. Meseleleri konuşmak sadede kendi dertlerimize derman olmak bakımından önemli değil. Buradan yola çıkarak özellikle gençler, dünyaya bir ses vermek, model sunma imkanını geliştirebiliriz. Bizim gençliğimizin bu anlamda çok büyük bir potansiyel taşıdığını görüyorum.

Çocuk İşçiliği konusu dünyanın değişik toplumlarında yakıcı meseledir. Bugün sizlerin ve bizlerin zamanında beğendiği bir çizgi film var Heidi. Heidi'nin ayakları neden çıplaktır? Çizgi film, zeki biçimde kurguladığı bir biçimde İsviçre'nin utancına ayna tutmak için ayakları çıplaktır. Yakın zamana 1980'lere kadar yasayla çocukların kiralanması durumu vardı. Borçların ödenebilmesi için varlıklı ailelere kiralanan 4-5 yaşındaki çocukların trajedisine işaret etmek için Heidi'nin ayakları çıplaktır. Biz ise çocuğu önemseyen, çocuğa değer veren bir tarih içerisinden geliyoruz."

"Sorunu tamamen ortadan kaldıracak sonuçlarını da giderecek politikaları ve hizmetleri hükümetlerimiz olarak sürdürüyoruz"

Türkiye'de çocuk işçilerin tarımda mevsimlik işçi olarak kullanıldığını söyleyen Bakan Yanık, "Sanayi toplumlarında, işgücü ihtiyacıyla ortaya çıkan bir çocuk işçi problemi var. Sanayi toplumlarda madenlerde erken yaşlarda çalışmaya başlayan çocuklar görürüz. Afrika'da altın madenlerinde çalışmaya çalıştırılan çocuklar var. Bizde ise maalesef çocuk işçiliği mevsimlik tarım işçiliği ve hizmet sektöründe karşımızda çıkıyor. Mevsimlik işçilerini bizatihi izleme, hangi şartlarda yaşadıklarını görme imkanım çocuk yaşlarda mümkün oldu. Ülkemizdeki çocuk işçiliği başlıklarını doğru tespit edip bunların sosyal sorunları tespit edip, sorunu tamamen ortadan kaldıracak sonuçlarını da giderecek politikaları ve hizmetleri hükümetlerimiz olarak zaten sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocuk işçi olanların kayıplarının ortadan kaldırılması içi somut projeler hayata geçiriyoruz"

Çocuk işçi konusunda çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Yanık, "Bizim bakanlığımız sosyal politikalar tarafında çalışmalarını sürdürüyor. Hem çocuk işçiliğinin önlenmesi noktasında farkındalık geliştirilmesi, bununla alakalı diğer paydaşlarla Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yasama tarafında Meclis ve sosyal paydaşlarla Çocuk işçiliğinin olmaması noktasında farkındalık politika oluşturmak, sonra durumunun giderilmesi alakalı neler yapılmalı hangi hizmetler somut olarak hayat geçirilmeli bunların çalışmalarını yapıyoruz. Sonrasında çocuk işçisi olan arkadaşların bu süreçte kayıplarının ortadan kaldırılması bir anlamda tanzim edilmesi somut projeleri hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Bakan Derya Yanık, Bakanlık olarak çocuk işçiliği ile mücadelede temel noktanın çocuğun üstün yararı olduğunu ve çocuğun üstün yararının hukuksal zorunluluk olduğunu söyledi.

"Mobil ekiplerimiz 5 bin 552 okulda birebir öğrencilerle çalışmalar yürüttü"

81 ilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı mobil ekiplerin risk altındaki çocuklara ulaşarak ihtiyaçları olan destekleri verdiğini söyleyen Bakan Yanık, "Bugüne kadar 515 mobil ekiple çocuklarımıza hem aileleri yanında hem de sokakta ulaşarak onlara uygun olan desteği vermeye çalıştık. Mobil ekiplerimiz 5 bin 552 okulda birebir öğrencilerle çalışmalar yürüttü" ifadelerini kaydetti.

Bakanlık olarak birçok farklı proje ile çocukların yanlarında olduklarını söyleyen Bakan Derya Yanık şöyle devam etti:

"Çocuklar güvende projemiz ile sosyal hizmet modellerimizden yararlanan risk altında değerlendirilen çocuklarımızı ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretler kapsamında 65 bin çocuğumuzun bire bir ihtiyacını dinledik. Bu görüşmeler sonrasında çocuklarımızın ve ailelerinin ihtiyaçlarını belirledik. Koruyucu önleyici ve destekleyici tedbirleri aldık, almaya da devam ediyoruz. Çocuk haklarının geliştirilmesi ve uygulanması konusunda için 81 ilde kurduğumuz çocuk hakları il çocuk komiteleri bulunuyor. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz çalışmalardan birisi. İl çocuk komiteleri ile çalışmak bizim için çok önemli.

Çocuk işçiliği ile mücadele konusunda kurumsal yapımızı güçlendirmek ihtiyacını duyduk bununla alakalı ülke genelinde 360 sosyal hizmet merkezlerimizde ailelerimize ve çocuklarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Sayıları 3 bin 500'ü bulan Aile Sosyal Destek Personelimizle çocuk işçiliği ile özellikle mücadele yürütüyoruz. Çocukların ailelerinin yanında desteklenmesi çalışmaları kapsamında Sosyal Ekonomik Destek programını önemsiyoruz. SED, ekonomi yoksunluk nedeniyle çocuğunu kurum bakımına bırakacak duruma gelmişse aileye, aile bütünlüğü bozulmaması için devlet olarak desteliyoruz. Çocuklarımız böylece eğitimden ve sosyal hayatından uzak kalmamış oluyor. Bu kapsamda 138 bin 647 çocuğumuza yönelik SED hizmeti sunduk. Ayrıca rehberlik hizmeti de veriliyor.

Aile Eğitim Programımız da bulunuyor. 10 bine yakın kişiye çocuk işçiliği ile mücadele konusunda önemli bilgiler içeren iş hayatı ve hukuku modülünü içeren 2 binden fazla kişiye eğitim verildi. Aile yaşam becerileri gibi birçok konuda da toplam 72 bin kişiye eğitim verdik.

Önümüzdeki süreçte Milli Eğitim Bakanlığı, paydaş bakanlıklarla, sosyal taraflarla da bu tür meselelerde sosyal tarafı olan noktasında ortaya çıkan meselelerin tek bir çözüm biçimi yoktur. Tek bir merci yoktur. Bütün taraflar bir araya gelmeden çözüm mümkün olmaz bazen. Çocuk işçiliği de bunlardan birisi. Bütün herkesin bir araya gelmesi lazım. STK'lar, meslek kuruluşlar gibi bütün taraflarla bir araya gelerek çalışmaları sürdürmek, geliştirmek, eksikleri gidermek her beraber geliştirmek arzusundayız."

Son Dakika | Bakan Yanık: Çocuk işçiliği meselesinde utanç duyacağımız tarihe sahip değiliz
Son Dakika | Bakan Yanık: Çocuk işçiliği meselesinde utanç duyacağımız tarihe sahip değiliz
Son Dakika | Bakan Yanık: Çocuk işçiliği meselesinde utanç duyacağımız tarihe sahip değiliz
Son Dakika | Bakan Yanık: Çocuk işçiliği meselesinde utanç duyacağımız tarihe sahip değiliz

milli eğitim bakanlığı, Derya Yanık, Haziran, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bakan Yanık: 'Çocuk işçiliği meselesinde utanç duyacağımız tarihe sahip değiliz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Salgının ateşi düştü ama acillerde yoğunluk var! Yetkili isim, bu vakalara dikkat çekiyor 16:09 Salgının ateşi düştü ama acillerde yoğunluk var! Yetkili isim, bu vakalara dikkat çekiyor Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın giydiği gelinliğe talep yağdı! İşte özel tasarımın fiyatı 16:00 Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın giydiği gelinliğe talep yağdı! İşte özel tasarımın fiyatı Herkes insan sanıyor ama gerçek bambaşka! Dijital modeller milyonlar kazanıyorlar 15:51 Herkes insan sanıyor ama gerçek bambaşka! Dijital modeller milyonlar kazanıyorlar
İki kadın trafikte saç başa kavga etti! Trafiği kilitleyen kavga anı kamerada 15:22 İki kadın trafikte saç başa kavga etti! Trafiği kilitleyen kavga anı kamerada Kan donduran cinayet! 3 çocuk babasını öldürüp kafasını taşla ezdiler 14:44 Kan donduran cinayet! 3 çocuk babasını öldürüp kafasını taşla ezdiler Caner'den olay gönderme! Milli Takım'da yerine tercih edilen Umut Meraş'ı küçümsedi 14:34 Caner'den olay gönderme! Milli Takım'da yerine tercih edilen Umut Meraş'ı küçümsedi
İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti 12:59 İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti Ölüm meleği olarak olarak bilinen mantar, Karadeniz'de zehirlenme vakalarının yaşanmasına neden oldu 12:22 Ölüm meleği olarak olarak bilinen mantar, Karadeniz'de zehirlenme vakalarının yaşanmasına neden oldu

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Futbol yorumcusu Ayhan Akman'ın ekonomi kanalında tavsiye vermesi mizah konusu oldu Futbol yorumcusu Ayhan Akman'ın ekonomi kanalında tavsiye vermesi mizah konusu oldu         
16:11
Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler         
16:01
40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı: Bir patlama gibiydi 40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı: Bir patlama gibiydi         
15:57
Balkondan düşerek feci şekilde can veren Ukraynalı modelin son sözü Balkondan düşerek feci şekilde can veren Ukraynalı modelin son sözü "Please" olmuş         
15:30
Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta         
14:58
Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu         
14:43
Son Dakika: İstanbul'da şiddetli yağmur bir anda bastırdı! Meteoroloji'den sarı kodlu sel ve dolu uyarısı geldi Son Dakika: İstanbul'da şiddetli yağmur bir anda bastırdı! Meteoroloji'den sarı kodlu sel ve dolu uyarısı geldi         
13:41
Kıbrıs gezisine damga vuran kare! Cumhurbaşkanı makamına tişört ve kot pantolonla çıktı Kıbrıs gezisine damga vuran kare! Cumhurbaşkanı makamına tişört ve kot pantolonla çıktı         
12:34
Yıldız Tilbe çocukluk fotoğrafı paylaştı, kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine Yıldız Tilbe çocukluk fotoğrafı paylaştı, kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine         
12:17
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur gibi değil         
11:22
Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı         
10:50
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali         
10:46
Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:49
Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı         
09:45
Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var         
08:58
İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2021 16:40:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Bakan Yanık: "Çocuk işçiliği meselesinde utanç duyacağımız tarihe sahip değiliz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement