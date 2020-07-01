Son dakika... CHP Grup Başkanvekili Özel: "Partimizin adayı Ankara Milletvekilimiz Haluk Koç'tur" - Son Dakika

Son dakika... CHP Grup Başkanvekili Özel: "Partimizin adayı Ankara Milletvekilimiz Haluk Koç'tur"

Gelen son dakika haberine göre CHP Grup Başkanvekili Özel: "Partimizin adayı Ankara Milletvekilimiz Haluk Koç'tur" Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanlığı seçimine ilişkin, "Takvim yarın başlıyor.

CHP Grup Başkanvekili Özel: "Partimizin adayı Ankara Milletvekilimiz Haluk Koç'tur"

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ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanlığı seçimine ilişkin, "Takvim yarın başlıyor. Partimizin adayı Ankara Milletvekilimiz Haluk Koç'tur" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de gündemi değerlendirdi. Özel, barolarla ilgili düzenlemenin komisyon ve Genel kurul görüşmelerinin yoğun ve uzun sürebileceğini söyleyerek, "Pandemi koşullarında gerilim oluşturacak kanunda ısrar etmenin kime faydası var. 80 baro var, 80'i de karşı. AK Parti, MHP Grup Başkanvekilleri ve altına imza atanlar dışında savunanı görmedik, kimse istemiyor. Bir yandan hepimizin sağlığını tehlikeye atacak şartlarda bu inatlaşmayı sürdürüyorlar. Bunun sonu saatlerce Meclis çalışmalarıdır, komisyon da çok uzun sürecek. Maalesef bunları sürdürmeye devam ediyorlar ama düşünsünler o günler değil. Komisyonda görüşmeye başlanması planlanıyor. İç tüzüğe göre bu kanunun parti gruplarına da dağıtılması gerekiyordu ve 48 saat sonra başlayabilir. 30 Haziran'da sunulmuş ama Genel Kurul karar almadığı takdirde Cuma 11.07'den önce komisyonda görüşülemez. Hukuken o toplantı saatinin uygulanması mümkün değil. Bu kanunda uzlaşı olmaz. İç tüzük neyse o uygulanacak. Toplantı salonuna ilişkin çağrımız var. Adalet Komisyon salonu uygun değildir. Plan Bütçe Komisyon salonu da yetersiz kalacaktır. Herkesin sağlığı açısından illa yapacaksanız AK Parti ya da CHP'nin kullandığı büyük grup toplantı salonlarından birini tercih edin. Parti logoları kaldırılıp, uygun hale getirilip, uygun sosyal mesafeye uygun çalışmak en doğrusu, muhataplarımıza ilettik. Yapılan düzenlemenin akılla, mantıkla, Anayasa'yla da hiçbir ilgisi yok. Anayasa kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerini tarif ediyor, biri de barolar. Kamu tüzel kişiliklerinden diyor. Kamu tüzel kişiliği deyince kamu kurumu niteliğinde meslek örgütlerini anlıyoruz. Eğer İstanbul Bakırköy'de iki kaymakam olursa İstanbul'da iki baro da olur. Kayseri iki valilik olursa, iki baro olur. Kamu kurumu niteliği dediğinizde kamu tüzel kişiliği tektir. Bunlar birlik, tek temsiliyet, Anayasa böyle söylemiş. Her türlü müdahale Anayasa Mahkemesinden dönmüş. Bu teklif geçerse ne olacak? Tunceli'de 42 avukat var, 4 delege çıkaracaklar; Antalya'da 4 bin 750 avukat var, 4 delege çıkaracaklar. Tunceli'den, Ardahan'dan benzer üye sayısına sahip odalardaki avukatın gücü Antalya'daki avukatın gücünün 100 katı olacak. Tunceli'dekinin oyu Antalya'dakinden yüz kat değerli olsun diyor. İstanbul 46 bin 52 üyesi var, 13 delegeye düşürüyor. Tunceli 48 avukat var, 4 delege çıkarıyor. On avukata bir delege düşerken, İstanbul'da 3 bin avukata bir delege düşüyor" değerlendirmesini yaptı.

Demirtaş ve Bakan Albayrak'ın eşlerine yapılan hakaretlere ilişkin soruya ise Özel, "Demirtaş'ın eşine yapılanla Esra Albayrak'a yapılan eş zamanlı olarak, CHP olarak aynı tepkiyi verdik, vermeye devam ederiz. Kabul edilemez, iğrenç bir saldırıdır, kınıyoruz, lanetliyoruz. Saldırıların kimliğine bakan kimseyi kınamasın. Sosyal medyayı kısıtlama, en sert tedbirlerin Albayrak'a yapılan saldırıdan sonra gündeme getirilmesini kendisi açısından sağlıklı bulmam" yanıtını verdi.

Meclis Başkanlığı adayına ilişkin soruya Özel, "Takvim yarın başlıyor. Partimizin adayı Ankara Milletvekilimiz Haluk Koç'tur" karşılığını verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Haluk Koç, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... CHP Grup Başkanvekili Özel: 'Partimizin adayı Ankara Milletvekilimiz Haluk Koç'tur' - Son Dakika

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