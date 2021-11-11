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Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi - Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi

11.11.2021 19:34
Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile yaptığı ortak basın toplantısında, ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Maalesef Dedeağaç ile ilgili konuda aslında sadece Dedeağaç bir üs değil, Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan'ın içerisinde Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, ABD'nin Yunanistan'a yaptığı askeri sevkiyatla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erdoğan, "Maalesef Dedeağaç ile ilgili konuda aslında sadece Dedeağaç bir üs değil, Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan'ın içerisinde Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. O denli Yunanistan'ın içinde Amerika'nın üsleri var. Ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki, Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın bir üssü gibidir.

Dedeağaç bunların içinde sadece ufak bir bölge. Şu anda bütün bunlar neden yapılıyor? Biz bunu tabii gerek Biden'la gerek ilgililerle Savunma, Dışişleri Bakanım yaptıkları görüşmelerde sorduklarında kaçamak cevap veriyorlar, dürüst davranmıyorlar. Kendilerine seçtikleri komşu yanlış bir komşu. Üs olarak Ege'de Yunanistan'la takındıkları tavır doğru değil.

Biz, Amerika, Yunanistan NATO üyesi. Ama NATO üyeleri olarak Amerika en çok destek veren olduğuna göre biz niye birbirimize düşüyoruz. NATO içerisinde asker sayısı, mali destek itibariyle Türkiye Amerika'dan sonra ilk 7 içerisinde yer alan bir ülke. Yunanistan çok gerilerde. Biz kendimize inanıyoruz. Kendimize güveniyoruz. Bu bölgenin biz sigortasıyız. Teşekkür ediyorum."

Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi - Son Dakika
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