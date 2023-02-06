Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından birçok ilde hissedilen 7.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından birçok ilde hissedilen 7.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi

06.02.2023 14:13

Kahramanmaraş'ta sabaha karşı meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından şiddetli bir deprem daha meydana geldi. AFAD, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Ankara'da hissedilen depremin şiddetini 7.6 olarak açıkladı. Depremin ardından açıklama yapan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "İkisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. Maraş'ta bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. 6,5 - 6,7 büyüklüklere kadar artçı sarsıntılar devam edecektir" dedi.

Sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 ilde büyük yıkım yaşanırken ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

ŞİDDETLİ BİR DEPREM DAHA

Bölgede artçılar yaşanırken saat 13.24'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya ve Ankara'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 7.5 olarak duyurdu.

Son Dakika! Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Ankara'da da hissedilen şiddetli bir deprem daha meydana geldi

"6.7'LERE KADAR ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDECEK"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, son duruma ilişkin bilgileri aktardı. Tatar, "Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. Kahramanmaraş'ta bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. 6,5 - 6,7 büyüklüklere kadar artçı sarsıntılar devam edecektir. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını ve toplanma alanlarında bulunmalarını istiyoruz." dedi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 912 OLDU

AFAD Koordinasyon Merkezi'nde depremle ilgili son bilgileri paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "912 vatandaşımız hayatını kaybetti. Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz. 5 bin 385 yaralı var, 2 bin 818 bina yıkıldı. 2 bin 470 kişi enkaz altından kurtarılmıştır.'' ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz. Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz." dedi.

Son Dakika: 7.7'lik depremin ardından bölgede 7.6 şiddetinde bir deprem daha! Birçok ilde hissedildi

BAKAN AKAR: 3 ŞEHİDİMİZ VAR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise deprem nedeniyle 3 şehidimizin olduğunu duyurdu. Akar, "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerini, araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık." dedi.

4. SEVİYE ALARM VERİLDİ

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4. seviye alarm verildiğini belirterek "Saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir fay üzerinde deprem meydana geldi. Arama kurtarma ekiplerimizi seferber ettik. Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. TSK, Jandarma, Emniyet, AFAD alarm durumunda. Farklı şehirlerden bölgelere ekipler gönderiyoruz." dedi.

Son Dakika: 7.7'lik depremin ardından bölgede 7.6 şiddetinde bir deprem daha! Birçok ilde hissedildi

TSK DA DEVREYE GİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gitmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." denildi.

KIZILAY'DAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, deprem sonrası bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğunu ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için, vatandaşları tüm Türkiye'de kan bağışına davet etti.

EMNİYET'TEN SOSYAL MEDYADAKİ YARDIM ÇAĞRILARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan yardım çağrısında bulunanlara ilişkin şu paylaşımı yaptı: "Deprem sonrasında, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kuruluyor. Ayrıca provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisi tespit edildi."

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından birçok ilde hissedilen 7.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından birçok ilde hissedilen 7.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi - Son Dakika
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