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Son dakika haber | BAKAN SOYLU, BAŞDANIŞMANI HARUN AKIN'IN OĞLUNUN NİKAHINA KATILDI - Son Dakika

Son dakika haber | BAKAN SOYLU, BAŞDANIŞMANI HARUN AKIN'IN OĞLUNUN NİKAHINA KATILDI

03.10.2021 11:13

Son dakika haberi... İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Başdanışmanı Harun Akın'ın oğlu Enis Yiğit Akın'ın Bursa'da düzenlenen nikah törenine katıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Başdanışmanı Harun Akın'ın oğlu Enis Yiğit Akın'ın Bursa'da düzenlenen nikah törenine katıldı. Törenden önce Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, yetim ve öksüz çocuklar için düzenlediği 'Çocukların Düşü Bursa'nın Gülüşü Projesi' etkinliklerinde konuşan Soylu, İdlib'de 3,8 milyon insan var, Fırat Kalkanı bölgesinde 1,2 milyon insan var, Afrin'de 600 bin insan var, Tel Abyad, Rasulayn'da 300 bin insan var. Orada yetimler var, yetim evleri var. Biz o kadar onurlu ve büyük bir milletiz ki, bize bırakılan emanetlere hiçbir zaman sırtımızı dönmedik dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başdanışmanı Harun Akın'ın oğlu Enis Yiğit Akın'ın nikah törenine katılmak için Bursa'ya geldi. Nikah töreninden önce Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, yetim ve öksüz çocukların hayallerini anlatan mektupların yazıldığı, Çocukların Düşü Bursa'nın Gülüşü Projesi etkinliğine katılıp, mektup yazan çocuklarla bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı daha çok iş olduğuna değinerek Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaptı.

BİZE BIRAKILAN EMANETLERE SIRTIMIZI DÖNMEDİK

Özellikle Fırat Kalkanı bölgesinde yaşayanlar için oluşturulan güvenli ortamda insanlara önemli yardımlarda bulunduklarını kaydeden Soylu, İdlib'de 3,8 milyon insan var, Fırat Kalkanı bölgesinde 1,2 milyon insan var, Afrin'de 600 bin insan var, Tel Abyad, Rasulayn'da 300 bin insan var. diyerek, şunları söyledi

Eğer biz orada, o bölgede güvenli sahayı oluşturmamış olsaydık... Orada yetimler var, yetim evleri var. Biz o kadar onurlu ve büyük bir milletiz ki, bize bırakılan emanetlere hiçbir zaman sırtımızı dönmedik. Bugün Sudan'dan Yemen'e kadar bilinmesini isterim ki, Afrika'nın ismi bilinmedik ülkelerine kadar bu milletin evlatları, bizim dinimizin, inancımızın, Allah'ımızın bize emrettikleri, Peygamber Efendimizin bize nasihat ettiklerinin hiçbirisinden kopmadık. Dünyaya şu anda, coğrafyasında bulunduğumuz, bize büyüklerimizin emanet ettiği bütün ahlaki değerleri ve bütün medeniyetimizi nakşetmeye çalışıyoruz. Onlar dünyaya tapınsınlar, onlar Batı'nın değerlerine tapınsınlar, bizim tapınaklarımız bellidir. Biz Allah'ın bize emrettiklerinden başka hiçbir yere, Cumhurbaşkanımızın bize söylediği gibi, 'sadece Allah'ın önünde secde eden' bir milletin dışında başka bir anlayışın içerisinde olmayacağız. İdlib'e ilk gittiğimizde orada insanların durumlarını gördük, kolu, ayağı kesik çocuklar, yaşlı kadınlar, çaresiz ve umutsuz gözlerle 'yarın ne olacağım' endişesinde olan insanlar. Yırtık çadırlar, 'akşam ne yiyeceğim' endişesinde olan insanlar, biz büyük bir milletiz, hiç o bölgeleri yalnız bırakmadık. Oralara Cumhurbaşkanımızın talimatıyla briket evler yaptık, altyapıları, kanalizasyonları, çocuk parkları, okulları, camileri, hastaneleri, güvenlikleri, ticaret hayatlarını yeniden canlandırmaya çalıştık. Bizim dünyadan bir farkımız var, beş vakit secdeye eğildiğimizde unutmuyoruz, Allah'ın en şerefli olarak yarattığı insanları, Allah'ın bize emirlerini.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN YAPACAĞI ÇOK İŞ VAR'

Konuşmasında, Dünya adaletten koptukça ve birileri Batı'ya tapındıkça Allah onları uyaracak ve Allah onlara doğruyu gösterecek. Doğru burası ve doğru sizsiniz diyen Bakan Soylu, Burası bir cennet bahçesi gibi. Şu anda o kadar güzel ki, o kadar güzel görünüyorsunuz ki. Burayı bir araya getirenlere söylüyorum, çok büyük mükafatlarınız olacak. Belki farkında değilsiniz, bu dünyada da öteki dünyada da o mükafatlarla karşı karşıya kalacaksınız. Ülke olarak yapacak çok işimiz var, millet olarak yapacak çok işimiz var. Cumhurbaşkanımızın yapacağı çok iş var, Cumhur İttifakımızın yapacağı çok iş var. şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, buradaki programın ardından Başdanışmanı Harun Akın'ın oğlu Enis Yiğit Akın'ın nikahına geçti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın kıydığı nikahta şahitlik eden Soylu, evlilik cüzdanını geline vererek çifte mutluluk diledi.

Son dakika haber | BAKAN SOYLU, BAŞDANIŞMANI HARUN AKIN'IN OĞLUNUN NİKAHINA KATILDI
Son dakika haber | BAKAN SOYLU, BAŞDANIŞMANI HARUN AKIN'IN OĞLUNUN NİKAHINA KATILDI
Son dakika haber | BAKAN SOYLU, BAŞDANIŞMANI HARUN AKIN'IN OĞLUNUN NİKAHINA KATILDI
Son dakika haber | BAKAN SOYLU, BAŞDANIŞMANI HARUN AKIN'IN OĞLUNUN NİKAHINA KATILDI

Süleyman Soylu, Yiğit Akın, Harun Akın, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | BAKAN SOYLU, BAŞDANIŞMANI HARUN AKIN'IN OĞLUNUN NİKAHINA KATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | BAKAN SOYLU, BAŞDANIŞMANI HARUN AKIN'IN OĞLUNUN NİKAHINA KATILDI - Son Dakika
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