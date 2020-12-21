Büyükşehir Belediye Başkanlarının 2020 En'leri belirlendi - Son Dakika

ORC Araştırma, en başarılı belediye başkanları anketi gerçekleştirdi. Bu ankete göre en başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanlarının sıralaması belli oldu, sıralamada İstanbul genelinde ikinci sırada yer alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Ben ve mesai arkadaşlarım Kartal'ı canlandırmak için sosyal belediyecilik anlayışıyla Kartal'da alt yapıdan üst yapıya kentin her mahallesinde önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

Araştırma 01 -19 Aralık 2020 tarihleri arasında 30'u bu¨yu¨ks¸ehir toplam 51 ilde 42 bin 510 kişi ile yüz yüze ve bilgisayar destekli telefon go¨ru¨s¸mesi yöntemiyle gerçekleştirildi. İstanbul genelinde ise ikinci sırada yer alan Başkan Gökhan Yüksel, "Ben ve mesai arkadaşlarım Kartal'ı canlandırmak için sosyal belediyecilik anlayışıyla Kartal'da alt yapıdan üst yapıya kentin her mahallesinde önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. İlçemizi kültürde, sanatta, sporda adı anılan bir yer haline getirmek hem Kartal'a hem İstanbul'a nefes olacak projeler üretmek için çalışıyoruz. Kartal'ı daha umut dolu yarınlara taşımak için ben ve tüm mesai arkadaşlarım aralıksız çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları sıralamasında, dördüncü¨ sırada yer aldığı araştırmada, Eyu¨psultan Belediye Başkanı Deniz Köken % 63.7 oranla birinci, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin % 62.9 oranla ikinci, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise % 62.6 oranla u¨c¸u¨ncu¨ sırada yer aldı.