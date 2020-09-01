Son dakika haber... Başkentte "Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek" Erasmus projesi tanıtıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Başkentte "Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek" Erasmus projesi tanıtıldı

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, tenisin Türkiye'de bir elit sporu olarak algılandığını belirterek "Tenis, Türk halkına, Anadolu'ya yakışan bir spor." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, tenisin Türkiye'de bir elit sporu olarak algılandığını belirterek " Tenis, Türk halkına, Anadolu'ya yakışan bir spor." dedi.

"Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek ve Kariyer Odaklı Yaklaşım", Erasmus+ Projesi Uluslararası Toplantısı, Ankara Tenis Kulübü'nde, Kaymakcı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, Etlik Spor Kulübü Başkanı Emre Kaçar, Litvanya'dan proje ortağı Rita Jasmontiene, Türkiye Ulusal Ajansı yetkilileri, proje ortakları ve projede yer alan sporcuların katılımıyla yapıldı.

Kaymakcı burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin gergin olduğunu belirterek "Avrupa'da yer alan Türkiye, sporda da ve teniste de Avrupalı. Dolayısıyla biz halktan halka ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkilerle ilişkilerimizi güçlendirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Sporun tüm toplumlar için çok değerli olduğunu kaydeden Kaymakcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında sporun öneminin daha da iyi anlaşıldığını söyledi.

Tenisin Türkiye'de bir elit sporu olarak algılandığını belirten Kaymakcı, "Tenis, Türk halkına, Anadolu'ya yakışan bir spor. Diğer Avrupa ülkelerinde gördüm, neredeyse her evde bir iki tane raket var. Niye Türkiye'nin, Anadolu'nun tüm şehirlerinde insanlarımız tenis gibi kültürümüze, doğamıza uygun bu sporu yapmasın?" dedi.

Kaymakçı, tenis ve sporun insanlar arasında dostluğu, kardeşliği ve sağlığı güçlendirdiğini vurguladı.

Proje kapsamında Ağrı, Trabzon, Mersin, Gaziantep ve Şanlıurfa'nın yer aldığı 5 şehri seçtiklerini kaydeden Kaymakcı, bu şehirlerin her birinden 20 sporcunun belirlendiğini söyledi.

Kaymakcı, bu proje ile teniste profesyonelleşmek ve tenisi kariyer haline getirmek isteyen gençlere yön vermek istediklerini kaydetti.

"Bulgaristan adeta şampiyon fabrikası isimli bir spor derneğine sahip, umarım bir gün biz de Türkiye'de şampiyonların fabrikasını oluştururuz." diyen Kaymakcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bu konuştuklarımız bizim bir AB aday ülkesi olarak Erasmus programından yararlanmamızdan kaynaklanıyor. Bildiğiniz gibi Erasmus+ programını Türkiye'de Ulusal Ajansımız yürütüyor. Önümüzdeki dönemde, 2021-27 döneminde Erasmus'un spor alanına yaklaşık 550 milyon avroluk bir kaynak aktarılacak. Tüm spor kulüplerimizin, spor derneklerimizin, federasyonlarımızın önümüzdeki dönemde bu tür projelere başvurması çok önemli. Biz de Ulusal Ajans olarak tüm sporcularımızı, spor derneklerimizi bu alandaki çabalarında desteklemeye devam edeceğiz."

Proje ortaklarından Rita da Litvanya'dan geldiğini ve 20 yıldır bu tür projelerin içerisinde olduğunu kaydederek "Avrupa, Fas ve Türkiye'den paydaşlarla çok sayıda proje yaptım." dedi.

Tanıtım toplantısının ardından TTF Başkanı Durmuş ile Büyükelçi Kaymakcı seçilen öğrencilerle gösteri maçı yaptı.

"Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek ve Kariyer Odaklı Yaklaşım" Erasmus Projesi tanıtıldı

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş:

-"Türkiye her gün spor anlamında çok büyük aşamalar kat ediyor. Tenis de bu branşlardan biri"

"2 yıl sürecek bu projemizde 5 ilden; tenise hiç başlamamış gençlerimizden 20'şer sporcunun tenise başlamalarını sağladık"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye'nin bir tenis ülkesi olabilmesi için ülkenin birçok ilinde tenis oynatarak katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Tenis Federasyonunun "Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek ve Kariyer Odaklı Yaklaşım" adlı Erasmus Projesi Ankara Tenis Kulübü'nde yapılan basın toplantısıyla tanıtıldı.

Başkan Durmuş, yıllardır hedeflerine ulaşabilmek için birçok proje yaptıklarını belirterek, "Türkiye'nin bir tenis ülkesi olabilmesi adına çok çalışan, çok üreten, çok başarılı sporcularımızın temsil edilebildiği şekilde ülkemizi iyi yerlere taşıyabilmek adına, ülkemizin birçok ili ve bölgesinde tenis oynatarak bu sporun gelişimine destek sağlamaya çalıştık." diye konuştu.

Durmuş, özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle, belediyelerin tenis tesisleri yapmasıyla birlikte ortak projeler ürettiklerini ifade ederek, "Belediyelerimize gidip onların kort yapmasını antrenör tesis etmesini bize yer açmalarını bizlerin de o kortları doldurabilecek antrenörlerin eğitimlerini sağlayıp geleceğin yeteneklerini yetiştirebileceğimizi söyledik. Bunu hep gerçekleştirdik ama elbetteki yeterli değil." dedi.

Türkiye'nin bir tenis ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğini anlatan Durmuş, "Türkiye her gün spor anlamında çok büyük aşamalar kat ediyor. Tenis de bu branşlardan biri. Federasyon olarak bakanlığımızın, valiliklerimizin, belediyelerimizin vermiş olduğu desteklerin çok büyük olduğunu biliyoruz. Ama yetmeyeceğini herkesin katılımcı olabileceğini, herkesin katılmak ve kendince katkı sağlayabileceğine inandığımız bir yol izliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye Tenis Federasyonu'na Avrupa Birliği projelerinde büyük destek verdiğini dile getiren Durmuş, "Bu projemizde gençlerimizin kariyer odaklı gelişimine destek olmak için tenisi seçtik. 2 yıl sürecek bu projemizde 5 ilden; Ağrı, Trabzon, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mersin olmak üzere tenise hiç başlamamış gençlerimizden 20'şer sporcunun tenise başlamalarını sağladık." şeklinde konuştu.

Durmuş, tenise yeni başlamış bu gençleri kortlarda görmenin kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Başkan Durmuş, "2 yıl sürecek projenin sonucunda Avrupa'da yine bu kampları düzenleyip çocuklarımızın gelişimini de orada tamamlamaya devam ettireceğiz. Bize destek veren Dışişleri Bakan Yardımcımız Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı'ya, Ulusal Ajansımızın temsilcilerine, değerli antrenörler, federasyonun değerli mensupları ve sporculara, katılımcılara teşekkür ediyorum." diyerek açıklamasını tamamladı.

Son dakika haber... Başkentte Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek Erasmus projesi tanıtıldı

Avrupa Birliği, Erasmus, Türkiye, Tenis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 16:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Başkentte 'Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek' Erasmus projesi tanıtıldı - Son Dakika

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