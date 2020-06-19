Son dakika haber! Borsada günlük işlemler (2)

Son dakika haberi... Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 325.000,90 95,98 İş Bankası (B) 52.898,90 -4,69 75,28 İş Bankası (C) 5,30 3,11 -17,32 İş Bankası (Kur.) 410.000,00 -9,48 95,24 İş Fin.Kir. 3,88 -1,52 2,11 İş Girişim 7,24 -0,28 90,53 İş GMYO 1,86 -2,11 5,68 İş Y. Men. Değ. 6,12 1,16 51,98 İş Yat. Ort. 2,52 -0,79 56,39 İşbir Holding 1.154,30 1,88 168,44 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,82 -3,53 32,26 İttifak Holding 3,24 -0,61 -12,90 İz Hayvancılık Tarım 5,79 -1,86 121,29 İzmir Demir Çelik 14,75 0,48 80,10 İzmir Fırça 2,22 -0,89 23,33 Jantsa Jant Sanayi 71,85 -0,21 35,09 Kafein Yazılım 16,22 -1,46 46,05 Kapital Yat. Holding 3,54 -1,39 46,28 Kaplamin 8,31 -2,92 49,73 Kardemir (A) 3,06 -1,29 15,47 Kardemir (B) 2,84 -5,02 7,58 Kardemir (D) 2,92 -3,95 9,77 Karel Elektronik 15,70 0,83 8,05 Karsan Otomotiv 2,32 -4,53 46,84 Karsu Tekstil 3,43 0,29 5,86 Kartonsan 451,00 -1,36 16,74 Katmerciler Ekipman 4,37 -2,46 13,80 Kent Gıda 517,20 -5,15 194,20 Kerevitaş Gıda 4,30 -1,83 31,90 Kervansaray Yat. Holding 0,45 -2,17 -18,18 Kiler GMYO 4,11 -0,96 8,44 Klimasan Klima 17,05 0,12 -22,78 Koç Holding 17,26 1,35 -13,74 Konfrut Gıda 10,14 -3,43 29,67 Konya Çimento 274,00 0,62 1,00 Kordsa Teknik Tekstil 12,06 -0,82 -5,16 Koza Altın 79,35 2,59 7,16 Koza Madencilik 12,79 0,63 27,52 Körfez GMYO 3,04 -1,30 27,20 Kristal Kola 2,02 -2,88 33,77 Kron Telekomünikasyon 24,14 -1,47 89,78 Kuştur Kuşadası Turizm 49,98 8,18 110,89 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,06 -6,79 24,85 Kütahya Porselen 31,40 -2,36 374,32 Lider Faktoring 2,24 -1,32 22,07 Link Bilgisayar 24,72 -2,14 36,20 Logo Yazılım 77,90 3,87 28,13 Lokman Hekim Sağlık 7,45 -1,19 28,89 Lüks Kadife 15,53 -6,67 79,75 Makina Takım 1,99 -2,45 5,85 Marka Yatırım Holding 2,24 0,90 89,83 Marmaris Altınyunus 80,00 -1,30 12,68 Marshall 84,20 -0,59 77,11 Martı GMYO 1,55 -2,52 53,47 Martı Otel 1,16 -1,69 27,47 Mavi Giyim 48,90 3,25 -15,54 Mazhar Zorlu Holding 17,35 -1,42 43,51 Mega Polietilen 4,58 -1,72 108,18 Menderes Tekstil 3,05 -4,69 132,82 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 22,48 9,98 15,64 Merko Gıda 1,42 -3,40 35,24 Metal Gayrimenkul 1,18 -2,48 29,67 Metemtur Otelcilik 2,10 -9,48 17,98 Metro Holding 1,73 2,98 25,36 Metro Petrol ve Tesisleri 3,01 0,67 53,57 Metro Yatırım Ortaklığı 2,48 -2,36 -53,49 Migros Ticaret 35,84 -0,28 47,98 Milpa 3,92 -5,54 79,00 Mistral GMYO 2,47 -5,36 30,69 MLP Sağlık 18,73 -0,95 17,06 MMC San. ve Tic. Yat. 1,79 0,00 57,02 Mondi Tire Kutsan 6,58 -1,50 58,94 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.099,00 0,05 2,40 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,31 0,83 43,95 Net Holding 2,30 -0,86 -11,54 Netaş Telekom. 14,31 -1,92 9,57 Niğbaş Niğde Beton 9,58 -9,96 54,52 Nuh Çimento 14,57 0,48 32,64 Nurol GMYO 4,45 0,68 24,65 Odaş Elektrik 2,11 -0,94 45,95 Olmuksan-IP 4,47 -1,32 74,54 Orge Enerji Elektrik 5,81 -1,19 17,14 Orma Orman Mahsulleri 4,75 -2,46 72,10 Osmanlı Menkul 8,30 5,06 98,52 Ostim Endüstriyel Yat 2,52 -2,33 50,00 Otokar 143,00 0,00 -2,75 Oyak Çimento 6,19 1,31 12,59 Oyak Yat. Ort. 6,54 -1,51 183,28 Oylum Sınai Yatırımlar 3,05 -2,56 -1,26 Özak GMYO 3,82 -1,04 48,64 Özbal Çelik Boru 3,06 4,79 89,84 Özderici GMYO 1,84 -4,66 17,20 Özerden Plastik 2,30 -1,29 0,88 Panora GMYO 5,32 -1,12 -5,03 Papilon Savunma 16,00 -2,14 107,62 Park Elek.Madencilik 3,63 -0,55 19,02 Parsan 18,93 0,16 11,75 Pegasus 55,95 -0,44 -35,24 Peker GMYO 7,00 0,14 123,64 Penguen Gıda 4,18 -3,69 101,93 Pera GMYO 1,24 -5,34 31,91 Pergamon Dış Ticaret 9,45 -3,96 22,13 Petkim 4,13 2,23 8,40 Petrokent Turizm 172,90 -0,92 34,97 Pınar Et ve Un 18,39 -2,18 100,55 Pınar Su 5,84 -0,85 151,72 Pınar Süt 18,30 -2,14 44,44 Plastikkart 12,90 -2,05 39,16 Polisan Holding 2,96 -2,63 -1,91 Politeknik Metal 124,50 -0,56 63,66 Prizma Press Matbaacılık 3,88 -2,02 -9,77 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.192,70 0,07 7,66 QNB Finans Fin. Kir. 101,30 -1,65 -21,53 QNB Finansbank 46,20 -2,74 23,20 Ral Yatırım Holding 14,22 -1,11 109,12 Ray Sigorta 5,92 -3,27 73,10 Reysaş GMYO 5,20 -2,07 13,29 Reysaş Lojistik 6,12 -1,61 39,73 Rhea Girişim 2,24 -2,18 88,24 Rodrigo Tekstil 2,63 1,54 45,30 Royal Halı 2,20 -1,79 60,58 RTA Laboratuvarları 32,48 -9,98 1300,00 Sabancı Holding 9,20 1,10 0,88 Safkar Ege Soğutmacılık 4,70 -6,93 115,60 Salix Yatırım Holding 10,00 -5,66 38,70 Sanel Mühendislik 5,26 -9,31 29,88 Sanifoam Sünger 5,81 -1,36 16,20 Sanko Pazarlama 7,57 -0,39 -2,20 Saray Matbaacılık 2,07 0,49 60,12 Sarkuysan 5,98 -0,17 23,81 Sasa Polyester 10,86 -0,09 40,49 Say Reklamcılık 3,79 -1,56 69,20 Sekuro Plastik 5,46 -0,18 1,87 Selçuk Ecza Deposu 8,65 -2,48 45,02 Selçuk Gıda 3,00 -2,60 74,42 Senkron Güvenlik 3,41 5,57 24,91 Serve Film Prodüksiyon 6,10 3,92 283,65 Servet GMYO 16,54 -2,07 94,59 Seyitler Kimya 9,20 0,11 35,49 Silverline Endüstri 3,34 -5,92 54,63 Sinpaş GMYO 1,29 -0,77 11,21 Smartiks Yazılım 8,72 -1,47 -11,11 Soda Sanayii 5,87 -0,51 -0,96 Sodaş Sodyum Sanayii 13,06 0,38 239,56 Söktaş 2,37 -1,25 39,37 Sönmez Filament 7,47 -2,35 53,07 Sönmez Pamuklu 7,88 -1,38 60,16 Sumaş Suni Tahta 13,01 -3,63 31,41 Şeker Fin. Kir. 4,51 -2,59 -5,65 Şekerbank 1,32 -0,75 0,76 Şişe Cam 5,18 -1,71 1,13 Şok Marketler 12,65 -3,21 17,57 T. Halk Bankası 6,11 9,89 3,38 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,86 4,93 0,60 T.S.K.B. 1,26 -1,56 4,13 T.Tuborg 15,30 0,00 28,57 Taç Tarım Ürünleri 6,18 -0,48 98,08 Tat Gıda 9,81 1,55 61,25 TAV Havalimanları 19,27 0,00 -29,06 Taze Kuru Gıda 17,25 0,88 138,26 Tek-Art Turizm 1,49 -3,25 18,25 Tekfen Holding 17,06 4,02 -8,04 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,96 -1,00 65,71 Temapol Polimer Plastik 7,18 0,70 37,55 TGS Dış Ticaret 5,18 -1,15 10,92 Tofaş Oto. Fab. 23,06 0,61 -1,04 Torunlar GMYO 3,07 -3,15 11,64 Trabzon Liman 14,21 -2,27 33,30 Trabzonspor Sportif 7,80 -3,11 262,79 Trakya Cam 3,39 -0,88 -0,03 Trend GMYO 3,90 -2,50 77,27 TSKB GMYO 3,66 -3,43 173,13 Tuğçelik 4,94 -0,80 25,06 Tukaş 9,03 -0,99 -26,88 Turcas Petrol 2,98 -1,65 11,61 Turkcell 16,95 4,44 22,83 Tümosan Motor ve Traktör 6,86 0,44 7,02 Tüpraş 88,40 1,67 -30,28 Türk Hava Yolları 12,52 -0,08 -13,42 Türk Prysmian Kablo 4,49 9,78 73,68 Türk Telekom 7,78 -3,23 5,56 Türk Traktör 69,45 -1,14 31,26 Türker Proje Gayrimenkul 46,60 -2,10 10,95 Ufuk Yatırım 4,95 4,21 91,86 Ulaşlar Turizm Yat. 3,76 9,94 77,36 Ulusoy Elektrik 34,76 0,17 30,68 Ulusoy Un Sanayi 9,21 -1,81 141,10 Umpaş Holding 0,79 -2,47 27,42 Uşak Seramik 1,50 -0,66 23,61 Utopya Turizm 6,00 3,09 21,95 Uzertaş Boya 4,81 -9,93 116,67 Ülker Bisküvi 24,96 -0,16 11,63 Vakıf Fin. Kir. 2,90 -4,92 19,83 Vakıf GMYO 2,53 -4,53 46,16 Vakıf Yat. Ort. 2,83 -1,74 21,46 Vakıflar Bankası 5,28 9,54 -4,17 Vakko Tekstil 5,16 -2,27 13,66 Vanet Gıda 1,62 0,00 13,29 Verusa Holding 22,56 0,53 21,61 Verusaturk Girisim 4,94 -1,00 -6,06 Vestel 16,26 -2,87 28,84 Vestel Beyaz Eşya 26,22 -0,30 21,39 Viking Kağıt 4,67 -2,71 149,73 Yapı Kredi Koray GMYO 3,53 -9,95 45,87 Yapı ve Kredi Bank. 2,39 2,14 -3,63 Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,07 -4,28 60,61 Yataş 7,92 -2,82 7,90 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,19 -1,79 36,02 Yeni Gimat GMYO 11,96 0,17 -0,09 Yeşil GMYO 0,87 -9,37 35,94 Yeşil Yapı 1,04 -9,57 57,58 Yeşil Yatırım Holding 15,77 -4,83 40,43 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.500,00 1,52 154,67 Yonga Mobilya 27,00 3,77 192,21 Yükselen Çelik 10,55 -0,19 72,10 Yünsa 14,00 -1,75 39,06 Zorlu Enerji 1,72 -1,71 5,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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