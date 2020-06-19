Son dakika haber! Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Son dakika haber! Borsada günlük işlemler (2)

Son dakika haberi... Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Son dakika haber! Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 325.000,90 95,98
İş Bankası (B) 52.898,90 -4,69 75,28
İş Bankası (C) 5,30 3,11 -17,32
İş Bankası (Kur.) 410.000,00 -9,48 95,24
İş Fin.Kir. 3,88 -1,52 2,11
İş Girişim 7,24 -0,28 90,53
İş GMYO 1,86 -2,11 5,68
İş Y. Men. Değ. 6,12 1,16 51,98
İş Yat. Ort. 2,52 -0,79 56,39
İşbir Holding 1.154,30 1,88 168,44
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,82 -3,53 32,26
İttifak Holding 3,24 -0,61 -12,90
İz Hayvancılık Tarım 5,79 -1,86 121,29
İzmir Demir Çelik 14,75 0,48 80,10
İzmir Fırça 2,22 -0,89 23,33
Jantsa Jant Sanayi 71,85 -0,21 35,09
Kafein Yazılım 16,22 -1,46 46,05
Kapital Yat. Holding 3,54 -1,39 46,28
Kaplamin 8,31 -2,92 49,73
Kardemir (A) 3,06 -1,29 15,47
Kardemir (B) 2,84 -5,02 7,58
Kardemir (D) 2,92 -3,95 9,77
Karel Elektronik 15,70 0,83 8,05
Karsan Otomotiv 2,32 -4,53 46,84
Karsu Tekstil 3,43 0,29 5,86
Kartonsan 451,00 -1,36 16,74
Katmerciler Ekipman 4,37 -2,46 13,80
Kent Gıda 517,20 -5,15 194,20
Kerevitaş Gıda 4,30 -1,83 31,90
Kervansaray Yat. Holding 0,45 -2,17 -18,18
Kiler GMYO 4,11 -0,96 8,44
Klimasan Klima 17,05 0,12 -22,78
Koç Holding 17,26 1,35 -13,74
Konfrut Gıda 10,14 -3,43 29,67
Konya Çimento 274,00 0,62 1,00
Kordsa Teknik Tekstil 12,06 -0,82 -5,16
Koza Altın 79,35 2,59 7,16
Koza Madencilik 12,79 0,63 27,52
Körfez GMYO 3,04 -1,30 27,20
Kristal Kola 2,02 -2,88 33,77
Kron Telekomünikasyon 24,14 -1,47 89,78
Kuştur Kuşadası Turizm 49,98 8,18 110,89
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,06 -6,79 24,85
Kütahya Porselen 31,40 -2,36 374,32
Lider Faktoring 2,24 -1,32 22,07
Link Bilgisayar 24,72 -2,14 36,20
Logo Yazılım 77,90 3,87 28,13
Lokman Hekim Sağlık 7,45 -1,19 28,89
Lüks Kadife 15,53 -6,67 79,75
Makina Takım 1,99 -2,45 5,85
Marka Yatırım Holding 2,24 0,90 89,83
Marmaris Altınyunus 80,00 -1,30 12,68
Marshall 84,20 -0,59 77,11
Martı GMYO 1,55 -2,52 53,47
Martı Otel 1,16 -1,69 27,47
Mavi Giyim 48,90 3,25 -15,54
Mazhar Zorlu Holding 17,35 -1,42 43,51
Mega Polietilen 4,58 -1,72 108,18
Menderes Tekstil 3,05 -4,69 132,82
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 22,48 9,98 15,64
Merko Gıda 1,42 -3,40 35,24
Metal Gayrimenkul 1,18 -2,48 29,67
Metemtur Otelcilik 2,10 -9,48 17,98
Metro Holding 1,73 2,98 25,36
Metro Petrol ve Tesisleri 3,01 0,67 53,57
Metro Yatırım Ortaklığı 2,48 -2,36 -53,49
Migros Ticaret 35,84 -0,28 47,98
Milpa 3,92 -5,54 79,00
Mistral GMYO 2,47 -5,36 30,69
MLP Sağlık 18,73 -0,95 17,06
MMC San. ve Tic. Yat. 1,79 0,00 57,02
Mondi Tire Kutsan 6,58 -1,50 58,94
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.099,00 0,05 2,40
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,31 0,83 43,95
Net Holding 2,30 -0,86 -11,54
Netaş Telekom. 14,31 -1,92 9,57
Niğbaş Niğde Beton 9,58 -9,96 54,52
Nuh Çimento 14,57 0,48 32,64
Nurol GMYO 4,45 0,68 24,65
Odaş Elektrik 2,11 -0,94 45,95
Olmuksan-IP 4,47 -1,32 74,54
Orge Enerji Elektrik 5,81 -1,19 17,14
Orma Orman Mahsulleri 4,75 -2,46 72,10
Osmanlı Menkul 8,30 5,06 98,52
Ostim Endüstriyel Yat 2,52 -2,33 50,00
Otokar 143,00 0,00 -2,75
Oyak Çimento 6,19 1,31 12,59
Oyak Yat. Ort. 6,54 -1,51 183,28
Oylum Sınai Yatırımlar 3,05 -2,56 -1,26
Özak GMYO 3,82 -1,04 48,64
Özbal Çelik Boru 3,06 4,79 89,84
Özderici GMYO 1,84 -4,66 17,20
Özerden Plastik 2,30 -1,29 0,88
Panora GMYO 5,32 -1,12 -5,03
Papilon Savunma 16,00 -2,14 107,62
Park Elek.Madencilik 3,63 -0,55 19,02
Parsan 18,93 0,16 11,75
Pegasus 55,95 -0,44 -35,24
Peker GMYO 7,00 0,14 123,64
Penguen Gıda 4,18 -3,69 101,93
Pera GMYO 1,24 -5,34 31,91
Pergamon Dış Ticaret 9,45 -3,96 22,13
Petkim 4,13 2,23 8,40
Petrokent Turizm 172,90 -0,92 34,97
Pınar Et ve Un 18,39 -2,18 100,55
Pınar Su 5,84 -0,85 151,72
Pınar Süt 18,30 -2,14 44,44
Plastikkart 12,90 -2,05 39,16
Polisan Holding 2,96 -2,63 -1,91
Politeknik Metal 124,50 -0,56 63,66
Prizma Press Matbaacılık 3,88 -2,02 -9,77
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.192,70 0,07 7,66
QNB Finans Fin. Kir. 101,30 -1,65 -21,53
QNB Finansbank 46,20 -2,74 23,20
Ral Yatırım Holding 14,22 -1,11 109,12
Ray Sigorta 5,92 -3,27 73,10
Reysaş GMYO 5,20 -2,07 13,29
Reysaş Lojistik 6,12 -1,61 39,73
Rhea Girişim 2,24 -2,18 88,24
Rodrigo Tekstil 2,63 1,54 45,30
Royal Halı 2,20 -1,79 60,58
RTA Laboratuvarları 32,48 -9,98 1300,00
Sabancı Holding 9,20 1,10 0,88
Safkar Ege Soğutmacılık 4,70 -6,93 115,60
Salix Yatırım Holding 10,00 -5,66 38,70
Sanel Mühendislik 5,26 -9,31 29,88
Sanifoam Sünger 5,81 -1,36 16,20
Sanko Pazarlama 7,57 -0,39 -2,20
Saray Matbaacılık 2,07 0,49 60,12
Sarkuysan 5,98 -0,17 23,81
Sasa Polyester 10,86 -0,09 40,49
Say Reklamcılık 3,79 -1,56 69,20
Sekuro Plastik 5,46 -0,18 1,87
Selçuk Ecza Deposu 8,65 -2,48 45,02
Selçuk Gıda 3,00 -2,60 74,42
Senkron Güvenlik 3,41 5,57 24,91
Serve Film Prodüksiyon 6,10 3,92 283,65
Servet GMYO 16,54 -2,07 94,59
Seyitler Kimya 9,20 0,11 35,49
Silverline Endüstri 3,34 -5,92 54,63
Sinpaş GMYO 1,29 -0,77 11,21
Smartiks Yazılım 8,72 -1,47 -11,11
Soda Sanayii 5,87 -0,51 -0,96
Sodaş Sodyum Sanayii 13,06 0,38 239,56
Söktaş 2,37 -1,25 39,37
Sönmez Filament 7,47 -2,35 53,07
Sönmez Pamuklu 7,88 -1,38 60,16
Sumaş Suni Tahta 13,01 -3,63 31,41
Şeker Fin. Kir. 4,51 -2,59 -5,65
Şekerbank 1,32 -0,75 0,76
Şişe Cam 5,18 -1,71 1,13
Şok Marketler 12,65 -3,21 17,57
T. Halk Bankası 6,11 9,89 3,38
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,86 4,93 0,60
T.S.K.B. 1,26 -1,56 4,13
T.Tuborg 15,30 0,00 28,57
Taç Tarım Ürünleri 6,18 -0,48 98,08
Tat Gıda 9,81 1,55 61,25
TAV Havalimanları 19,27 0,00 -29,06
Taze Kuru Gıda 17,25 0,88 138,26
Tek-Art Turizm 1,49 -3,25 18,25
Tekfen Holding 17,06 4,02 -8,04
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,96 -1,00 65,71
Temapol Polimer Plastik 7,18 0,70 37,55
TGS Dış Ticaret 5,18 -1,15 10,92
Tofaş Oto. Fab. 23,06 0,61 -1,04
Torunlar GMYO 3,07 -3,15 11,64
Trabzon Liman 14,21 -2,27 33,30
Trabzonspor Sportif 7,80 -3,11 262,79
Trakya Cam 3,39 -0,88 -0,03
Trend GMYO 3,90 -2,50 77,27
TSKB GMYO 3,66 -3,43 173,13
Tuğçelik 4,94 -0,80 25,06
Tukaş 9,03 -0,99 -26,88
Turcas Petrol 2,98 -1,65 11,61
Turkcell 16,95 4,44 22,83
Tümosan Motor ve Traktör 6,86 0,44 7,02
Tüpraş 88,40 1,67 -30,28
Türk Hava Yolları 12,52 -0,08 -13,42
Türk Prysmian Kablo 4,49 9,78 73,68
Türk Telekom 7,78 -3,23 5,56
Türk Traktör 69,45 -1,14 31,26
Türker Proje Gayrimenkul 46,60 -2,10 10,95
Ufuk Yatırım 4,95 4,21 91,86
Ulaşlar Turizm Yat. 3,76 9,94 77,36
Ulusoy Elektrik 34,76 0,17 30,68
Ulusoy Un Sanayi 9,21 -1,81 141,10
Umpaş Holding 0,79 -2,47 27,42
Uşak Seramik 1,50 -0,66 23,61
Utopya Turizm 6,00 3,09 21,95
Uzertaş Boya 4,81 -9,93 116,67
Ülker Bisküvi 24,96 -0,16 11,63
Vakıf Fin. Kir. 2,90 -4,92 19,83
Vakıf GMYO 2,53 -4,53 46,16
Vakıf Yat. Ort. 2,83 -1,74 21,46
Vakıflar Bankası 5,28 9,54 -4,17
Vakko Tekstil 5,16 -2,27 13,66
Vanet Gıda 1,62 0,00 13,29
Verusa Holding 22,56 0,53 21,61
Verusaturk Girisim 4,94 -1,00 -6,06
Vestel 16,26 -2,87 28,84
Vestel Beyaz Eşya 26,22 -0,30 21,39
Viking Kağıt 4,67 -2,71 149,73
Yapı Kredi Koray GMYO 3,53 -9,95 45,87
Yapı ve Kredi Bank. 2,39 2,14 -3,63
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,07 -4,28 60,61
Yataş 7,92 -2,82 7,90
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,19 -1,79 36,02
Yeni Gimat GMYO 11,96 0,17 -0,09
Yeşil GMYO 0,87 -9,37 35,94
Yeşil Yapı 1,04 -9,57 57,58
Yeşil Yatırım Holding 15,77 -4,83 40,43
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.500,00 1,52 154,67
Yonga Mobilya 27,00 3,77 192,21
Yükselen Çelik 10,55 -0,19 72,10
Yünsa 14,00 -1,75 39,06
Zorlu Enerji 1,72 -1,71 5,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 06:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek 70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı         
00:25
Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
00:13
Kanıyla saldırganın adını yazan kadının, şüpheli kocası yakalandı Kanıyla saldırganın adını yazan kadının, şüpheli kocası yakalandı         
23:53
Çocukların kavgası iki aileyi birbirine düşürdü! Komşusunu ve oğlunu bacaklarından vurdu Çocukların kavgası iki aileyi birbirine düşürdü! Komşusunu ve oğlunu bacaklarından vurdu         
23:44
Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın         
23:38
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi         
23:29
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü         
23:20
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi         
22:53
İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı         
22:47
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor         
22:39
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi         
22:25
Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız Şehit işçilerin köyüne giden Bakan Akar'dan intikam yemini: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız         
22:23
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi         
21:58
Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım         
21:43
İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı         
21:37
İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı         
21:36
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek         
21:35
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı         
21:20
Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı         
21:17
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi         
21:06
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi         
20:46
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı         
20:42
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti         
20:39
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı         
20:39
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı         
20:18
Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan         
20:12
Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü         
20:02
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı         
19:59
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi         
19:52
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi         
19:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2020 01:20:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei