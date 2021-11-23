Son dakika haberi... Eski bakanlardan Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti - Son Dakika

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir Özel Güven Hastanesinde tedavisi süren Güneş, bugün öğle saatlerinde vefat etti.

Güneş için yarın saat 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) tören düzenlenecek.

Törenin ardından Güneş için Kocatepe Cami'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak.

Güneş'in naaşı, 25 Kasım perşembe günü Sakarya'nın Karapürçek köyünde toprağa verilecek.

1934 yılında Sakarya'da doğan Hasan Fehmi Güneş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Hukukçu ve kamu yönetimi uzmanı olarak çalışan Güneş, 1975-1980'de Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi olarak, 18 ve 22. dönemde de İstanbul Milletvekili olarak Mecliste bulundu.

42. Hükümette İçişleri Bakanlığı yapan Güneş, evli ve iki çocuk babasıydı.

Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden Güneş'in Güven Hastanesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Güneş'in oğlu Utkan Güneş ve torunu Hasan Fehmi Güneş'e başsağlığı diledi.

Ziyarette, eski Başbakanlardan Murat Karayalçın ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da yer aldı.