İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı - Son Dakika

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

19.11.2020 09:36
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı, System.String[]

İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin KHK ile kapatılan bir vakıf adına tüzel ve gerçek kişilerden toplam 51 milyon 900 bin lira para topladıkları bu paraları da kapatılan FETÖ kurum ve kuruluşlarına aktardıkları ve örgütün Gabon'daki faaliyetlerinin desteklendiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan bir vakıf adına örgüt için para toplanıldığını belirledi. Soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün vakıf adına tüzel ve gerçek kişilerden toplam 51 milyon 900 bin lira yardım topladığı, toplanan yardımların bir kısmının KHK ile kapatılan ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne bağlı çalışan kurum ve kuruluşlara aktarıldığı tespit edildi. Yine örgütün bu toplanan para ile Gabon'daki faaliyetlerini de finanse ettiği belirlendi. Söz konusu vakfa ait yurtlarda öğrencilerin, çalışanların ve esnafın katılımı ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü adına sohbet toplantılarının yapıldığı, örgüte himmet toplandığı tespit edildi. Polis ekipleri devam eden çalışmalarda soruşturmaya konu 27 şirketin söz konusu vakfa yardım eden tüzel kişilikler arasında yer aldığı, bu şirketlerin ortağı iş adamı şüphelilerden bir kısmının KHK ile kapatılan ve örgüte bağlı dernek üyeliklerinin bulunduğu, Bank Asya'yı fonladıkları, örgüte ait Derneğe para gönderdikleri, örgüte ait kurumlarda SGK kayıtlarının olduğu, örgütün üst yöneticileri ile irtibatlı oldukları, Bylock kayıtlarının ve gazete aboneliklerinin olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şirketlerin ortağı ve yetkilisi olan 38 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı. İstanbul merkezli, Ankara ve Şanlıurfa'da dün sabaha karşı 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


- İstanbul
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Gözaltı, Afrika, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı - Son Dakika


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