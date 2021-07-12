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Son dakika haber | İş yerinde çalışanken patron oldu: Şimdi ise bakan ve milletvekillerinin villalarını yapıyor - Son Dakika

Son dakika haber | İş yerinde çalışanken patron oldu: Şimdi ise bakan ve milletvekillerinin villalarını yapıyor

12.07.2021 09:45
Son dakika haber | İş yerinde çalışanken patron oldu: Şimdi ise bakan ve milletvekillerinin villalarını yapıyor, System.String[]

Son dakika haberine göre Türkiye'nin 'ilk' tavan ve dekorasyon ürünleri ithalatçısı olan 'Ra-Ge Saray Tavan' firmasında 2015'te pazarlamacı olan Ahmet Çetin, çalışmalarının sonucunda iş yeri sahibi oldu.

Türkiye'nin 'ilk' tavan ve dekorasyon ürünleri ithalatçısı olan 'Ra-Ge Saray Tavan' firmasında 2015'te pazarlamacı olan Ahmet Çetin, çalışmalarının sonucunda iş yeri sahibi oldu. Firmasının Türkiye'de en büyük duvar kağıdı pazarlama şirketi olduğunu belirten Çetin, "İnanılmaz derecede büyüyen, belki de Türkiye'de daha büyüğü bulunamayacak kadar güzel bir duvar kağıdı ve dekorasyon mağazası sahibiyiz. Ortadoğu ve dünyanın çoğu ülkesine ihracatta 1 numarayız. Hatta mecliste görevli milletvekili ve bakanlarımızın da villalarına dekorasyonu biz yapıyoruz" diye konuştu.

Ankara Keçiören'de bulunan Ra-Ge Saray Tavan'ın Esenyurt'ta 7 katli showroomu bulunuyor. Firma sahibi Ahmet Çetin, "Ben daha önce bu iş yerinin çalışanıydım. Çalışanken kısa bir süre sonra karşılıklı anlaşma ile iş yeri sahibi oldum. 150 metrekarelik bir işyerinde başlayan maceramız, o günden bugüne 2700 metrekarelik bir showroom haline geldi. Bugün 1400'ün üzerinde dekorasyon mağazamız var. Firmamız yaklaşık 81 il bayilik ağına sahip. Bu sistemin içinde müşteri ağımız her geçen gün gelişiyor" dedi.

Çalışan olduğu zamanlarda çok çaba harcadığını ifade eden Çetin, "Ben burada çalışmaya başladığımda pazarlama bölümündeydim. Pazarlama ayağı güçsüzdü. Bunu fark ettim ve güçlendirmeye çalıştım. İnsanda hırs, azim olunca ve yaptığı işi de sevince başarılı olur" ifadelerini kullandı.

'OSMANLI TASARIMLARI' BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Televizyonda Osmanlı Dönemine dair dizilerin bulunması nedeniyle insanlarda geçmişe özlem oluştuğunu belirten Ahmet Çetin, bu yüzden tavan süslemesi ve dekorasyonda daha çok Osmanlı'ya ait tasarımların yapıldığını söyledi. Ayrıca Çetin, sloganlarının da 'Osmanlı'dan günümüze saray tavan' olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE DEKORASYON İTHALATI VE İHRACATINDA BİR NUMARAYIZ"

Tasarımlarını müşterilerinin mobilyaları, halıları, perdelerine bakarak özel bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Ahmet Çetin, "Müşterilerimize 'gösterin bize evinizin eski halini, biz de size yeni halinde neler yapabiliriz sunalım' mantığıyla iş yapmaktayız" dedi.

Türkiye'de tavan ve dekorasyon ürünleri ithalat ve ihracatında bir numara olduklarını vurgulayan Çetin, "Yurt dışındaki ilk müşterimiz Avrupa oldu. Bunu Bulgaristan, Romanya, Kosova gibi yakın ülkeler takip etti. Zamanla bu yakın Asya'ya yayılmaya da başladı. Özellikle Çeçenistan, Mohaçkale, Dağıstan ülkeleri bizimle alışveriş yaptı. Daha sonra işin içine Afrika katıldı. Fas Casablanca ve Nijerya'ya bile  ihracat yaptık" açıklamasını yaptı.

"YABANCI, ÜST DÜZEYDEKİ BÜROKRAT AİLELERE DE HİZMET VERİYORUZ"

Ankara Gölbaşı ve Akıncılar'da mecliste görevli milletvekili ve bakanların villalarına dekorasyon yaptıklarını belirten Ahmet Çetin, "Özellikle de Türkiye'ye gelip yerleşen üst düzey bürokrat aileler var. Bunların arasında Katarlı, Somalili ve Sudanlı aileler var. Evine kıymet veren, maddi imkanları müsait olan kişilerin yaşam tarzında biz varız" ifadelerini kullandı.

PANDEMİDE DEKORASYONA TALEP ARTTI

Pandemide işlerinin olumsuz etkilenmediğini belirten firma sahibi Ahmet Çetin şunları söyledi:

"Çünkü evden işe, işten eve gidip gelip evinde duvarlarının rengini bile bilmeyen, dekorasyona önem vermeyen insanlar vardı. Bugün bu insanların çoğu kapalılık sürecinde 'acaba evimize bir şeyler mi yapsak, duvarları mı yenilesek, restorasyon ve dekorasyon için ne yapabiliriz' diye düşünmeye başladılar. Pandemide kapalı düğün salonları ile oteller, restorasyon ve tadilat için fırsat buldu. Böylece de bütün dekorasyon sektörü bundan çok faydalandı."

"BAYİLİK HİZMETİ VERMEK İÇİN OLDUKÇA DONANIMLIYIZ"

Ticarete atılmak ve farklı bir iş yapmak isteyen insanlara seslenen Ahmet Çetin, "Bence bu kişilere en güzel örnek, bizim sektörümüzdür. Çünkü duvar kağıdı satan, dekorasyon ürünlerini güzel bir showroom ile tanıtıp sunan mağaza sayımızın binde kalması; Türkiye nüfusuna, metrekaresine göre çok komik sayı. İnsanları sektörümüze katılmalarını ısrarla bekliyoruz. Onlara toptan satış, bayilik, altyapı gibi hizmet vermede oldukça donanımlıyız" dedi.


Son dakika haber | İş yerinde çalışanken patron oldu: Şimdi ise bakan ve milletvekillerinin villalarını yapıyor
Son dakika haber | İş yerinde çalışanken patron oldu: Şimdi ise bakan ve milletvekillerinin villalarını yapıyor
Son dakika haber | İş yerinde çalışanken patron oldu: Şimdi ise bakan ve milletvekillerinin villalarını yapıyor
Son dakika haber | İş yerinde çalışanken patron oldu: Şimdi ise bakan ve milletvekillerinin villalarını yapıyor
Son dakika haber | İş yerinde çalışanken patron oldu: Şimdi ise bakan ve milletvekillerinin villalarını yapıyor

Ahmet Çetin, Türkiye, Osmanlı, Saray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İş yerinde çalışanken patron oldu: Şimdi ise bakan ve milletvekillerinin villalarını yapıyor - Son Dakika


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