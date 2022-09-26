Son dakika haber: Kuzenler Büşra- Tuğçe cinayetinde, sanıklara yeniden yargılama

BALIKESİR'de, kuzenler Büşra Karabacak (10) ve Tuğçe Yıldırım'ın (10) kaybolmalarından 44 gün sonra cesetlerinin bulunmasıyla ilgili cinayet davasında müebbet hapis ve beraat kararları, istinaf mahkemesince bozuldu. Sanıkların aynı vekil avukat tarafından temsil edilmesinin CMK'ya aykırı olduğunu belirten mahkeme, dava sürecinde 6 farklı adli tıp kurumundan alınan kararların da çelişkili olduğunu belirtti. Mahkeme, Türkiye çapında genetik biliminde uzman olan ve dosyaya görüş bildirmeyen 5 kişilik yeni heyet tarafından dosyanın incelenmesine hükmetti. Karara göre sanıklar, yeniden yargılanacak.

Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006'da, okula giden ve bir daha haber alınamayan Büşra Karabacak ve kuzeni Tuğçe Yıldırım'ın 44 gün sonra cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili davada, Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 22 Nisan 2022'de karar verildi. Sanıklar Seyhan ve Ayhan Yakar kardeşlere 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuksuz yargılanan A.Ç. (35) ve Y.E.'nin (44) beraatine karar verildi. Ayrıca tutuklu sanıklar Seyhan ve Ayhan Yakar kardeşler ile tutuksuz A.Ç. ve Y.E. hakkındaki birden fazla kişi ile birlikte çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçundan zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesi hükmedildi. Karar için istinaf mahkemesine savcılık ve taraf avukatları tarafından itiraz edildi.