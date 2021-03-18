Son dakika haber... Samsun, Çorum, Tokat, Kastamonu ve Çankırı'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi - Son Dakika

Samsun, Tokat, Kastamonu ve Çankırı'da düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni ile şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası takdim edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyaları, şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan, şehit Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, şehit Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin yakınlarına verildi.

Gazi Piyade Er Ahmet Albayrak, gazi Jandarma Astsubay Çavuş Turan Mert Yaz ve malul polis memuru Cevat Vanlı'ya "Devlet Övünç Madalyası" tevcih edildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, şehadet mertebesinin önemine dikkati çekerek, "Şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzun gereği olarak gösterdiğimiz duyarlılığı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devlet ve millet olarak göstermeye devam edeceğiz. Aziz şehitlerimiz bu cennet vatanın, her bir karışını kanlarıyla sulayarak bizlere emanet etti. Şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bağımsızlık ruhu bizlere vatanımızı koruma noktasında ilham kaynağı." dedi.

Can borcunun hiçbir şekilde ödenemeyeceğini belirten Dağlı, şehit yakınlarına müteşekkir olduklarını bildirdi.

Gazilerin şehit olma ve vatanı koruma amacıyla kendilerini ortaya koyduklarını hatırlatan Dağlı, "Gazilerimiz bacağından, kolundan, gözünden yaralandılar. Kimileri halen vücudunda mermi çekirdeği ile dolaşıyor. Onlara gerçekten çok müteşekkiriz." diye konuştu.

Övünç madalyasının devletin en üst ve en önemli madalyası olduğunu söyleyen Dağlı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın emanetini sizlere tevcih etmek bizim için de ulvi bir görev. Hayat devam ediyor. Şehit yakınları ve gazilerimiz, devletimizin bütün imkanlarıyla yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz." ifadesinde bulundu.

Törene, şehit yakınları ve gaziler ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Alpay İbrahim Camcı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, diğer protokol üyeleri katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da bir gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Kastamonu Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen törende 2016 yılında Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yaparken 17 Aralık'ta askerlerin çarşı iznine çıkışı sırasında otobüs durağına teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda yaralanarak gazi olan Ulaştırma Er Ferdi Çatal'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Vali Avni Çakır, yaptığı konuşmada, kahraman şehit ve gazilerin bu aziz milletin baş tacı olduğunu söyledi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Çakır, "Çanakkale'de bu aziz millet hem Cumhuriyet'e giden yolun taşlarını en güzel şekilde örmeye başladı hem de tüm dünyada mazlum milletlere muhteşem bir kahramanlık destanı örneği gösterdi. O gün de olduğu gibi Kastamonu ili de hem Çanakkale hem de Çanakkale'den sonra Cumhuriyet'in ilanına kadar gelen süreçte her zaman mili birlik ve beraberlikte tek vücut olmayı tüm illerimize örnek olmayı sürdürdü." ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri ve gazilere ülkeye, devlete hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Çakır, "Her zaman tüm şehit aileleri ve gazilerimizin yanındayız. Kayseri'deki saldırıda birçok şehit verdik. Ferdi kardeşimiz de gazi oldu. Ferdi kardeşimiz bu vatan için bir insanın feda edebileceği en güçlü fedakarlıklardan birini yaptı. Kendisi diğer gazilerimiz de olduğu gibi bize emanet. Kendisine sağlıklı mutlu ve uzun bir ömür diliyorum." diye konuştu.

Törene, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Çankırı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Çankırı'da tören gerçekleştirildi.

Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen tören, Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Saygı atışının ardından Vali Abdullah Ayaz, Şehitlik Anı Defteri'ni imzaladı.

Çankırı Müftüsü Bürhan Keleş, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Şehitliğin ardından 100. Yıl Kültür Merkezi'nde süren programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiir okundu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Özcan tarafından sunum gerçekleştirildi.

Programda, gazi Jandarma Uzman Çavuş İsmail Karaaslan'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Çorum

Çorum'da iki şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Çiftçi, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya ve Şehit Sözleşmeli Er Ayhan Çam'ın ailelerini makamında kabul etti.

Vali Çiftçi, bir süre görüştüğü şehit ailelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan'ın tevcihi ile hazırlanan Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını verdi.