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Bakan Kurum: "84 milyonun tamamına dokunan bir Bakanlığız" - Son Dakika

Bakan Kurum: "84 milyonun tamamına dokunan bir Bakanlığız"

13.11.2021 16:39

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "84 milyonun tamamına dokunan bir Bakanlığız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "84 milyonun tamamına dokunan bir Bakanlığız" dedi.

Bakan Kurum, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen İLBANK Oryantasyon Eğitim Programına katıldı. Programda konuşan Kurum, son yıllarda yaşanan iklim çeşitliliği ve doğal afetler hakkında bilgi verdi.

Son yıllarda yaşanan doğa olaylarına değinen Kurum, "Son iki yılda salgın, deprem, sel ve yangınların etkisinde dünya için zor geçti. Bu süreçte 'her zorlukla beraber bir kolaylık vardır' anlayışıyla çalıştık. Devletimize, milletimize hep şunu söyledik, 'biz bir ve beraber, tek yumruk oldukça bizi kimse yıkamaz, biz her zorluğun üstesinden geliriz' dedik. Her zamankinden daha çok birlik ve beraberlik içerisinde olma zamanıdır" diye konuştu.

Bakanlık olarak çevre ve şehircilik anlamında yaptıkları projelerin insan odaklı olduğunu vurgulayan Kurum, eğitim programına katılan gençlerden de millete hizmet etmek için gece gündüz çalışma sözü istedi.

"2 milyon 800 bin konutun dönüşümünü sağladık"

Yapılan düzenlemelerle 54 milyon vatandaşın evlerini güvenli hale getirdiklerini söyleyen Kurum, "Yaklaşık 2 milyon 800 bin konutun dönüşümünü sağladık. Bunun 1 milyon 100 bini TOKİ Başkanlığımızın yapmış olduğu sosyal konut projeleridir. 1 milyon 700 bini de kentsel dönüşüm kapsamında yaptığımız dönüşüm projeleridir. Bunun dışında yapı denetim sisteminde düzenlemeleri hayata geçirdik. Tüm bu düzenlemelerle bugün 54 milyon vatandaşımızın yuvalarını güvenli hale getirerek, riskli binalardan kurtulmalarını sağladık" ifadelerini kullandı.

Dünya sıcaklığının 1,1 santigrat derece ısındığına dikkat çeken Kurum, sıcaklıktan kaynaklanan etkilere dur demenin gerektiğini ve bu süreçte kendilerine çok büyük vazifeler düştüğünü söyledi. Türkiye'nin her bir kilometrekaresini büyüterek refahını yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 yılına kadar yapılacak tüm projelerde yaşam kalitesini ve standardını yükselteceklerini vurguladı.

Türkiye'nin her hangi bir yerinde yaşanan afet sonrası afetzedelerin yanı başlarında İller Bankası'nın olduğunu ifade eden Kurum, "İller Bankası bir bakarsınız Ankara Mogan Gölü'nün çevre düzenlemesini projesini yapar, bir taraftan Ayder Yaylası'ndaki altyapı hasarlarına ilişkin tüm altyapı sistemlerini kurar. Bir yanda İstanbul Finans Merkezi'nin çevre düzenlemesini yaparken, başka bir ekibiyle de Konya'dan Kütahya'ya, Ankara'dan Kızılcahamam'a, Bartın'a, Kastamonu'ya pek çok alanda gerek sokak sağlıklaştırması gerek yürüyüş ve bisiklet yolları projesi için görev alır. Ülkemizde nerede bir doğal afet görseniz afetzede vatandaşlarımızın hemen yanı başında İller Bankası'nı görürsünüz. Belediyelerimizin yanında, kentsel dönüşüm şantiyelerinde yine İller Bankası'nı görürsünüz" şeklinde konuştu.

"84 milyonun tamamına dokunan bir Bakanlığız"

Yapılan bütün projelerle millete dokunduklarını belirten Kurum, "Biz 84 milyonun tamamına dokunan bir Bakanlığız. Milletimize dokunuyoruz. Kentsel dönüşümle dokunuyoruz, sosyal konut yaparak dokunuyoruz, şehirlerimizin alt yapılarını yenileyerek dokunuyoruz. Millet bahçelerimizle yaşlılarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza hizmet ediyoruz. Altyapı yatırımlarımızla, sıfır atık projemizle yeni kaynaklar oluşturuyoruz, bu anlayışla dokunuyoruz" dedi.

"Karşılaşılan sorunları şikayet etmeden çözeceğiz"

Tüm şehirleri azimle ve sevdayla imar edeceklerine değinen Kurum, "Şehirlerimizi biz ihya edeceğiz, beldelerimizi yine biz imar edeceğiz. Köylerimizi hep beraber biz kalkındıracağız. Şehirlerimizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne biz çıkaracağız. Sizlerle birlikte bu çalışmaları yapacağız. Bizim anlayışımızda iyi bir yöneticinin, iyi bir uzmanın göstergesi, hiçbir zorluk karşısında pes etmemesi, yılmaması, yorulmamasıdır. Ne kadar sorunla karşılaşırsak karşılaşalım sorunu çözeceğiz, şikayet etmeyeceğiz, vizyon sahibi olacağız. Hem şehirlerimize hem ülkemizin geleceğine ilişkin personelimizin niteliklerini her geçen gün daha da geliştireceğiz. Biz işe odaklanacağız, sorunun değil çözümün bir parçası olacağız" ifadelerine yer verdi.

Programdan sonra Bakan Kurum ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yapımında sona yaklaşılan Kızılcahamam Millet Bahçesini ziyaret etti.

Bakan Kurum: 84 milyonun tamamına dokunan bir Bakanlığız
Bakan Kurum: 84 milyonun tamamına dokunan bir Bakanlığız
Bakan Kurum: 84 milyonun tamamına dokunan bir Bakanlığız
Bakan Kurum: 84 milyonun tamamına dokunan bir Bakanlığız

Kızılcahamam, geri dönüşüm, Murat Kurum, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: '84 milyonun tamamına dokunan bir Bakanlığız' - Son Dakika


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