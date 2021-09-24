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Son dakika haberi: Bakan Özer: 198 sınıf yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor (2) - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Özer: 198 sınıf yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor (2)

24.09.2021 12:54
Son dakika haberi: Bakan Özer: 198 sınıf yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor (2), System.String[]

Son dakika haberleri... 'YÜZ YÜZE EĞİTİM İRADEMİZ AYNEN DEVAM EDİYOR'Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya milletvekilleri, il ve ilçe milli eğitim müdürleriyle İl Eğitim Değerlendirmesi Toplantısı yaptı.

'YÜZ YÜZE EĞİTİM İRADEMİZ AYNEN DEVAM EDİYOR'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya milletvekilleri, il ve ilçe milli eğitim müdürleriyle İl Eğitim Değerlendirmesi Toplantısı yaptı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Özer, Antalya'nın ilk 3 haftada başarılı süreç yönettiğini söyledi. Vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren sınıf sayısının Antalya'da çok düşük seviyede olduğunu belirten Bakan Özer, şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye'de süreç, kontrollü bir şekilde devam ediyor. Yüz yüze eğitime ara veren sınıflarımız oluyor. Türkiye'deki vaka sayısının seyrine göre, yüz yüze eğitim veren sınıf sayımız artıyor, 14 gün sonra bu sayı azalıyor ve tekrar yüz yüze eğitime devam ediyor. Türkiye'deki toplumun her noktasındaki vaka sayısına duyarlı bir şekilde veriler değişiyor ama okullarımız açık bir şekilde yüz yüze eğitim vermeye devam ediyor. Tüm bu veriler aslında toplumda şu anda en güvenli yerlerin okullar olduğunu bir kez daha bize gösteriyor. 6 Eylül tarihinden itibaren okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili kararlı duruşumuz devam ediyor. Süreci Sağlık Bakanlığı'mız, Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde herhangi bir probleme mahal vermeden yürütüyoruz. Okulları yüz yüze eğitime devam etmesi noktasında irademiz aynen devam ediyor. Kısmi problem olan yerlerde, ilçelerde, beldelerde güçlendirme yıkım nedeniyle kalabalık sınıfların olduğu yerlerde zaten valiliklerimiz, il milli eğitim müdürlüklerimiz kalabalık sınıfların azaltılması yönünde her türlü inisiyatifi de kullanıyorlar."YENİ OKULLAR Bakan Özer, yeni okullarla ilgili şu anda devam eden yatırımların toplam maliyetinin 308 milyon TL olduğunu belirterek, "2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni okul yapımı veya güçlendirme çalışmalarıyla ilgili Antalya'mıza destek vermeye devam ediyoruz. Çok elim bir yangın felaketi yaşadık. Manavgat'a yeni okul yapımı konusunda her türlü desteğimizi verdik. Bu süreçte Manavgat başta olmak üzere 3 yeni okul yapımını yatırım programımıza dahil ederek ödeneklerini ulaştırdık. Geçen hafta Antalya'daki okullarımızın doğalgaza dönüşümle ilgili taleplerinin tamamını karşıladık ve 9 milyon TL'lik ödenek gönderdik" diye konuştu.Bakan Özer, Antalya'ya yapılacak yeni yatırım kararlarını ise şöyle açıkladı:

"Bugün Antalya'mıza güzel müjdelerimiz olacak. Bu yatırımlara ilave olarak Kepez'de 4, Manavgat'ta 3, Muratpaşa, Konyaaltı, Kumluca, Serik ve Alanya'da 1'er olmak üzere 12 yeni ilkokul yapımına karar verdik. Bu ilkokullarımızda aynı zamanda anaokulu ve özel eğitim anaokulu olacak. İhale izinleri ve yatırım talepleri bakanlığımıza iletilecek ve olumlu şekilde karşılanacak. Pazartesi gününden itibaren de süreci başlatmış olacağız. Antalya'mıza bu ziyaretimiz vesilesiyle 12 ilkokul, 12 anaokulu, 12 özel eğitim anaokulunu kazandırmış olacağız. Yine Alanya ilçemizde 100 öğrenci kapasiteli pansiyonun ihalesine izin vereceğiz. Alanya'daki öğrencilerimizin yurt sorunuyla ilgili önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacak. Gazipaşa'daki 100 öğrenci kapasiteli yurdun tamamlanmasıyla ilgili eksikler varmış, yaklaşık 6,2 milyonluk destek vereceğiz ve yıl sonu itibarıyla hizmete alınacak. Yine iki yeni müjdemiz daha var, Serik ve Kaş ilçelerimize 2 yeni bilim sanat merkezi yapımı kararı aldık."


Son dakika haberi: Bakan Özer: 198 sınıf yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor (2)
Son dakika haberi: Bakan Özer: 198 sınıf yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor (2)
Son dakika haberi: Bakan Özer: 198 sınıf yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor (2)
Son dakika haberi: Bakan Özer: 198 sınıf yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor (2)
Son dakika haberi: Bakan Özer: 198 sınıf yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor (2)

milli eğitim bakanlığı, Antalya Valisi, Mahmut Özer, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Özer: 198 sınıf yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bakan Özer: 198 sınıf yüz yüze eğitime kaldığı yerden devam ediyor (2) - Son Dakika
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