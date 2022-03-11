Son dakika haberi... Biden, Katar'ın "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanınması kararını imzaladı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Biden, Katar'ın "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanınması kararını imzaladı

11.03.2022 00:22
Son dakika haberi... Biden, Katar'ın "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanınması kararını imzaladı

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, Körfez ülkesi Katar'ın "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanınmasına yönelik kararı imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Körfez ülkesi Katar'ın "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanınmasına yönelik kararı imzaladı.

Biden kararda, "Anayasanın ve ABD yasalarının bana başkan olarak verdiği yetkiye dayanarak, Katar devletini ABD'nin NATO üyesi olmayan önemli müttefiki olarak tanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile 31 Ocak'ta Beyaz Saray'da bir araya gelen Biden, burada Katar'ın "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanınacağını duyurmuştu.

Biden bugün de Kolombiya'yı aynı kategoriye almayı planladıklarını söylemişti.

ABD'nin "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsü tanıdığı 18 ülke var

ABD'nin bugüne kadar "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanıdığı 18 ülke bulunuyor.

Ülkede ilk kez 1987'de geçen bir yasa ile dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Avustralya, Mısır, İsrail, Japonya ve Güney Kore bu kategoriye alındı.

Körfez bölgesinden ise Bahreyn ve Kuveyt, eski ABD Başkanı George W. Bush tarafından bu kategoriye dahil edilmişti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Körfez, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Biden, Katar'ın 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' olarak tanınması kararını imzaladı - Son Dakika


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